Anunțul făcut de Jorge și Ramona Prodea după 13 ani de căsnicie. Imaginea de la cununie publicată de artist

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Jorge și soția sa, Ramona Prodea, sărbătoresc 13 ani de căsnicie. Artistul a marcat momentul special printr-o postare pe Instagram, unde a publicat o fotografie realizată în ziua în care cei doi și-au unit destinele.

Jorge și Ramona, 13 ani de căsnicie

În imaginea distribuită la InstaStory, Jorge apare îmbrăcat într-un costum albastru, în timp ce soția sa poartă o rochie cu spatele gol și are părul prins într-un coc elegant. Cei doi se privesc zâmbind, iar fotografia surprinde apropierea și complicitatea dintre ei. Fidel stilului său glumeț, artistul nu a însoțit imaginea doar cu un mesaj romantic, ci a făcut și o glumă pe seama ținutelor și a coafurii sale din ziua cununiei.

„Așa am dus-o la casa căsătoriilor, goală pușcă. Freza mea este așa pentru că la mine bătea vântul și la ea nu…”, a scris Jorge în dreptul fotografiei.

Artistul a adăugat și mesajul „Happy 13”, alături de simbolul unor verighete, marcând astfel cei 13 ani care au trecut de la căsătorie. Jorge obișnuiește să împărtășească în mediul online momente din viața sa de familie, dar și mesaje pline de umor. De această dată, fotografia de la cununie le-a oferit urmăritorilor săi ocazia de a vedea cum arătau cei doi în urmă cu 13 ani.

Jorge, despre lecțiile învățate din căsnicia cu Ramona Prodea

Jorge și soția lui, Ramona Prodea, au o căsnicie solidă, iar artistul nu a ascuns faptul că au reguli bine stabilite în relație. Artistul a dezvăluit recent o parte din lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul anilor din căsnicia cu partenera lui de viață.

„Lecția iubirii necondiționate. E o lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme. O înveți din viață, din greșeli, din zilele în care nu ești cea mai bună versiune a ta și totuși cineva rămâne lângă tine fără să-ți ceară explicații. Ramona m-a învățat că iubirea adevărată nu vine să te repare, ci să te însoțească. Că pot fi iubit și în zilele mele gri, nu doar în cele luminoase”, a declarat Jorge pentru Libertatea.

Jorge a extras și din rolul de tată câteva învățăminte prețioase.

„Am învățat că nimic nu te ține mai aproape de adevăr decât un copil, doi și, mai mult decât atât, trei. Ei nu te lasă să te ascunzi! Îți arată cine ești cu o sinceritate zdrobitoare. Îți testează limitele lor pe limitele tale! Fiind tată, am descoperit resurse pe care nu știam că le am. Am învățat că exemplul meu valorează mai mult decât sfaturile mele. Că fiecare reacție a mea se transformă într-o lecție pentru ei și că, de multe ori, ei sunt profesorii, nu eu.”

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Jorge, care a lansat și o aplicație dedicată sănătății mintale, a vorbit despre cum se înțelege acum cu soția lui, după atâția ani de căsătorie.

„Ne-a unit Dumnezeu și noi credem foarte mult în conexiunea asta pe care ne-a dat-o, în legământul acesta pe care îl faci în fața lui Dumnezeu atunci când te căsătorești. Încurajăm foarte mult tinerii să facă pasul acesta. Chiar dacă spui că actele nu contează, că e doar o hârtie, e o conexiune acolo cu Dumnezeu, e un martor în viața noastră omniprezent, cum îmi place mie să spun, că e peste tot. Chiar contează să facă parte și din relație”, a declarat artistul pentru VIVA!.

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Foto: Arhiva ELLE

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