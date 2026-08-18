Lavinia Pîrva, vacanță de familie într-un resort de lux din Antalya. Primele imagini publicate de artistă

Lavinia Pîrva se bucură de o vacanță de familie într-un resort de lux din Antalya. Artista a publicat primele imagini și a povestit ce a convins-o că a făcut alegerea potrivită.

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  de  ELLE.ro
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Lavinia Pîrva a început vacanța de familie într-un resort de lux din Antalya, una dintre destinațiile preferate de români în sezonul estival. Artista a publicat pe Instagram un videoclip cu primele imagini din călătorie și le-a oferit urmăritorilor o privire asupra locului în care se va relaxa în următoarea perioadă.

Lavinia Pîrva, vacanță de familie în Turcia

Din cadrele distribuite se pot observa piscina, vegetația exotică și spațiile generoase ale resortului ales de vedetă. Lavinia Pîrva a recunoscut că decizia nu a fost luată imediat, pentru că a analizat mai multe variante înainte de plecare.

„Trebuie să recunosc că nu a fost o alegere făcută din prima. Am avut o listă destul de lungă, am comparat, m-am răzgândit, am tot căutat… dar acum pot să spun că am făcut o alegere foarte bună”, a scris artista pe Instagram.

Ce a impresionat-o pe Lavinia Pîrva la resortul din Antalya

Cântăreața a ales un loc potrivit atât pentru copii, cât și pentru adulți. Dincolo de facilitățile oferite, aceasta apreciază faptul că resortul le permite membrilor familiei să se bucure de activități diferite, dar și să petreacă timp împreună.

„E genul de loc în care copiii sunt în elementul lor, dar și adulții se bucură de vacanță. Și, cel mai important, chiar reușești să petreci timp frumos împreună”, a povestit Lavinia Pîrva.

Artista se bucură de vacanță alături de familia sa, după o perioadă în care a fost implicată în mai multe proiecte profesionale. Deși abia a ajuns în Antalya, aceasta a realizat deja suficiente fotografii și filmări încât memoria telefonului să devină neîncăpătoare.

„Deocamdată vă arăt doar puțin, pentru că de mâine vreau să vă povestesc mai multe. Și chiar merită. Până atunci, eu încerc să fac puțină ordine în telefon… pentru că am umplut memoria cu filmări și poze de aici, deși abia am ajuns…”, a mai transmis vedeta.

Lavinia Pîrva, mândră de realizarea ei profesională

Lavinia Pîrva a ales să aprofundeze psihologia și să studieze tot ceea ce ține de acest domeniu de care este preocupată. Pe lângă, ea s-a înscris și la câteva cursuri, iar recent a obținut o diplomă care atestă că este consilieră pentru dezvoltare personală. De asemenea, cântăreața a fost interesată și de un model de psihoaromaterapie. 

„Astăzi am absolvit cursul de Consilier pentru Dezvoltare Personală și modulul de Psihoaromaterapie. Dincolo de diplomă, plec cu recunoștință pentru tot ce am învățat în această perioadă. De când am început Facultatea de Psihologie, am înțeles că, cu cât învăț mai mult, cu atât descopăr cât de multe mai am de învățat. Tocmai de aceea am simțit nevoia să explorez și alte direcții complementare, iar acest program de formare a venit firesc în drumul meu.

Nu cred că ne schimbăm peste noapte. Cred că ne construim, puțin câte puțin. Cu întrebări, experiențe, terapie, oameni, cărți și, uneori, prin metode pe care nici nu ne-am fi imaginat că le vom descoperi. Important este să avem deschiderea de a încerca și înțelepciunea de a păstra ceea ce rezonează cu noi. Pentru mine, studiul și lucrul cu aromele au fost o descoperire care mi-a stârnit multă curiozitate. Sunt încă la început de drum, dar simt că am pășit într-un domeniu fascinant. Psihoaromaterapia nu înlocuiește terapia sau consilierea psihologică, ci este o modalitate prin care aromele pot susține, în mod responsabil, procese de autocunoaștere și reglare emoțională. Rezultatele pe care am avut ocazia să le observ și experiențele oamenilor pe care i-am întâlnit îmi confirmă că merită să continui să aprofundez această direcție.”

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Foto: Arhiva ELLE

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