Reflexiile aurii dau tonul în moda momentului

Strălucitor, sofisticat și surprinzător de purtabil, auriul revine în sezonul FW25 într-o versiune modernă, mai subtilă și mai rafinată, dincolo de registrul strict festiv.

După sezoane dominate de tonuri neutre și minimalism, moda redescoperă plăcerea strălucirii. În sezonul de toamna–iarna 2025, auriul se desprinde de clișeul exclusiv festiv și devine o prezență constantă în colecțiile marilor case de modă, reinterpretat într-o manieră subtilă, luxoasă și extrem de purtabilă.

Acum, auriul se poartă mai ales în doze controlate, dar cu impact vizual. Un pantalon metalizat, un top fluid delicat sau o rochie drapată pot transforma instant o ținută simplă într-una memorabilă. Pentru cele care preferă subtilitatea, accesoriile rămân cheia: pantofi, curele sau genți cu finisaj auriu adaugă acel accent de effortless luxury.

Unul dintre cele mai actuale moduri de a purta auriul este mixul cu piese neutre. Alb, bej, gri, maro sau negru temperează strălucirea și o aduc într-o zonă sofisticată, urbană. De asemenea, auriul funcționează excelent în combinație cu texturi mate precum lâna, pielea, cașmirul, creând un contrast elegant, perfect pentru sezonul rece.

În garderoba de seară, auriul își păstrează forța iconică, dar într-o estetică mai rafinată. Rochiile cu croieli simple, siluetele fluide și detaliile minimaliste sunt preferate în fața excesului de paiete. Accentul cade pe material, pe felul în care captează lumina și pe styling-ul atent dozat.

Astfel, pentru toamna–iarna 2025, auriul nu mai este despre opulență ostentativă, ci despre strălucire bine calculată. Este culoarea care vorbește despre încredere, eleganță și un lux asumat, purtat cu naturalețe, adică exact genul de statement care definește moda contemporană.

Citește și: Maroul, o alegere elegantă pentru sărbători

