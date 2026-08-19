Alexandra Stan, declarații despre starea ei de sănătate după ce a trecut printr-o naștere complicată: „Totul arată bine”

Alexandra Stan a devenit recent mamă pentru prima dată.

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  de  ELLE.ro
Alexandra Stan și Ștefan Oprea
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Alexandra Stan a născut pe data 10 august o fetiță, pentru care a ales numele Eva. Artista și partenerul ei, Ștefan Oprea, toboșarul din trupa alături de care cântă în concerte, au devenit părinți pentru prima dată.

Alexandra Stan, declarații despre starea ei de sănătate după naștere 

Alexandra Stan a trecut printr-o operație de cezariană complicată și a petrecut 24 de ore la Terapie Intensivă pentru a fi monitorizată. Acum, artista a fost însoțită de partenerul ei, Ștefan Oprea, pentru un consult la clinică. Cântăreața și-a scos firele și a dezvăluit că totul este în regulă pentru ea. Alexandra Stan a născut prin cezariană ca urmare a placentei previa, o complicație din sarcină prin care colul uterin este blocat de către placentă.

„Prima poză la clinică în lift fără Eva! E ciudat! Am venit să scoatem firele! Și totul arată bine.”

Alexandra Stan, noi mărturisiri despre naștere

La câteva zile de când a devenit mamă pentru prima dată, Alexandra Stan a făcut câteva declarații succinte pe social media, prin care a povestit că nu a avut o operație de cezariană ușoară. Artista a dat însă asigurări că atât ea, cât și copilul sunt bine și se pregătesc pentru începutul unei noi etape.

„Bună, tuturor! Vă mulțumesc că ne-ați respectat intimitatea în aceste momente! Am trecut printr-o operație foarte dificilă, dar, cu ajutorul medicilor mei, al familiei și prin voia lui Dumnezeu, suntem cu toții aici, sănătoși și pregătiți pentru această nouă provocare! Abia aștept să vă povestesc mai multe despre asta în curând! Tot ce știu este că nu aș fi putut trece prin toate acestea fără tine! @stefan.oprea Îți sunt recunoscătoare!”

Ulterior, Alexandra Stan a revenit cu un nou mesaj referitor la naștere, prin care a dezvăluit că operația de cezariană a fost cu o serie de complicații, din cauza cărora a stat 24 de ore la terapie intensivă.

„După o operație de cezariană cu complicații și 24 de ore la Terapie Intensivă, asta este primul muls! Apropo de importanța consultanței în lactație și dovada vie că răbdarea și implicarea consultantului face minuni!”

Cine o va ajuta pe Alexandra Stan în creșterea copilului

Alexandra Stan a povestit că mama sa a avut un rol important încă din perioada sarcinii, ajutând-o inclusiv în alegerea lucrurilor necesare pentru bebeluș. Totodată, artista a beneficiat de sfaturile surorii sale, care este deja mamă.

„Da. Mama ne-a ajutat și ea chiar și cu selecția de lucruri pentru bebelina. Sora mea are o fetiță de 2 ani și jumătate și m-am sfătuit foarte mult și cu ea pe tot parcursul sarcinii. La început o să vină mama să îmi fie alături în primele săptămâni, apoi vedem cum decurg lucrurile. Cred că după 2-3 luni vom avea nevoie de o bonă, deși nu mă văd genul de mamă cu bonă internă. Nu știu de ce. Cred că un 9 to 5 nanny pentru început va fi de ajuns. Dar vedem. Nu vreau să îmi creez așteptări prea mari”, a spus Alexandra Stan pentru Click.

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Foto: Instagram

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