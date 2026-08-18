Wladimir Klitschko, primele declarații despre moartea actriței Hayden Panettiere, mama fiicei sale: „A plecat din această lume mult prea devreme”

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Hayden Panettiere a murit subit pe 16 august la vârsta de 36 de ani. Actrița a fost găsită în casa ei de către poliție în Greenville, Carolina de Sud. Vedeta din Heroes și Nashville s-a stins din viață cu o săptămână înainte de ziua ei de naștere.

Wladimir Klitschko, primele declarații despre moartea fostei sale logodnice, Hayden Panettiere

Hayden Panettiere și Wladimir Klitschko s-au cunoscut în 2008, iar cinci ani mai târziu s-au logodit. În 2014, au devenit părinții unei fiice, pe nume Kaya. În 2018 s-au despărțit, iar fostul campion mondial la box a primit custodia deplină a fiicei lor.

Wladimir Klitschko a rupt tăcerea cu privire la moartea fostei sale logodnice, Hayden Panettiere. Într-un mesaj transmis pe contul său de Instagram, acesta a vorbit cu emoție despre actriță și despre perioada extrem de dificilă prin care trece.

„Familia noastră trece printr-o perioadă de profund șoc și suferință. Vestea morții tragice a lui Hayden mă întristează profund. A plecat din această lume mult prea devreme. Hayden a fost, chiar dacă nu mai era partenera mea, o parte importantă din viața mea și mama fiicei noastre, Kaya. Și-a construit o carieră extraordinară printr-un talent uriaș, în timp ce s-a confruntat și cu laturile mai întunecate ale unei industrii extrem de solicitante. Nimic nu va șterge momentele pe care le-am împărtășit și locul pe care l-a avut în viețile noastre. Pentru fiica noastră, Kaya, voi vorbi întotdeauna despre mama ei cu respect și mă voi asigura că își va aminti de omul care a fost. Transmit cele mai profunde condoleanțe părinților lui Hayden, prietenilor ei și fanilor care trec acum prin aceeași durere. Oameni tineri și talentați precum Hayden nu ar trebui să părăsească lumea atât de devreme. Le cer tuturor să respecte sentimentele și intimitatea familiei noastre în aceste momente incredibil de dificile. Deocamdată, asta este tot ce vreau să spun. Mulțumesc tuturor celor care îmi susțin familia și își exprimă sincerele condoleanțe. Odihnește-te în pace, Hayden. Să-ți găsești pacea veșnică.”

Hayden Panettiere nu știa că fiica ei, Kaya, urma să se mute în Ucraina cu tatăl ei, Wladimir Klitschko.

„[Kaya] avea aproape 3 ani și nu a fost în totalitate decizia mea. De fapt, nici nu am știut că se întâmplă până când ea nu a ajuns deja acolo”, a povestit Hayden Panettiere într-un episod din 2022 al emisiunii Red Table Talk de pe Facebook Watch.

Hayden Panettiere a mai spus că era vorba să lucreze la ea însăși înainte de a o vedea pe Kaya.

„Am crezut că merge să-l viziteze, așa cum făcea întotdeauna. [Kaya] mergea și venea de la mine în Nashville și în Ucraina, iar apoi, odată ajunsă acolo, am primit imediat mesajul „Vreau custodia deplină asupra ei”, ceea ce a fost un șoc pentru mine. A fost foarte supărător să semnez acele acte pentru a-i da custodia deplină. A fost cel mai sfâșietor lucru pe care a trebuit să-l fac vreodată în viața mea.”

Ce probleme de sănătate avea Hayden Panettiere înainte de moartea ei

Cu câteva luni înainte de moartea ei tragică, Hayden Panettiere s-a confruntat cu probleme de sănătate „foarte grave”, transmite o sursă apropiată actriței, citată de publicația Page Six.

„Știu că a suferit la începutul acestui an cu spatele. La un moment dat, i-a fost chiar greu să-și miște picioarele”, a declarat în exclusivitate pentru Page Six hairstylist-ul ei, Erick Orellana.

În luna martie, Hayden Panettiere a fost surprinsă alături de partenerul ei, Brian Hickerson, pe aeroportul LAX, folosind cârje pentru a se deplasa.

O altă sursă a mai spus, tot pentru Page Six, că actrița se lupta și cu alte probleme, pe lângă durerile de spate.

„La începutul acestui an, părea puțin obosită uneori. Dar era o persoană nocturnă și… are multe pe cap”, a spus sursa.

Respectiva sursă a susținut că actrița „suferea uneori de anxietate” și „lua ocazional medicamente pentru asta.”

„Și din când în când asta i-ar putea afecta discursul”, a spus sursa.

Ce au dezvăluit reprezentanții poliției locale despre decesul actriței

Panettiere a murit duminică, 16 august. Deocamdată, nu sunt disponibile informații suplimentare despre circumstanțele morții sale, însă reprezentanții poliției locale au făcut unele declarații privind decesul actriței, precizând că „nu există indicii că ar fi fost vorba despre o faptă criminală.”

Autoritățile au confirmat pentru Daily Mail că au răspuns ieri după-amiază unui apel la 911 dat de o „cunoștință” a lui Panettiere, care a descris-o ca fiind „inconștientă.”

Polițiștii și paramedicii s-au deplasat la blocul de apartamente din Greenville, Carolina de Sud, unde au încercat să-i salveze viața lui Panettiere, însă aceasta a fost declarată decedată la fața locului.

Poliția și biroul medicului legist local investighează decesul, însă au declarat că „investigația preliminară nu a indicat existența unor semne care să sugereze o faptă criminală sau circumstanțe suspecte.”

Se spune că vedeta și iubitul ei intermitent, agentul imobiliar Brian Hickerson, au zburat din Los Angeles în Carolina de Sud, statul său natal, cu o zi înainte de moartea ei.

„La 16 august 2026, în jurul orei 13:51, ofițerii Departamentului de Poliție din Greenville, însoțiți de personal EMS, au răspuns unei sesizări privind o femeie inconștientă la Judson Mill Lofts, situat pe 701 Easley Bridge Road.

La sosire, i-au fost acordate îngrijiri medicale, însă persoana respectivă, identificată ulterior drept Hayden Panettiere, a fost declarată decedată la fața locului.

Cazul este investigat de Departamentul de Poliție din Greenville, în colaborare cu Biroul Medicului Legist din comitatul Greenville.

Investigația preliminară nu a indicat existența unor semne care să sugereze o faptă criminală sau circumstanțe suspecte. O cunoștință a doamnei Panettiere a efectuat apelul la 911. În acest moment, nu sunt disponibile pentru a fi făcute publice alte detalii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției din Greenville.

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Foto: Getty Images

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