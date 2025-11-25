Nicole Cherry a născut pe data de 27 noiembrie 2021 o fetiță, pe care a ales să o cheme Anastasia. Artista trăiește cele mai frumoase clipe din viața ei de când a devenit mamă. Cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale, cântăreața i-a organizat o petrecere desprinsă din povești.

Nicole Cherry, petrecere de vis pentru fiica ei, Anastasia. Ce surpriză i-a pregătit artista

Nicole Cherry a publicat pe Instagram mai multe cadre de la petrecerea organizată pentru fiica ei. În fotografii, se poate observa cum Anastasia este extrem de fericită și de încântată la eveniment, unde au fost prezente mai multe personaje din desene animate pe care le îndrăgește.

Nicole Cherry, confesiuni despre relația cu soțul ei, Florin

Într-un interviu acordat recent, Nicole Cherry a vorbit deschis despre relația cu soțul ei și modul în care gestionează echilibrul dintre viața personală și cea profesională.

„Eu și soțul meu lucrăm împreună de aproximativ trei ani. Este un sprijin enorm pentru mine în tot ce înseamnă cariera mea și mă bucur că reușim să facem o echipă atât de bună. Există un echilibru special între noi și de asta au început să ne iasă atât de multe lucruri din ce în ce mai bine. Avem chimia perfectă și nu exagerez”, a dezvăluit solista pentru VIVA!

Cei doi au împreună o fetiță adorabilă, Anastasia, iar Nicole Cherry se declară norocoasă că se poate baza pe ajutorul părinților atunci când este vorba despre creșterea fetiței.

„Părinții mei ne ajută cu Anastasia, dar avem și o bonă serioasă, pe care o apreciem. Mulțumim lui Dumnezeu că ne ocupăm și de muncă, dar și de fetița noastră, și de tot ce ține de casă. Eu și Florin avem o relație extraordinară având în vedere că suntem de șapte ani împreună. Este greu să ții o căsnicie în zilele noastre pentru că vedem cu toții câte despărțiri sunt în fiecare zi. Sperăm să fim în continuare la fel de bine, că asta e cel mai important. Să ne bucurăm de viață și de toate darurile ei, zic!”, a declarat Nicole Cherry pentru sursa citată.

De când s-a născut Anastasia, Nicole Cherry trăiește unele dintre cele mai frumoase clipe din viața ei și încearcă să se bucure de fiecare moment alături de fiica ei. Artista a vorbit acum ceva timp despre cum reușește să se împartă între viața de familie și proiectele profesionale.

„Până acum, cred că tot ce am reușit să fac este să îmi împart timpul bine. Echilibrul ajută în orice. În rest, am și un copil bun care, de fiecare dată, îmi dă doza de energie de care am nevoie să merg mai departe. Chiar dacă dorm mai puțin, chiar dacă nu reușesc că le fac pe toate, nu pun presiune pe mine, încerc să mă accept și cu bune și cu rele și să îmi dau timp și mie. Dar nici nu mă dau bătută, sunt o fire luptătoare!”, a declarat Nicole Cherry în interviul acordat publicației Adevărul.

