Cum a ajutat-o Salman Khan, partenerul Iuliei Vântur, pe artistă în cariera sa: „Mi-a spus mereu că…”

Iulia Vântur a părăsit România în 2012 și și-a construit o viață profesională în India, unde a reușit să se impună atât în muzică, cât și în film, cucerind scena Bollywood-ului. Vedeta formează de peste un deceniu un cuplu discret cu Salman Khan, care a fost și este un sprijin important în cariera ei, fiind impresionat de performanțele româncei.

Într-un interviu recent, Iulia a mărturisit că talentul artistic s-a manifestat încă din copilărie, iar dorința de a experimenta și de a-și urma pasiunea pentru artă a fost mereu puternică.

„Când eram mică… scena era locul meu de joacă. Fie că prezentam moda, cântam, dansam sau prezentam. Spirit de artistă, de mică. Colegii de joacă își amintesc și acum, pentru ei nu a fost o surpriză să mă vadă pe scenă. Să fac asta în alte țări, în altă limbă, probabil că nimeni nu a intuit, nici măcar eu. Mă bucur că am avut curaj să mă las să experimentez, să descopăr mai mult despre mine, să-mi las creativitatea să curgă în diverse forme: muzică, actorie, film, teatru, dans. Toate se îmbină frumos, au aceeași rădăcină”, a declarat ea pentru VIVA!

În România, Iulia a cunoscut deja succesul, fiind una dintre prezentatoarele apreciate ale emisiunii Dansez pentru tine, alături de Ștefan Bănică. Mulți au fost surprinși când a ales să renunțe la o carieră solidă în televiziune pentru a-și urma visul artistic în India.

Iulia Vântur a recunoscut că sprijinul și sfaturile venite din partea lui Salman Khan au contat foarte mult și i-au dat și mai multă încredere în talentul ei.

„Salman și Himesh Reshamiya au fost cei care au apreciat și au crezut în vocea mea. Salman mi-a spus mereu că am voce potrivită eroinelor din filme, ceea ce era un mare plus pentru un artist. M-au ajutat sfaturile lui, ale prietenilor din breaslă, sunt foarte recunoscătoare. În fața microfonului însă sau pe scenă ești tu cu tine și cu publicul. Mi-au trebuit ani de zile, de muncă, să dovedesc ca merit locul meu în industrie. Am muncit ani de zile să-mi câștig individualitatea profesională”, a mai declarat Iulia Vântur pentru sursa citată anterior.

Iulia Vântur, despre cum a perceput-o presa din India

Într-un interviu recent, vedeta a vorbit despre cum a fost percepută de presa din India , în special în perioada în care a pășit pentru prima dată în industria de divertisment de acolo.

„Presa indiană nu știa cine sunt. Eu nu voiam să ies în evidență deloc. De-abia când am început să muncesc mai mult, să merg pe drumul ăsta, am acceptat să ies puțin la lumină. Era curiozitatea, eram un personaj nou în industria bollywoodiană. A fost curiozitate, apoi erau ușor intrigați, adică ce fac eu acolo? Sunt mulți cârcotași și acolo. Nu sunt atât de incisivi ca și aici. Ei înțeleg că oamenii au nevoie să își păstreze viața personală pentru ei înșiși, și atunci nu sunt atât de incisivi”, a explicat Iulia Vântur pentru Fanatik. De asemenea, Iulia a vorbit și despre diferențele dintre stilul de viață din România și cel din India. Artista recunoaște că cel mai dificil a fost să se adapteze la aglomerația și zgomotul urban din marile orașe indiene.

„Cred că aglomerația, gălăgia… Nu e în București ca în India, e mult mai multă agitație acolo. Și pentru mine a fost o trecere neașteptată, dar în același timp știam cât de mult îmi doream asta. Eram pasionată de muzică și înainte, dar mi-a adus viața bucuria de a transforma asta în carieră. E chiar o binecuvântare să cânt și să bucur oamenii cu asta. E o mare diferență, dar eu spun că toți suntem niște diamante, pe care atunci când le șlefuim avem diverse fațete care strălucesc, doar că trebuie să le șlefuim.”

