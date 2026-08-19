Meghan Markle, dezvăluiri rare despre cei doi copii ai săi, Archie și Lilibet. Ce a mărturisit Ducesa: "Fiecare din familia mea are..."

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Meghan Markle a oferit un detaliu rar despre viața de familie alături de Prințul Harry și cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, într-un videoclip publicat pe pagina de Instagram a brand-ului său de lifestyle, As ever. Ducesa de Sussex a dezvăluit care sunt aromele preferate de gem ale fiecărui membru al familiei și a folosit, în același timp, câteva alinturi afectuoase pentru copii.

„Fiecare din familia mea are o altă preferință”, spune Meghan, în vârstă de 44 de ani. „Soțul meu adoră zmeura”.

Ducesa de Sussex a continuat apoi să vorbească despre preferințele copiilor săi, folosind poreclele „Lili” și „Arch”.

„Lili adoră căpșunile. Lui Arch îi plac amândouă”, a spus ea.

„Iar mie îmi place marmelada”, a adăugat Meghan.

Descrierea postării oferă și câteva detalii despre filosofia din spatele produselor As ever.

„Inspirate de gemurile pe care Meghan le-a creat în propria bucătărie și le-a împărtășit de-a lungul anilor, fiecare variantă reflectă o abordare artizanală, atent echilibrată în ceea ce privește aromele. Luminoase, intens fructate, cu doar o notă discret acrișoară și o urmă delicată de lămâie, aceste produse sunt create pentru a evidenția esența naturală a fiecărui fruct, fără a o acoperi”.

Potrivit PEOPLE, Prințul Archie și Prințesa Lilibet nu doar că apar în unele imagini promoționale ale brand-ului, ci au și testat produsele realizate de mama lor. Într-un videoclip publicat anul trecut pe rețelele sociale, Lilibet a gustat din gemul pregătit de Meghan Markle.

„Ce părere avem, Lili?”, și-a întrebat Meghan fiica. „Cred că este minunat”, i-a răspuns aceasta.

Cei doi copii ai cuplului au inspirat și două lumânări lansate recent de brand-ul As ever, ca parte a unei colecții dedicate Zilei Mamei.

Signature Candle No. 506, inspirată de ziua de naștere a Prințului Archie, pe 6 mai, este descrisă într-un comunicat de presă citat de PEOPLE drept „un parfum cald și reconfortant inspirat de data nașterii Prințului Archie de Sussex, care aduce în încăpere o atmosferă familiară și liniștitoare”.

În același timp, Signature Candle No. 604, inspirată de ziua de naștere a Prințesei Lilibet, pe 4 iunie, este descrisă drept „un parfum floral și delicat inspirat de data nașterii Prințesei Lilibet de Sussex, care adaugă locuinței luminozitate și senzația de spațiu deschis”.

Meghan Markle și Prințul Harry continuă colaborarea cu Netflix

Meghan Markle și Prințul Harry continuă colaborarea cu Netflix, în ciuda presupuselor tensiuni, și pregătesc un film despre războiul din Afganistan. Potrivit publicației Deadline, cei doi vor produce adaptarea volumului No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege, semnat de maiorul britanic Adam Jowett, o carte care documentează una dintre cele mai dificile misiuni militare britanice din provincia Helmand, din 2006.

Filmul va fi realizat prin intermediul Archewell Productions, compania fondată de Meghan și Harry, alături de Tracy Ryerson. Deadline notează că scenariul este scris de Matt Charman, nominalizat la Oscar pentru filmul Bridge of Spies din 2015.

Proiectul are și o dimensiune personală pentru Prințul Harry, care a participat la două misiuni de luptă în Afganistan în perioada în care făcea parte din armata britanică. Înainte de retragerea sa din serviciul militar, acesta ajunsese la gradul de căpitan.

Potrivit Daily Mail, cartea lui Adam Jowett urmărește experiența unei unități formate din parașutiști și membri Royal Irish Rangers, trimisă să apere centrul districtual Musa Qala.

Acesta nu ar fi însă singurul proiect pe care Ducii de Sussex îl pregătesc. În luna martie, Deadline a anunțat că Meghan Markle și Prințul Harry lansează un nou serial pentru Netflix, după presupusele tensiuni cu platforma de streaming.

De această dată, ar fi vorba despre un serial inspirat din universul sportului polo. Conform publicației, producția, care nu are încă un titlu oficial, va fi plasată în Wellington, Florida, descris drept un „oraș ecvestru de elită”, iar povestea „se învârte în jurul dinamicilor tensionate dintre două echipe rivale și familiile care le conduc”.

Noul serial este considerat o extensie a interesului personal al Prințului Harry pentru acest sport. Potrivit Deadline, producția ar fi inspirată de POLO, documentarul lansat pe Netflix în 2024, care nu a avut o audiență ridicată. Prințul Harry practică polo de ani de zile și participă frecvent la meciuri caritabile.

Directorul executiv Netflix rupe tăcerea cu privire la articolul despre colaborarea cu Meghan Markle

După ce Netflix a încheiat colaborarea cu brand-ul de lifestyle al lui Meghan Markle, As ever, publicația Variety a publicat un articol care a adus în atenție relația Ducesei de Sussex cu platforma de streaming. Bela Bajaria, directorul de conținut al Netflix, a vorbit despre presupusul conflict cu Meghan Markle și Prințul Harry.

Variety a relatat, pe 17 martie, că Ducele și Ducesa de Sussex ar fi avut o relație tensionată cu Netflix, susținând că platforma a fost luată prin surprindere de interviul lor comun cu Oprah Winfrey din 2021, precum și de memoriile lui Harry din 2023, Spare. Aceste afirmații au fost însă contestate de Netflix și de reprezentanții cuplului.

Bajaria a abordat pe scurt speculațiile în cadrul evenimentului „Next on Netflix” din 18 martie, respingând această narațiune.

„Nu credeți tot ce citiți”, a declarat Bela Bajaria. „Poate ar trebui cu toții să mai verificăm din când în când informațiile”.

Pe măsură ce a continuat, Bajaria a reiterat faptul că Netflix are în continuare o relație cu cei doi.

„Avem filme în dezvoltare împreună cu ei”, a spus ea.

Bela Bajaria a spus că platforma are „foarte multe acorduri” în desfășurare, însă acestea nu primesc același tip de atenție ca parteneriatul cu Meghan și Harry. Ea a explicat că lipsa de atenție din partea presei pentru celelalte acorduri este „din motive evidente”.

„Presupun că nu există o poveste senzațională acolo”, a adăugat ea.

Foto: Getty Images

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