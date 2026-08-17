Salman Khan, declarații rare despre relații și dorința de a deveni tată. Actorul formează un cuplu de mai mulți ani cu Iulia Vântur

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Stabilită de câțiva ani în India, Iulia Vântur a reușit să-și croiască un drum în lumea artistică din această țară, unde trăiește alături de partenerul ei, actorul Salman Khan.

Salman Khan, declarații rare despre relații și dorința de a deveni tată

Iulia Vântur a părăsit România în 2012 și locuiește în India, acolo unde și-a construit o carieră în muzică și film și a reușit să cucerească Bollywood-ul. Vedeta formează alături de Salman Khan un cuplu de mai bine de 10 ani și au păstrat discreția în ceea ce privește relația lor. Actorul a ajutat-o foarte mult în cariera de la Bollywood și o sprijină în continuare, fiind chiar impresionat de succesul româncei.

Salman Khan și Iulia Vântur formează de mulți ani un cuplu și au vorbit destul de rar despre viața lor personală și relația lor.

Invitat alături de bunul său prieten Aamir Khan în primul episod al emisiunii „Two Much With Kajol And Twinkle” (difuzată pe Amazon Prime Video), Salman Khan a vorbit despre dorința lui de a deveni tată.

„Voi avea copii într-o bună zi, curând. Până la urmă, fiecare ajunge să aibă copii, dar vom vedea cum se vor așeza lucrurile”, a mărturisit actorul.

Mai mult, actorul a vorbit și despre problemele care pot apărea într-un cuplu, dar și despre asumarea eșecurilor amoroase din trecut.

„Când un partener evoluează mai mult decât celălalt, atunci încep să apară diferențele și se instalează nesiguranța. Ambii parteneri trebuie să crească împreună și să își ofere spațiu. Dacă o relație nu a funcționat, pur și simplu nu a fost să fie. Iar dacă este cineva de vină pentru asta, eu sunt singurul vinovat”, a adăugat Salman Khan.

Cum s-au cunoscut Salman Khan și Iulia Vântur

Relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan a fost în lumina reflectoarelor recent, iar zvonurile despre o posibilă despărțire după mai bine de un deceniu de relație au circulat intens, însă ulterior cei doi au apărut în mai multe postări pe social media, inclusiv alături de Loredana Groza și fiica ei, Elena.

Într-un interviu acordat cu ceva timp în urmă, Iulia Vântur a făcut câteva dezvăluiri despre modul în care și-a cunoscut partenerul.

„Salman Khan nu e idolul meu, în niciun caz. Dacă îţi aduci aminte de când eram copii şi ne uitam la Sandokan… El şi Raj Kapur sunt cele două nume pe care le ştiu de când eram mică. Dar n-am avut vreun vis să ajung să-l cunosc pe… nu ştiu. Dar eu nici măcar nu m-am întâlnit cu el în India, ci ne-am întâlnit pe un teren neutru. Şi a fost chiar o întâmplare. Deci, aşa a fost să fie. Cunoşti unii oameni şi apar în viaţa ta pentru că aşa e să fie.”, a declarat Iulia Vântur pentru OK Magazine.

Actrița a dezvăluit într-un interviu recent adevăratul motiv pentru care a decis să părăsească România și să se mute în India.

„Inima mea a ales. Nu te pui cu inima mea, ea merge și până la capătul lumii, dacă așa simte. Mintea a avut obiecții, a încercat să mă oprească. Eram în spațiul meu foarte confortabil, acasă, în România. Aveam părinții, prietenii, lumea mea, viața mea, de care eram foarte mulțumită, o carieră de succes. Dar viața mi-a adus această opțiune și mi-am urmat sufletul, mi-am urmat vocea interioară. Probabil că aș fi regretat toată viața dacă n-aș fi încercat măcar”, a povestit ea pentru VIVA!.

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Foto Arhiva ELLE, Instagram, Getty

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