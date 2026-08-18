ELLE Fashion Voice: Moda în 2035: artificială, dar indispensabil umană

AI-ul prezice tendințele, Meta glasses revoluționează shopping-ul, iar algoritmii generează colecții. Moda în 2035 arată diferit față de tot ce am cunoscut până acum. Rămâne însă, în esența ei, a oamenilor.

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  . Actualizat 18.08.2026, 08:41,  de  ELLE.ro
ELLE Fashion Voice: Moda în 2035: artificială, dar indispensabil umană

Material de Mihai-Ștefan Istrate

Industria modei a construit o relație cu tehnologia de-a lungul ultimilor 30 de ani pe care nu o putem ignora. Hussein Chalayan, Anrealage, McQueen sau Coperni au demonstrat că haina poate fi mai mult decât un obiect vestimentar, poate fi un act tehnologic. Dacă la aceste brand-uri tehnologia era vizibilă în produsul final, acum ea tranzitează în însuși procesul creativ prin inteligența artificială, iar schimbarea este deja în curs.

Principala întrebare care circulă în industrie nu mai este dacă AI-ul va transforma moda, pentru că este deja clar că asta se va întâmpla. Întrebarea este ce va rămâne uman. Și, poate mai important, ce alegem să păstrăm uman.

Răspunsul începe cu tendințele. Timp de mai bine de un secol, acestea erau dictate de marile case de modă și un număr restrâns de editori. Acum, WGSN, platforma de trend forecasting cu peste 6.500 de brand-uri cliente, susține că algoritmii săi prezic cu 94% acuratețe tendințele unui întreg sezon, cu un an înainte ca acestea să apară pe podium.

De la tendințe, transformarea continuă în atelier. AI-ul nu va înlocui designerul, ci îi va extinde viziunea și îi va accelera procesul. Profunzimea emoțională și conștiința culturală pe care le aduce un creator de modă sunt lucruri pe care niciun algoritm nu le va putea replica. Cel puțin momentan. Când AI-ul poate genera o colecție completă în câteva ore, singurul lucru care mai contează cu adevărat este perspectiva.

Același principiu se aplică și în marketing. Chatboți precum ChatGPT și Gemini sunt deja folosiți de consumatori pentru a decide ce să cumpere, de unde și ce combinații stilistice să facă, un comportament care forțează casele de modă să își optimizeze prezența pentru AI-driven discovery.
Meta glasses vor revoluționa shopping-ul. Vei putea vedea cum arată un sacou Chanel pe umerii tăi fără să fi pășit vreodată într-un magazin fizic. Virtual try-on și realitatea augmentată vor reduce dramatic retururile, una dintre cele mai mari probleme de sustenabilitate ale comerțului online. Show-urile de modă nu vor mai fi limitate de un spațiu fizic sau de o singură seară la Paris. Oricine, de oriunde, va putea fi în primul rând.

Industria a dat dovadă de o adaptabilitate fantastică de-a lungul istoriei. A trecut prin războaie, crize economice și revoluții culturale. Cu siguranță va face față cu brio și avansurilor tehnologice. În 2035, un lucru sigur nu se va schimba. Nevoia de a fi văzut. Moda a existat dintotdeauna ca o exprimare a identității și nu putem vorbi despre ea fără a aduce în discuție autenticitatea. Aceasta este cea care ne definește ca indivizi și care ne ancorează în realitate iar fără autenticitate am fi doar puri spectatori ai tendințelor, purtând ceea ce ni se spune, nu ceea ce ne reprezintă.

Viitorul modei nu este mai puțin uman. Este esențial uman. Pentru că atunci când AI-ul poate genera aproape orice, singurul lucru care va conta cu adevărat este perspectiva. Iar perspectiva nu se programează.

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Foto: Getty Images

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