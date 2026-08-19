Justin Timberlake, imagini rare cu cei doi băieți ai săi. Cum arată acum Silas și Phineas

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Justin Timberlake a dezvăluit mai multe fotografii cu cei doi fii pe care îi are împreună cu Jessica Biel, Silas și Phineas. Artistul a publicat pe contul său de Instagram o serie de imagini prin care a făcut o retrospectivă a verii petrecute alături de familie. Printre acestea se numără și câteva cadre cu Silas, în vârstă de 11 ani, și Phineas, care a împlinit 6 ani în luna iulie. Justin Timberlake și Jessica Biel sunt discreți atunci când vine vorba despre cei doi copii și evită, de regulă, să le arate chipurile în postările de pe rețelele de socializare.

Într-una dintre noile fotografii, Phineas apare în spatele unei cupe uriașe de înghețată, astfel încât doar ochii săi pot fi văzuți. Într-un alt cadru, băiatul poartă o pălărie de cowboy și privește ceea ce pare a fi un spectacol de rodeo.

Justin Timberlake a inclus în postare și o fotografie realizată pe un teren de golf. Artistul apare alături de Phineas, pe care îl mângâie pe cap în timp ce cei doi merg împreună.

Și Silas apare în mai multe dintre imaginile alese de Timberlake. Într-una dintre ele, băiatul se află în spatele tatălui său la Mercer Labs, în New York, iar într-o alta apare alături de tatăl și fratele său, în timp ce cei trei privesc pe fereastra a ceea ce pare a fi un hotel.

„Am stat pe afară”, a scris Timberlake în descrierea postării. Seria de fotografii cuprinde și un cadru cu artistul și Jessica Biel, precum și unul în care actrița ține în mână un pește proaspăt prins.

Jessica Biel, mesaj emoționant pentru Justin Timberlake

La începutul acestei veri, Jessica Biel, care este căsătorită cu Justin Timberlake din 2012, i-a dedicat soțului ei un mesaj de Ziua Tatălui. Actrița a publicat atunci mai multe imagini de familie și a vorbit despre relația pe care Timberlake o are cu cei doi fii ai lor.

„La mulți ani de Ziua Tatălui tatălui care se implică ÎNTOTDEAUNA cu totul”, a scris ea. „Cel care transformă momentele obișnuite în aventuri și ora de culcare într-un spectacol de comedie. Tatăl căruia nu îi este teamă de lacrimi, de momentele tandre și liniștite sau de conversațiile dificile. Să te privesc în rolul de tată este unul dintre lucrurile mele preferate”, a continuat Biel. „Băieții noștri sunt atât de norocoși să îți spună Tata. TE IUBIM!”, și-a încheiat actrița mesajul.

Cu doi ani înainte, Timberlake le dedicase, la rândul său, un mesaj fiilor săi cu ocazia Zilei Tatălui, vorbind despre rolul pe care aceștia îl au în viața lui.

„Voi fi întotdeauna alături de voi, atât în momentele bune, cât și în cele dificile… ca să vă susțin și să vă arăt cât de sus puteți ajunge în viață și ca să vă ridic atunci când veți cădea”, a scris artistul pe Instagram. „Vă mulțumesc că mi-ați oferit cel mai important scop al vieții mele”.

Jessica Biel și Justin Timberlake, o relație marcată și de momente dificile

În urmă cu două luni, Jessica Biel și Justin Timberlake au fost surprinși ținându-se de mână în timp ce se plimbau pe străzile din New York. Pentru această ieșire, artistul și actrița au ales ținute asortate, complet negre, și ochelari de soare.

Apariția lor a avut loc la trei luni după ce, în luna martie, au fost făcute publice imagini legate de arestarea lui Justin Timberlake pentru conducere sub influența alcoolului, incident petrecut în iunie 2024. La acel moment, o sursă apropiată a declarat pentru People că Jessica Biel a considerat situația „stresantă” și că își dorește să lase acel episod în urmă.

Tot în acea perioadă au apărut informații potrivit cărora Jessica i-ar fi dat lui Timberlake un ultimatum.

„Au existat câteva momente dificile în ultima perioadă, iar ea se concentrează pe viitor”, a declarat sursa pentru People. „Este cea mai fericită atunci când se poate dedica familiei și, în același timp, proiectelor profesionale pe care alege să le accepte”.

În ianuarie 2026, la gala Critics Choice Awards, Jessica Biel a vorbit deschis despre admirația pe care o are pentru soțul său. Într-un interviu acordat lui Justin Sylvester, de la E!, actrița a mărturisit că se numără printre cei mai mari fani ai artistului.

„Cred că sunt acolo sus, printre fanii lui numărul unu. Pur și simplu nu există nimeni ca el. Nimeni care să performeze ca el, nimeni care să cânte ca el. Aduce atât de multă bucurie”, a spus ea despre soțul său, despre care afirmă că este „absolut extraordinar pe scenă”.

Jessica a mărturisit și că nu îi pasă dacă entuziasmul ei o face să pară exagerată atunci când îl urmărește pe Timberlake în concerte.

„Nu-mi pasă dacă arăt ca o persoană nebună. O să dansez fără oprire două ore și jumătate. Îi iubesc muzica și nu-mi pasă, o spun direct: îl ador și îl iubesc ca artist”.

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Foto: Getty Images

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