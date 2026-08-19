Dana Rogoz, transformare radicală de look. Motivul din spatele acestei alegeri: „Nu mi-a fost niciodată teamă de schimbări”

Dana Rogoz și-a făcut o schimbare radicală de look. Cum arată acum actrița și ce a dezvăluit despre transformarea ei?

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  . Actualizat 19.08.2026, 09:03,  de  ELLE.ro
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Dana Rogoz le-a dezvăluit fanilor că și-a schimbat radical look-ul. Actrița a dezvăluit și motivul din spatele transformării ei spectaculoase.

Dana Rogoz, schimbare radicală de look

Dana Rogoz a renunțat la părul lung pe care îl avea deja de câțiva ani buni pentru o tunsoare în stil bob. Actrița a mărturisit că această schimbare are legătură cu un nou proiect cinematografic pe care îl va începe în curând. De asemenea, vedeta a menționat că își va dona părul Fundației Renașterea, pentru demersul lor de a susține femeile care luptă cu cancerul.

„Tocmai m-am tuns, pentru că în câteva zile încep filmările pentru un nou lungmetraj și era nevoie de o schimbare. O să donez din nou codița, din păr natural, către Fundația Renașterea.
Trebuie să vă mărturisesc că nu mi-a fost niciodată teamă de schimbări, mai ales atunci când ele au venit odată cu un rol nou, pentru un nou proiect. Am avut părul foarte lung, cu breton sau fără, pixie cut, păr natural, blond sau cu șuvițe. Și m-am simțit bine în fiecare ipostază. Diferit, dar bine. E puțin ciudat în primele zile, când te zărești accidental într-o oglindă și nu te recunoști. Dar altfel, chiar simțeam nevoie de o schimbare!
Voi ce ziceți de noua variantă?”

Pentru Dana Rogoz, nu este pentru prima dată când trece printr-o schimbare radicală de look din motive ce țin de cariera ei de actriță. Atunci când a lucrat la filmul Mo, regizat de soțul ei, Radu Dragomir, și care a avut ca sursă de inspirație un caz mediatizat din presă, despre un profesor universitar care și-a agresat sexual o studentă, actrița a apelat la o tunsoare pixie.

Dana Rogoz, confesiuni despre căsnicia cu regizorul Radu Dragomir

Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, pe Vlad și pe Lia. Regizorul mai are un băiat, pe nume Barbu, dintr-o căsnicie anterioară.

Într-un interviu acordat recent, Dana Rogoz a vorbit despre momentul emoționant în care Radu Dragomir a cerut-o în căsătorie.

„Am fost cerută în căsătorie de Paște, într-o rulotă pe care tocmai ne-o cumpăraserăm din Germania. Era seară deja, parcaserăm chiar în centrul orașului Praga, unde urma să rămânem peste noapte, când Radu a scos inelul… A fost foarte emoționant pentru amândoi. Cererea a venit după mulți ani de relație și era un pas pe care amândoi îl consideram firesc. Cu alte cuvinte, Radu era 100% sigur care va fi răspunsul meu. Dar tot a fost foarte emoționant acel „Da.” Eram extrem de fericită!”, a povestit actrița pentru VIVA!.

Dana Rogoz a mărturisit că face o echipă excelentă cu soțul ei, adaptându-se cu ușurință tuturor dificultăților care le apar în cale.

„Viața s-a schimbat și noi împreună cu ea. Ne-am adaptat schimbărilor și continuăm să o facem, căci viața alături de copii te obligă mereu să o faci. Suntem o echipă!”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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