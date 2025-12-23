Ai liber la exprimare, cu Corina Sucarov

Compune, cântă, dansează și creează. Corina Sucarov nu este doar un model desăvârșit care a pozat pentru paginile revistei ELLE, ci și o personalitate complexă cu o voce puternică și un talent remarcabil. Motiv pentru care i-am luat un interviu în care ne dezvăluie mai multe despre cine este, ce o inspiră și ce planuri de viitor are.

ELLE: Bună, Corina! Ne-am bucurat enorm să realizăm un shooting atât de creativ cu tine. A fost o reală plăcere și, sperăm, și pentru tine. Tu cum te-ai simțit și cum ai perceput întreaga desfășurare de forțe?

Corina Sucarov: Hello! A fost un vis devenit realitate! Îmi doream de multă vreme să am parte de un asemenea photo shooting unde să mă pot desfășura și unde să fie o super chimie pe set. Iar cu o asemenea echipă totul a fost posibil. Pe Daria o ador și îmi doream de multă vreme să lucrăm împreună, Oltin e unul din fotografii mei preferați din țară și abia așteptam să pozez pentru el, iar pe Tania am cunoscut-o acum 10 ani în Italia, unde am realizat, la Lacul Como, un shooting superb împreună. Pe Adrian îl cunosc de la evenimentele ELLE la care am fost nominalizată (so happy!) și unde el mi-a aranjat mereu părul exact așa cum mi-am dorit, așadar mă bucur când am ocazia să lucrez cu el pentru că știu că iese totul așa cum îmi doresc!

ELLE: Ești o artistă polivalentă, model, cântăreață și actriță. Cum se îmbină toate cele trei? Cum a început totul și cum reușești să jonglezi în viața ta cu ele?

Corina Sucarov: Mulțumesc! Vin natural de când mă știu. Mai exact, vin în primul rând ca o nevoie de a le face pe toate, altfel simt că fac Boom! Cânt de când mă știu și am găsit mereu spațiu să tot organizez evenimente în școală sau în tot felul de situații pe care le făceam să se întâmple. Pentru mine toate se îmbină, pentru că nu le văd separate. Au venit mereu împreună. Îmi apare un concept în minte și îl vizualizez cu totul, de la cum sună, la cum arată și miroase.

ELLE: Poveștește-ne despre copilăria ta. Cum era copilul Corina Sucarov? Ce te-a format și ce a contribuit la personalitatea și imaginea ta de acum? Ai avut de mică înclinații artistice?

C. S.: Cred că în mare parte modul în care m-au crescut părinții mei. Mama era pasionată de modă și își făcea haine la comandă din materialele pe care i le aducea tata „din afară”, comandant de navă fiind, cânta încontinuu prin casă și era un spirit mega viu. Erau teatrali amândoi și plini de forță. Tata a fost și el atras de modă si se îmbrăca mereu superb. Amândoi m-au crescut într-un spirit liber și asta m-a ajutat să mă pot ține, inconștient, de ceea ce aveam să descopăr mai târziu că îmi doresc cu adevărat. Cânt, dansez, scriu poezioare și mă joc cu haine de când mă știu. Când eram mică doar asta îmi plăcea să fac și mă plictiseau alte jocuri, dacă nu erau creative. De asta, de multe ori ajungeam să mă joc singură și să stau mai mult în mintea mea. Nu m-au atras niciodată jocurile pe calculator, telefon sau jocurile de societate. Copilul Corina era când retras, în lumea lui, cu prieteni imaginari, lumi magice și scenarii fabricate toată ziua, când extrovertit, organizând un întreg cartier de copii pentru scenete și concerte pe scara blocului.

ELLE: Cine și ce te inspiră și te-a inspirat de-a lungul timpului?

C. S.: Cred că inspirația îmi vine din faptul că îmi bate inima singură și că respir fără să fac ceva pentru asta. Nu am o sursă clară și nu mă uit la cineva sau la ceva. Vine zilnic din tot ce am văzut, ascultat, experimentat în viața de acum, plus întâmplările zilnice. Pot fi lucruri foarte mici, ca de exemplu atunci când stau la coadă la Lidl și văd o formă de față, un ochi diferit, o voce, un miros. Sau am trăiri super intense în funcție de ceea ce ajung să trăiesc. Vine din toate lucrurile care m-au atins și mă ating, într-un mod plăcut sau mai puțin plăcut. Și cred că în mare parte din intensitatea unor emoții și nevoia de a le scoate din mine sub o formă sau alta.

ELLE: Ai studiat dreptul, un domeniu complet opus preocupărilor tale de acum. Ai avut inițial alte planuri pentru viitorul tău?

Corina Sucarov: Da. Acum nici nu-mi vine să cred că am făcut asta. A fost mai mult un drum ales de mine împreună cu părinții mei pentru că nu știam că o să merg pe un altul cu atâta înverșunare. Și la vremea aceea nici nu aveam exemple în jurul meu care să îmi arate ce sunt eu și în care să mă regăsesc. Am ajuns aici din aproape în aproape, pe măsură ce m-am descoperit și găsit. Dar cumva am știut întotdeauna că voi face asta. Toate deciziile pe care le-am luat în trecut au legătură cu ceea ce fac acum.

ELLE: În timpul facultății ai lucrat ca model. Cum s-a ajuns la asta? Care a fost parcursul tău? Ce te-a atras la modă?

C. S.: La un moment dat m-a întrebat o tipă de la o agenție din Iași dacă nu vreau să prezint pentru Fashion Week Iași si am zis clar că nu. Doar că eram cu o prietenă care m-a convins după, la o cafea, că e șansa mea și că trebuie să iau microbuzul și să merg la Iași. Și l-am luat. Așa a început totul. George Hojbota m-a învățat să merg ca un model într-o scară de bloc. A fost superb!

ELLE: Ai participat la emisiunea Bravo, ai stil!. Cum a fost această experiență pentru tine? Consideri că acolo ți-ai rafinat stilul?

C. S.: La Bravo, ai stil! am ajuns după o seară cu trei prieteni care m-au convins că trebuie să merg și să mă arăt oamenilor, „că genul meu de fată trebuie să fie văzută”. Era marți și ne pregăteam să ieșim la Control. Ne-am încins așa tare la discuții pe scări la Cercul Militar că n-am mai ajuns înăuntru, dar m-am înscris la emisiune și m-au sunat imediat. Cred că a fost foarte bine că am mers, chiar dacă la un moment dat am fost copleșită de tot ceea ce se petrecea. Așa e când ești real și mergi cu tine și cu pieptul deschis. E și bine, e și rău. Nu știam ce să fac cu toată expunerea și cu tot pachetul de lucruri bune și mai puțin bune cu care vine. Acum știu. La Bravo, ai stil! am învățat câte lucruri pot să fac într-un timp foarte scurt, am cunoscut oameni superbi și mi-a dat curaj să ies în față și să mă arăt. Da, acolo cred că m-am rafinat prin efort și expunere. Și am învățat multe lucruri într-un timp foarte scurt.

ELLE: Apropos de stil, cum l-ai defini? Ai un stil aparte, nonconformist și adeseori surprinzător. Cum reacționează lumea la el și cum te integrezi într-o lume conformistă și de cele mai multe ori plină de prejudecăți și opinii?

Corina Sucarov: Nu îmi place să mă definesc. Simt că, dacă o fac, mă pun într-o cutie pe care scrie ceva și asta m-ar limita. Simt că sunt mereu într-o continuă schimbare și transformare și asta îmi place să spun despre mine. Sunt ca un șarpe care își schimbă mereu pielea. Îmi place mult să învăț și să mă expun experiențelor vieții, iar asta îmi tot deschide porți mentale care mă fac să aleg tot felul de situații care duc mai departe, la modul în care arăt, cânt, gândesc. Sunt obișnuită să fiu privită mai ciudat (deși aș vrea să se întâmple cât mai rar și mi-ar plăcea ca oamenii să fie mai blânzi și să aibă mintea și inima ceva mai deschise) și nu încerc să mă încadrez în nimic. Pe cât posibil vreau să trăiesc liberă, atât cât se poate.

ELLE: Imaginea este de cele mai multe ori oglinda personalității. Cine este Corina Sucarov?

C. S.: O vampiroaică. Locuiește în București, compune muzică, face modelling, are concerte, pune muzică și este pasionată de modă.

ELLE: Cum ai ajuns să faci muzică? Și cum a luat naștere proiectul + SHE +?

C. S.: Cânt și scriu tot felul de lucruri de la vârsta de 5 ani. Când am ajuns la București dorința a devenit din ce în ce mai serioasă și m-am hotărât să îmi fac o trupă. Am făcut backing vocals, am dansat și la un moment dat mi-am facut curaj să îmi cumpăr instrumente și să stau multe nopți pe YouTube să învăț să fac muzică. Nu mai ieșeam în oraș, doar stăteam ore întregi pe tutoriale. Apoi, în 2019, am lansat primul album „I AM” și abia în 2022 am lansat ce îmi doream dintotdeauna să fac, „Katerina Molotov”.

ELLE: Cum ți-ai descrie muzica și care este mesajul pe care vrei să-l transmiți prin versurile și sound-ul tău?

Corina Sucarov: Nu m-aș încadra (din nou) în ceva anume, dar pentru că avem nevoie pentru a repera zone o să spun ca am un sound clar post-punk, dark wave și drama pop (îmi place mie să mai spun). Mesajul meu este unul dark, sexy, depresiv, dansant. Te invită să te împrietenești cu umbra ta și să o accepți. În întuneric există lumină și invers.

ELLE: Cine și ce te inspiră în materie de muzică?

C. S.: Mă inspiră personalitățile puternice și sensibilitatea lor. În materie de muzică aș da câteva nume: She Past Away, Bauhaus, Diamanda Galas, Lebanon Hanover, Ekkstacy, Boy Harsher, HEALTH, Sisters of Mercy, Lingua Ignota, VVV și lista ar putea continua, dar mă opresc la ce ascult obsesiv în această perioadă.

ELLE: Ce proiecte ai în desfășurare și ce planifici pentru viitor? Mai multă muzică? Sau mai mult modelling? Poate actorie?

C. S.: Fix acum lucrez la un album nou și zilele trecute am filmat un videoclip cu care plănuiesc un tur prin țară, Bulgaria și Serbia. Urmează colaborări cu artiști pe care îi apreciez, iar pe partea de modelling plănuiesc să plec în martie la Milano și Paris. Wish me good luck!

ELLE: Un mesaj pentru fanii și urmăritorii tăi.

C. S.: Trăiți-vă viața așa cum simțiți voi, fiți buni unii cu ceilalți și stați aproape de +SHE+ că dă drumul la lilieci!

Model: Corina Sucarov. Material publicat inițial în ELLE România martie 2025.

Machiaj: Tania Cozma.

Coafură: Adrian Trif / Endorphin Lab.

Asistentă creație: Ana Olingheru.

Foto: Oltin Dogaru pentru ELLE România

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro