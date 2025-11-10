Turneul Acting Out ajunge la București pe 12 noiembrie: Katia Pascariu, în rolul Estherei Magyar-Gonda, deschide dialogul despre corp, memorie și vulnerabilitate

Spectacolul ACTING OUT cu actrița Katia Pascariu va avea loc pe 12 noiembrie la Centrul Național al Dansului București.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  . Actualizat 10.11.2025, 12:23,  de  ELLE.ro
Turneul Acting Out ajunge la București pe 12 noiembrie: Katia Pascariu, în rolul Estherei Magyar-Gonda, deschide dialogul despre corp, memorie și vulnerabilitate

Turneul ACTING OUT – performance despre corp, memorie și rezistență, un proiect al Centrului Dialectic care include 14 reprezentații și 11 ateliere în România și Republica Moldova, ajunge la București, pe 12 noiembrie. Spectacolul va avea loc la Centrul Național al Dansului București, sala Stere Popescu (B-dul Mărășești, nr. 80 – 82), de la ora 19:30, în cadrul IRIDESCENT – festival internațional de dans contemporan și alte reconfigurări ale sensibilului și va fi urmat de un artist talk cu echipa artistică, un spațiu de dialog direct și reflecție critică împreună cu publicul. Biletele sunt disponibile online.

Despre spectacol

ACTING OUT este un performance interdisciplinar (teatru, text, muzică live, video) inspirat de povestea Estherei Magyar-Gonda – dansatoare, activistă antifascistă și una dintre arhitectele dansului modern românesc. Deportată în Transnistria și obligată să renunțe la scenă, Esther și-a transformat corpul într-o unealtă de luptă și educație, continuând ulterior să construiască școli și instituții de dans.

Foto: Miluță Flueraș

În spectacol, actrița Katia Pascariu împletește biografia Estherei cu propria sa istorie corporală: presiuni, abuzuri, forme de rezistență și regăsire prin pedagogii alternative. Regizorul Mihai Lukács refuză convențiile teatrale dominante și propune un colaj de gesturi, tăceri, sunete live și imagini video, prin care publicul este invitat să reconstruiască sensul din discontinuitate și absență.

Foto: Miluță Flueraș

Critica a descris spectacolul ca fiind „un performance introspectiv și tulburător al actriței Katia Pascariu, în care gestul angajat devine o formă de energie ce produce efect în real, un gest-eveniment care se înscrie în corp și face posibilă asumarea unei poziții etice.” (Revista Scena).

La rândul său, regizorul Mihai Lukács subliniază: „Temele noastre sunt relațiile artistului cu corpul său, cu obstacolele sociale și istorice, cu propriile frici și rușini, cu abandonul și posibilitatea de a merge mai departe. Acting Out devine astfel un exercițiu imaginativ și performativ de revendicare a unui spațiu artistic în care vulnerabilitatea și forța se întâlnesc.” (Revista Scena).

Despre Katia Pascariu:  

Actriță de teatru și film, Katia Pascariu este câștigătoarea Premiului Gopo pentru cea mai bună actriță (2022) pentru rolul din Babardeală cu bucluc sau porno balamuc (Bad Luck Banging or Loony Porn, r. Radu Jude). Filmul a obținut Ursul de Aur la Berlinală 2021, iar Pascariu a fost inclusă în lista The New York Times a celor mai buni actori ai anului 2021. În 2025, a primit Premiul „Boccalino d’Oro'”pentru Cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Locarno, pentru rolul din Sorella di Clausura. Absolventă UNATC București, are o bogată experiență pe scena independentă și în proiecte de teatru politic.

Despre Mihai Lukács

Regizor, dramaturg și cercetător, Mihai Lukács este fondatorul Centrului Dialectic, platformă artistică dedicată cercetării artistice și performance-ului interdisciplinar. Lucrările sale investighează raportul dintre artă și societate, corporalitate și memorie. Printre proiectele sale se numără: Mansdorf (Teatrul Evreiesc de Stat, 2023), Oedip la Timișoara (spectacol audio, 2021), Mama (Centrul Dialectic, 2020). Este activ în zona cercetării academice și a pedagogiei artistice, fiind preocupat de relația dintre corp, reprezentare și rezistență politică

IRIDESCENT, festivalul internațional de dans contemporan, a ajuns la ediția a patra și transformă din nou luna noiembrie într-un teritoriu al mișcării.

Spectacole naționale și internaționale se întâlnesc într-un spațiu critic și poetic, unde corpul, memoria, tehnologia și afectul se pun reciproc în tensiune. Un atlas viu al corporalității contemporane te așteaptă pe scena de dans. Pe parcursul lunii noiembrie, ai ocazia să explorezi peste 10 evenimente care se vor desfășura atât la Centrul Național al Dansului București (CNDB), organizatorul festivalului, cât și la Teatrul Național „I. L. Caragiale'. Informații despre programul complet: cndb.ro.

Acting Out:

Regie, concept, text: Mihai Lukács

Performance: Katia Pascariu

Muzică live: Oana Hodade

Coregrafie: Sinko Ferenc

Scenografie și costume: Szilárd Miklós / Dénes Miklósi

Producător: Centrul Dialectic

Foto: Miluță Flueraș

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Filme, mai ales de artă: se deschide Apollo111 Cinema în București
Lifestyle
Filme, mai ales de artă: se deschide Apollo111 Cinema în București
Seriale romantice, adaptate după cărți cunoscute, pe care merită să le urmărești
Lifestyle
Seriale romantice, adaptate după cărți cunoscute, pe care merită să le urmărești
Motive pentru care așteptările nerealiste îți distrug cuplul și încrederea în iubire
Lifestyle
Motive pentru care așteptările nerealiste îți distrug cuplul și încrederea în iubire
Ce ai de câștigat atunci când ești într-o relație cu un bărbat cu inteligență emoțională mare
Lifestyle
Ce ai de câștigat atunci când ești într-o relație cu un bărbat cu inteligență emoțională mare
Anastaseu Ștefan, despre importanța artei incluzive: "Identitatea mea e politică și vizibilitatea ei e un statement"
Lifestyle
Anastaseu Ștefan, despre importanța artei incluzive: "Identitatea mea e politică și vizibilitatea ei e un statement"
Probleme care pot apărea când vreți să exersați gratitudinea în cuplu sau să le insuflați copiilor spiritul recunoștinței
Lifestyle
Probleme care pot apărea când vreți să exersați gratitudinea în cuplu sau să le insuflați copiilor spiritul recunoștinței
Libertatea
Ce s-a întâmplat cu Simona Halep la concertul Loredanei Groza: „Marea campioană a României”. Întâlnirea din culise dintre cele două
Ce s-a întâmplat cu Simona Halep la concertul Loredanei Groza: „Marea campioană a României”. Întâlnirea din culise dintre cele două
Daciana Sârbu și-a sărbătorit iubitul. Ipostaza romantică în care s-au pozat cei doi: „La mulți ani”
Daciana Sârbu și-a sărbătorit iubitul. Ipostaza romantică în care s-au pozat cei doi: „La mulți ani”
Reacția lui Serghei Mizil după ce Denise Rifai și Dan Alexa au fost surprinși împreună: „Eu zic că se potrivesc, dar nu știu dacă o să meargă relația”
Reacția lui Serghei Mizil după ce Denise Rifai și Dan Alexa au fost surprinși împreună: „Eu zic că se potrivesc, dar nu știu dacă o să meargă relația”
Nicole Cherry, despre experiența din America Latină: „A fost senzațional! Am simțit că începe o etapă importantă din viața mea”
Nicole Cherry, despre experiența din America Latină: „A fost senzațional! Am simțit că începe o etapă importantă din viața mea”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
„Păpușa Barbie” a decedat la doar 31 de ani. Cât cheltuise influencerița pe intervenții estetice și care este cauza morții
„Păpușa Barbie” a decedat la doar 31 de ani. Cât cheltuise influencerița pe intervenții estetice și care este cauza morții
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă într-o creație Maria Lucia Hohan. Cum arată și cât a costat rochia designerului român
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă într-o creație Maria Lucia Hohan. Cum arată și cât a costat rochia designerului român
Keanu Reeves a apărut pe scenă doar în lenjerie și plin de sânge. Cum arată celebrul actor la 61 de ani
Keanu Reeves a apărut pe scenă doar în lenjerie și plin de sânge. Cum arată celebrul actor la 61 de ani
Oana Moșneagu, fotografia adorabilă din copilărie care a atras atenția fanilor ei. Cum arăta când a urcat prima oară pe scenă
Oana Moșneagu, fotografia adorabilă din copilărie care a atras atenția fanilor ei. Cum arăta când a urcat prima oară pe scenă
Unica.ro
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Alimentul natural care îngrașă mai mult ca zahărul! Carmen Brumă a spus clar: „Fără să îți dai seama, mănânci mai multe calorii”
Alimentul natural care îngrașă mai mult ca zahărul! Carmen Brumă a spus clar: „Fără să îți dai seama, mănânci mai multe calorii”
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri din viața personală a lui Horia Moculescu, în timp ce el e internat în stare gravă la spital. Incredibil ce a putut povesti acum fosta lui soție
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri din viața personală a lui Horia Moculescu, în timp ce el e internat în stare gravă la spital. Incredibil ce a putut povesti acum fosta lui soție
catine.ro
Cum poți să construieşti o rutină de îngrijire adaptată sezonului rece. Sfaturi pentru femei ocupate
Cum poți să construieşti o rutină de îngrijire adaptată sezonului rece. Sfaturi pentru femei ocupate
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ingredientul banal care curăță perfect ușile din sticlă de la cabina de duș. Tu l-ai încercat?
Ingredientul banal care curăță perfect ușile din sticlă de la cabina de duș. Tu l-ai încercat?
Horoscopul săptămânii 10 noiembrie – 16 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 10 noiembrie – 16 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din lifestyle
Filme și seriale de neratat în luna noiembrie 2025 pe SkyShowtime
Filme și seriale de neratat în luna noiembrie 2025 pe SkyShowtime
Lifestyle

SkyShowtime reunește cel mai bun divertisment, de la cele mai mari studiouri și cei mai buni creatori de povești din lume.

+ Mai multe
Sunteți la început de relație? De ce valorile contează mai mult decât atractivitatea
Sunteți la început de relație? De ce valorile contează mai mult decât atractivitatea
Lifestyle

Debutul unei relații poate fi foarte frumos, furtunos, neașteptat și poate produce confuzie în același timp. Valorile reprezintă reperul ce oferă claritate.

+ Mai multe
10 filme grozave care nu au făcut o primă impresie bună, dar merită vizionate
10 filme grozave care nu au făcut o primă impresie bună, dar merită vizionate
Lifestyle

Multe dintre filmele care astăzi sunt considerate grozave nu au primit la început recenzii în favoarea lor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC