Nicole Cherry se mută în casă nouă. Imagini cu locuința ei: „Un vis mare, împlinit”

Nicole Cherry a dezvăluit imagini din noua sa casă, aflată încă în amenajări.

Nicole Cherry traversează una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale. Artista se pregătește să se mute împreună cu soțul ei, Florin, și fiica lor, Anastasia, într-o vilă modernă, luminoasă și elegantă, unde familia va sărbători primul Crăciun.

Nicole Cherry, imagini din noua locuință

Pe rețelele sociale, Nicole a împărtășit imagini din noua locuință, oferind fanilor săi o privire asupra casei mult visate. „Casa visurilor mele. Un vis mare, împlinit. Mulțumesc, Doamne!”, a scris artista, stârnind imediat reacții de admirație.

Locuința, aflată încă în amenajare, impresionează prin spațiile generoase, luminozitatea naturală și finisajele moderne. În videoclipurile postate, se pot observa livingul amplu cu podea din lemn masiv așezată în model tip „spic de grâu”, pereți albi și ferestre mari care oferă o priveliște spectaculoasă către curte. În centrul camerei se află un stâlp de susținere elegant, iar în fundal se distinge scara interioară cu design minimalist, ce duce spre etaj. „Aproape gata. Nu-mi vine să cred că într-o lună suntem mutați”, le-a mărturisit Nicole Cherry urmăritorilor săi.

Un alt detaliu aparte al locuinței este baia, pe care artista a arătat-o tot pe Instagram. Împreună cu un designer, Nicole a ales obiecte sanitare roz, completate de gresie albă cu buline negre, pentru un stil retro-chic.

Artista, recunoscătoare pentru spijinul părinților ei

Nicole Cherry rămâne profund recunoscătoare părinților săi, care au fost alături de ea încă de la începutul carierei, sprijinind-o în momentele dificile. Artista povestește că mama și tatăl ei au jucat un rol esențial mai ales atunci când s-a confruntat cu un val de critici și comentarii negative.

La doar 14 ani, Nicole Cherry și-a început parcursul în muzica românească, reușind să cucerească rapid topurile cu hitul „Memories”. De atunci, succesul ei nu a întârziat să apară, iar piesele ulterioare au confirmat talentul și popularitatea artistei.

La 26 de ani, solista recunoaște că familia a fost o parte vitală a ascensiunii sale. Tatăl ei a fost constant prezent la repetiții, studio și concerte, rămânând unul dintre cei mai mari susținători ai ei. În plus, sprijinul părinților a fost crucial în gestionarea comentariilor negative care au venit în primii ani de carieră.

„Îi datorez tatălui meu tot ceea ce sunt astăzi, și familiei mele, în general, pentru că au reușit să păstreze acest echilibru perfect între copilul Nicole Cherry și artistul Nicole Cherry. Gândiți-vă că eu aveam 14 ani și foooarte multe lucruri de făcut pentru vârsta aceea fragedă. A fost destul de greu și pentru ei să gestioneze totul. Stau să analizez acum, mamă fiind, cum aș fi procedat eu în locul lor și pot să spun că mi-ar fi fost greu. O să le fiu veșnic recunoscătoare și le mulțumesc de fiecare dată când am ocazia pentru tot sprijinul, pentru că au reușit să mă ajute în toată această perioadă, mai ales că m-am confruntat și cu hate, și cu multe alte situații neprevăzute”, a declarat artista pentru Viva.ro.

Nicole Cherry a subliniat că perioada inițială a carierei a fost dificilă, mai ales din cauza atacurilor online, însă familia ei a fost alături de fiecare dată. Sprijinul lor i-a oferit încredere și i-a permis să depășească momentele tensionate.

„Da. La începutul carierei, da, a fost greu. Toată lumea este surprinsă, dar am avut și parte de hate și mi-a fost foarte greu. A contat enorm că părinții mei au fost lângă mine. Ar fi fost crunt dacă aș fi fost singură, mai ales la vârsta pe care o aveam. E greu și când ești adult, darămite când ești copil”, a mai spus Nicole Cherry.

Foto: Instagram

