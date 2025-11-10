Turneul Acting Out ajunge la București pe 12 noiembrie: Katia Pascariu, în rolul Estherei Magyar-Gonda, deschide dialogul despre corp, memorie și vulnerabilitate

Turneul ACTING OUT – performance despre corp, memorie și rezistență, un proiect al Centrului Dialectic care include 14 reprezentații și 11 ateliere în România și Republica Moldova, ajunge la București, pe 12 noiembrie. Spectacolul va avea loc la Centrul Național al Dansului București, sala Stere Popescu (B-dul Mărășești, nr. 80 – 82), de la ora 19:30, în cadrul IRIDESCENT – festival internațional de dans contemporan și alte reconfigurări ale sensibilului și va fi urmat de un artist talk cu echipa artistică, un spațiu de dialog direct și reflecție critică împreună cu publicul. Biletele sunt disponibile online .

Despre spectacol

ACTING OUT este un performance interdisciplinar (teatru, text, muzică live, video) inspirat de povestea Estherei Magyar-Gonda – dansatoare, activistă antifascistă și una dintre arhitectele dansului modern românesc. Deportată în Transnistria și obligată să renunțe la scenă, Esther și-a transformat corpul într-o unealtă de luptă și educație, continuând ulterior să construiască școli și instituții de dans.

Foto: Miluță Flueraș

În spectacol, actrița Katia Pascariu împletește biografia Estherei cu propria sa istorie corporală: presiuni, abuzuri, forme de rezistență și regăsire prin pedagogii alternative. Regizorul Mihai Lukács refuză convențiile teatrale dominante și propune un colaj de gesturi, tăceri, sunete live și imagini video, prin care publicul este invitat să reconstruiască sensul din discontinuitate și absență.

Foto: Miluță Flueraș

Critica a descris spectacolul ca fiind „un performance introspectiv și tulburător al actriței Katia Pascariu, în care gestul angajat devine o formă de energie ce produce efect în real, un gest-eveniment care se înscrie în corp și face posibilă asumarea unei poziții etice.” (Revista Scena).

La rândul său, regizorul Mihai Lukács subliniază: „Temele noastre sunt relațiile artistului cu corpul său, cu obstacolele sociale și istorice, cu propriile frici și rușini, cu abandonul și posibilitatea de a merge mai departe. Acting Out devine astfel un exercițiu imaginativ și performativ de revendicare a unui spațiu artistic în care vulnerabilitatea și forța se întâlnesc.” (Revista Scena).

Despre Katia Pascariu:

Actriță de teatru și film, Katia Pascariu este câștigătoarea Premiului Gopo pentru cea mai bună actriță (2022) pentru rolul din Babardeală cu bucluc sau porno balamuc (Bad Luck Banging or Loony Porn, r. Radu Jude). Filmul a obținut Ursul de Aur la Berlinală 2021, iar Pascariu a fost inclusă în lista The New York Times a celor mai buni actori ai anului 2021. În 2025, a primit Premiul „Boccalino d’Oro'”pentru Cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Locarno, pentru rolul din Sorella di Clausura. Absolventă UNATC București, are o bogată experiență pe scena independentă și în proiecte de teatru politic.

Despre Mihai Lukács

Regizor, dramaturg și cercetător, Mihai Lukács este fondatorul Centrului Dialectic, platformă artistică dedicată cercetării artistice și performance-ului interdisciplinar. Lucrările sale investighează raportul dintre artă și societate, corporalitate și memorie. Printre proiectele sale se numără: Mansdorf (Teatrul Evreiesc de Stat, 2023), Oedip la Timișoara (spectacol audio, 2021), Mama (Centrul Dialectic, 2020). Este activ în zona cercetării academice și a pedagogiei artistice, fiind preocupat de relația dintre corp, reprezentare și rezistență politică

IRIDESCENT, festivalul internațional de dans contemporan, a ajuns la ediția a patra și transformă din nou luna noiembrie într-un teritoriu al mișcării.

Spectacole naționale și internaționale se întâlnesc într-un spațiu critic și poetic, unde corpul, memoria, tehnologia și afectul se pun reciproc în tensiune. Un atlas viu al corporalității contemporane te așteaptă pe scena de dans. Pe parcursul lunii noiembrie, ai ocazia să explorezi peste 10 evenimente care se vor desfășura atât la Centrul Național al Dansului București (CNDB), organizatorul festivalului, cât și la Teatrul Național „I. L. Caragiale'. Informații despre programul complet: cndb.ro.

Acting Out:

Regie, concept, text: Mihai Lukács

Performance: Katia Pascariu

Muzică live: Oana Hodade

Coregrafie: Sinko Ferenc

Scenografie și costume: Szilárd Miklós / Dénes Miklósi

Producător: Centrul Dialectic

Foto: Miluță Flueraș

