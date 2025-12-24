Golden Girl, trend-ul fashion care domină iarna

Bijuteriile aurii au redevenit piese statement, iar un total look complet auriu este mai mult decât o declarație de stil și de curaj. Așadar, nu te sfii și ascultă poruncile regelui Midas.
Dacă decizi să porți auriu din cap până-n picioare, atunci alege o ținută flamboaiantă à la Balmain sau Valentino. Evită să porți o singură piesă aurie în acest sezon, go bold!
O pereche de cercei, un colier sau, de ce nu, o curea – oricare dintre acestea, în nuanțe de auriu, pot face ca ținuta ta să capete acea strălucire și acel aer neașteptat de care are nevoie orice fashionista. Niciodată nu vei avea prea multe bijuterii aurii. Asta este prima regulă!
Foto: Profimedia
Elegant, cald și extrem de sofisticat, maroul revine în prim-plan și își revendică statutul de alternativă chic la clasicul negru. De la ciocolată intensă la cafea cremoasă, iată cum îl porți de sărbători pentru un look modern și rafinat.+ Mai multe