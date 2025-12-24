Nicole Cherry, dezvăluiri neștiute despre relația cu soțul ei, Florin: „Este mai dificil…”

La 25 de ani, Nicole Cherry reușește să jongleze cu succes între carieră, rolul de mamă și viața de cuplu, după șase ani de relație cu Florin Popa. Artista a descoperit că secretul echilibrului stă în alegeri conștiente și o bună organizare, dar și în sprijinul celor apropiați.

Nicole Cherry, despre viața de familie și carieră

Într-un interviu, cântăreața a vorbit despre provocările pe care le aduce viața de artist, despre cum face față criticilor și comentariilor negative online, dar și despre relația sa cu Florin. Nicole a recunoscut că nu este întotdeauna ușor să le facă pe toate, însă e convinsă că se poate, dacă există planificare și susținere:

„Este mai dificil, dar nu imposibil, atâta timp cât îmi organizez programul foarte bine, dar am și ajutor. Părinții noștri, bona Anastasiei. Dar simt și că sunt mai eficientă, trag mereu să termin treaba rapid și să mă pot bucura de timp liber alături de ea.”, a spus ea pentru FANATIK.

Florin Popa îi este alături nu doar acasă, ci și în proiectele muzicale, fiind prezent la concerte și implicat în culisele industriei.

„Florin este cu mine la concerte și în general în tot ceea ce înseamnă proiectul meu. În rest, se ocupă și de business-ul lui. Încercăm să fim cât mai eficienți cu putință ca Anastasia să nu ne simtă lipsa prea tare”, a mai explicat artista.

Pe lângă grijile legate de familie și carieră, Nicole Cherry subliniază importanța timpului petrecut în doi pentru menținerea unei relații armonioase:

„Nu m-am simțit vinovată, sunt de părere că este foarte important timpul în doi, în cuplu, pentru conectare și relaxare și pentru ca familia noastră să fie bine.”

Într-un interviu acordat recent, Nicole Cherry a vorbit deschis despre relația cu soțul ei și modul în care gestionează echilibrul dintre viața personală și cea profesională.

„Eu și soțul meu lucrăm împreună de aproximativ trei ani. Este un sprijin enorm pentru mine în tot ce înseamnă cariera mea și mă bucur că reușim să facem o echipă atât de bună. Există un echilibru special între noi și de asta au început să ne iasă atât de multe lucruri din ce în ce mai bine. Avem chimia perfectă și nu exagerez”, a dezvăluit solista pentru VIVA!.

Artista a făcut terapie

Nicole Cherry se numără printre cele mai iubite cântărețe din muzica românească, reușind să cucerească rapid publicul cu melodiile ei pline de emoție și versurile care ating sufletele ascultătorilor. De curând, artista a dezvăluit, cu sinceritate, că a început să urmeze ședințe de terapie.

Nicole a subliniat cât de important este să apelezi la sprijin de specialitate atunci când simți că ai nevoie de ajutor.

„Da, am făcut câteva ședințe de terapie și de fiecare dată am spus asta, adică nu mă feresc. Mi se pare foarte important să reușești să te auto-evaluezi, să-ți dai seama că ai nevoie de ajutor. De multe ori, oamenii neagă. E o chestie pe care trebuie să o accepte. Lucrurile, dacă sunt rezolvate la timp, nu se agravează și reușești să te menții, atât psihic, cât și fizic, bine. Lucrurile de la interior încep după să se arate la exterior și cred că e o greșeală când încep să se vadă”, a declarat Nicole Cherry la Fresh by Unica.

