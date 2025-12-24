Nicole Cherry, dezvăluiri neștiute despre relația cu soțul ei, Florin: „Este mai dificil…”

Nicole Cherry a dezvăluit detalii neștiute despre relația cu partenerul ei de viață, Florin Popa.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Nicole Cherry, soțul și fetița lor
VEZI FOTO
POZA 1 / 17

La 25 de ani, Nicole Cherry reușește să jongleze cu succes între carieră, rolul de mamă și viața de cuplu, după șase ani de relație cu Florin Popa. Artista a descoperit că secretul echilibrului stă în alegeri conștiente și o bună organizare, dar și în sprijinul celor apropiați.

Nicole Cherry, despre viața de familie și carieră

Într-un interviu, cântăreața a vorbit despre provocările pe care le aduce viața de artist, despre cum face față criticilor și comentariilor negative online, dar și despre relația sa cu Florin. Nicole a recunoscut că nu este întotdeauna ușor să le facă pe toate, însă e convinsă că se poate, dacă există planificare și susținere:

„Este mai dificil, dar nu imposibil, atâta timp cât îmi organizez programul foarte bine, dar am și ajutor. Părinții noștri, bona Anastasiei. Dar simt și că sunt mai eficientă, trag mereu să termin treaba rapid și să mă pot bucura de timp liber alături de ea.”, a spus ea pentru FANATIK.

Florin Popa îi este alături nu doar acasă, ci și în proiectele muzicale, fiind prezent la concerte și implicat în culisele industriei.

„Florin este cu mine la concerte și în general în tot ceea ce înseamnă proiectul meu. În rest, se ocupă și de business-ul lui. Încercăm să fim cât mai eficienți cu putință ca Anastasia să nu ne simtă lipsa prea tare”, a mai explicat artista.

Pe lângă grijile legate de familie și carieră, Nicole Cherry subliniază importanța timpului petrecut în doi pentru menținerea unei relații armonioase:

„Nu m-am simțit vinovată, sunt de părere că este foarte important timpul în doi, în cuplu, pentru conectare și relaxare și pentru ca familia noastră să fie bine.”

Într-un interviu acordat recent, Nicole Cherry a vorbit deschis despre relația cu soțul ei și modul în care gestionează echilibrul dintre viața personală și cea profesională.

„Eu și soțul meu lucrăm împreună de aproximativ trei ani. Este un sprijin enorm pentru mine în tot ce înseamnă cariera mea și mă bucur că reușim să facem o echipă atât de bună. Există un echilibru special între noi și de asta au început să ne iasă atât de multe lucruri din ce în ce mai bine. Avem chimia perfectă și nu exagerez”, a dezvăluit solista pentru VIVA!.

Artista a făcut terapie

Nicole Cherry se numără printre cele mai iubite cântărețe din muzica românească, reușind să cucerească rapid publicul cu melodiile ei pline de emoție și versurile care ating sufletele ascultătorilor. De curând, artista a dezvăluit, cu sinceritate, că a început să urmeze ședințe de terapie.

Nicole a subliniat cât de important este să apelezi la sprijin de specialitate atunci când simți că ai nevoie de ajutor.

„Da, am făcut câteva ședințe de terapie și de fiecare dată am spus asta, adică nu mă feresc. Mi se pare foarte important să reușești să te auto-evaluezi, să-ți dai seama că ai nevoie de ajutor. De multe ori, oamenii neagă. E o chestie pe care trebuie să o accepte. Lucrurile, dacă sunt rezolvate la timp, nu se agravează și reușești să te menții, atât psihic, cât și fizic, bine. Lucrurile de la interior încep după să se arate la exterior și cred că e o greșeală când încep să se vadă”, a declarat Nicole Cherry la Fresh by Unica.

Citește și:
Giulia Anghelescu, anunț surprinzător pentru fani, după ce a dezvăluit că ia o pauză de la muzică: „Nu m-am gândit că s-ar putea întâmpla'

foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum se înțelege mama lui Emil Rengle cu partenerul său, Alejandro Fernandez: "Se topește..."
People
Cum se înțelege mama lui Emil Rengle cu partenerul său, Alejandro Fernandez: "Se topește..."
Cum a ajutat-o Salman Khan, partenerul Iuliei Vântur, pe artistă în cariera sa: "Mi-a spus mereu că..."
People
Cum a ajutat-o Salman Khan, partenerul Iuliei Vântur, pe artistă în cariera sa: "Mi-a spus mereu că..."
Laura Cosoi, confesiuni despre momentele grele din căsnicia cu partenerul ei: "Copiii schimbă dinamica"
People
Laura Cosoi, confesiuni despre momentele grele din căsnicia cu partenerul ei: "Copiii schimbă dinamica"
Anna Kournikova și Enrique Iglesias au devenit părinți pentru a patra oară și au dezvăluit prima imagine cu noul născut
People
Anna Kournikova și Enrique Iglesias au devenit părinți pentru a patra oară și au dezvăluit prima imagine cu noul născut
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, mărturisiri încărcate de emoție înainte de startul sezonului Power Couple: ”Cel mai important este să...”
People
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, mărturisiri încărcate de emoție înainte de startul sezonului Power Couple: ”Cel mai important este să...”
Cine sunt cei 12 concurenți care fac parte din echipa Războinicilor de la Survivor 2026
People
Cine sunt cei 12 concurenți care fac parte din echipa Războinicilor de la Survivor 2026
Libertatea
Imagini rare cu fiica Nicoletei Luciu, care nu a mai apărut în public de când era mică. Cum arată Kim la 14 ani
Imagini rare cu fiica Nicoletei Luciu, care nu a mai apărut în public de când era mică. Cum arată Kim la 14 ani
Motivul pentru care Diana Bart a divorțat de tatăl copiilor. Recent a fost surprinsă în tandrețuri cu Daniel Nuță
Motivul pentru care Diana Bart a divorțat de tatăl copiilor. Recent a fost surprinsă în tandrețuri cu Daniel Nuță
Laura Cosoi și familia ei au părăsit România. Unde au plecat în prag de sărbători și când se vor întoarce acasă. „Aici energia e altfel. Mai blândă, mai vie”
Laura Cosoi și familia ei au părăsit România. Unde au plecat în prag de sărbători și când se vor întoarce acasă. „Aici energia e altfel. Mai blândă, mai vie”
Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026. Soțul unei artiste celebre a acceptat provocarea
Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026. Soțul unei artiste celebre a acceptat provocarea
Ego.ro
Ce trebuie să faci neapărat în 2025, în funcție de zodie! Mai ai doar câteva zile la dispoziție
Ce trebuie să faci neapărat în 2025, în funcție de zodie! Mai ai doar câteva zile la dispoziție
Povestea urâtă din spatele succesului! Drama pe care a trăit-o până acum 3 ani femeia care astăzi e cunoscută de vedete și personalități din România
Povestea urâtă din spatele succesului! Drama pe care a trăit-o până acum 3 ani femeia care astăzi e cunoscută de vedete și personalități din România
PONT: Stilul vestimentar pe care îl folosești, dar nu știi aceste detalii
PONT: Stilul vestimentar pe care îl folosești, dar nu știi aceste detalii
Vrei să te tunzi singură acasă? Câteva trucuri de la experți!
Vrei să te tunzi singură acasă? Câteva trucuri de la experți!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Antena 1
Ilona Brezoianu a dezvăluit numele fiului ei. Actrița s-a întors la lucru. Cum a fost surprinsă de colegii săi
Ilona Brezoianu a dezvăluit numele fiului ei. Actrița s-a întors la lucru. Cum a fost surprinsă de colegii săi
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”
Absența remarcată de toți la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. De ce nu a fost prezent Ayan, fiul vedetei
Absența remarcată de toți la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. De ce nu a fost prezent Ayan, fiul vedetei
Gabriela și Dani Oțil, în „excursie” cu metroul, alături de fiul lor. Reacția simpatică a lui Tiago: „Am prins viteză!”
Gabriela și Dani Oțil, în „excursie” cu metroul, alături de fiul lor. Reacția simpatică a lui Tiago: „Am prins viteză!”
Unica.ro
Zodia care va avea parte de cel mai frumos Crăciun! Se deschide ușa norocului pentru acești nativi și primesc cadou tot ce și-au dorit: dragoste, liniște, fericire
Zodia care va avea parte de cel mai frumos Crăciun! Se deschide ușa norocului pentru acești nativi și primesc cadou tot ce și-au dorit: dragoste, liniște, fericire
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
„Am rugat-o s-o fotografiez și a acceptat”. Tudor Chirilă, impresionat de o femeie la metrou. Ce i-a atras atenția artistului. Mesajul lui s-a viralizat rapid
„Am rugat-o s-o fotografiez și a acceptat”. Tudor Chirilă, impresionat de o femeie la metrou. Ce i-a atras atenția artistului. Mesajul lui s-a viralizat rapid
Ce frumusețe de fată! Gloria, fiica lui Cristi Borcea din relația cu Alina Vidican a revenit în România să petreacă alături de tatăl ei Crăciunul. Imaginile cu ea s-au viralizat! Ce scumpete!
Ce frumusețe de fată! Gloria, fiica lui Cristi Borcea din relația cu Alina Vidican a revenit în România să petreacă alături de tatăl ei Crăciunul. Imaginile cu ea s-au viralizat! Ce scumpete!
catine.ro
Cele mai bune cocktailuri de sărbători, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Cele mai bune cocktailuri de sărbători, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum să depozitezi șoriciul de porc pentru a rămâne proaspăt și gustos. Trucul folosit de gospodine
Cum să depozitezi șoriciul de porc pentru a rămâne proaspăt și gustos. Trucul folosit de gospodine
Nostalgia sărbătorilor de iarnă îți îmbunătățește starea de spirit și relațiile. Ce arată specialiștii
Nostalgia sărbătorilor de iarnă îți îmbunătățește starea de spirit și relațiile. Ce arată specialiștii
Mai multe din people
Adelina Pestrițu, despre câștigurile din social media și colaborările online: "Trebuie să iei în calcul și celelalte atribuții"
Adelina Pestrițu, despre câștigurile din social media și colaborările online: "Trebuie să iei în calcul și celelalte atribuții"
People

Adelina Pestrițu a dezvăluit detalii despre câștigurile financiare de pe urma proiectelor din mediul online.

+ Mai multe
Octavia Geamănu, dezvăluire neașteptată la TV despre soțul ei, Marian Ionescu: "Nu a știut 17 ani când e ziua mea"
Octavia Geamănu, dezvăluire neașteptată la TV despre soțul ei, Marian Ionescu: "Nu a știut 17 ani când e ziua mea"
People

Octavia Geamănu a dezvăluit detalii mai puțin știute despre soțul ei, Marian Ionescu.

+ Mai multe
Conflictul din familia Beckham se amplifică. Ce decizie neașteptată au luat David și Victoria cu privire la fiul lor, Brooklyn
Conflictul din familia Beckham se amplifică. Ce decizie neașteptată au luat David și Victoria cu privire la fiul lor, Brooklyn
People

David și Victoria Beckham i-au dat unfollow pe Instagram fiului lor, Brooklyn, gestul fiind reciproc.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC