Loredana Groza, confesiuni despre relația apropiată cu Iulia Vântur și Salma Khan: „O lecție pentru foarte mulți bărbați”

Într-un interviu recent, Loredana Groza a vorbit despre ritmul intens al vieții sale și despre resursele interioare care o ajută să rămână echilibrată. Artista a explicat că disciplina personală, atenția la stilul de viață și practicile de introspecție sunt esențiale pentru a-și păstra claritatea mentală și energia. În același context, a detaliat influența profundă pe care India a avut-o asupra evoluției sale personale și a evocat o reîntâlnire emoționantă cu Iulia Vântur și Salman Khan, pe care îi consideră un exemplu autentic de parteneriat bazat pe respect și generozitate.

Loredana Groza, despre experiențele din India

Întrebată cum reușește să facă față unui program atât de solicitant și ce rol au ritualurile zilnice în menținerea echilibrului, artista a subliniat importanța modului în care ne raportăm la propriile reacții și alegeri.

Referindu-se la legătura sa specială cu India, Loredana a descris această experiență ca pe un spațiu de regenerare spirituală și de clarificare a priorităților personale.

„M-au schimbat fundamental pentru că întotdeauna am căutat această supapă, această ieșire, și pentru mine India este un tărâm, este o dimensiune, o altă dimensiune. Când ajung acolo, este ca și cum ajung într-o altă lume, într-un alt spațiu, nu e Pământ, nu e Terra, este ceva între Pământ și Univers, e o altă planetă, dacă pot să spun așa. Și obiceiurile, misticismul, spiritualitatea care mustește în fiecare colțișor din acea planetă, India, mă repun pe picioare, mă fac să devin un om mai bun, mai integru, mai aware, să fac doar lucruri care contează și nu să-mi pierd timpul, pentru că mi-am dat seama cât de mult timp pierdem făcând lucruri inutile.”, a spus vedeta pentru Viva!

Artista, despre relația apropiată cu Iulia Vântur și Salman Khan

Artista a rememorat și întâlnirea recentă cu Iulia Vântur și Salman Khan, evocând atmosfera caldă din casa lor și relația armonioasă pe care o au.

„Nu este prima oară când ne întâlnim și de fiecare dată parcă suntem și mai aproape, suntem și mai lipsiți de formalisme pentru că atât Iulia, cât și Salman fac un cuplu extraordinar și de câte ori mă duc la ei acasă sau la fermă, unde am fost acum, îmi dau seama ce relație extraordinară există între ei și ce om extraordinar e, un bărbat care știe cum să iubească, cum să aprecieze femeia din viața lui. Cred că e o lecție pentru foarte mulți bărbați. Și admir foarte tare acest gen de bărbați galanți care fac totul pentru jumătatea lor. Și, ți-am zis, ne simțim ca în sânul lui Adam pentru că, practic, Salman și Iulia ne fac toate poftele. Ne răsfață, ne plimbă… Este ceva incredibil. Deci n-am cuvinte să descriu.”

Loredana Groza și fiica sa, Elena Boncea, au avut ocazia să se întâlnească în India cu Salman Khan și Iulia Vântur. Artista a trăit momente deosebite alături de cei doi și s-a bucurat din plin de această experiență. Imaginile surprinse în timpul întâlnirii au fost publicate pe rețelele de socializare, unde fanii au putut vedea bucuria și emoția vedetei.

Citește și:

Ce trebuie să știi despre familia Peltz, miliardarii a căror fiică este soția lui Brooklyn Beckham

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro