Loredana Groza, confesiuni despre relația apropiată cu Iulia Vântur și Salma Khan: „O lecție pentru foarte mulți bărbați”

Loredana Groza a vorbit sincer si deschis despre relația ei apropiată cu Iulia Vântur și Salman Khan.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Loredana Groza, Elena Boncea și Iulia Vântur
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Într-un interviu recent, Loredana Groza a vorbit despre ritmul intens al vieții sale și despre resursele interioare care o ajută să rămână echilibrată. Artista a explicat că disciplina personală, atenția la stilul de viață și practicile de introspecție sunt esențiale pentru a-și păstra claritatea mentală și energia. În același context, a detaliat influența profundă pe care India a avut-o asupra evoluției sale personale și a evocat o reîntâlnire emoționantă cu Iulia Vântur și Salman Khan, pe care îi consideră un exemplu autentic de parteneriat bazat pe respect și generozitate.

Loredana Groza, despre experiențele din India

Întrebată cum reușește să facă față unui program atât de solicitant și ce rol au ritualurile zilnice în menținerea echilibrului, artista a subliniat importanța modului în care ne raportăm la propriile reacții și alegeri.

Referindu-se la legătura sa specială cu India, Loredana a descris această experiență ca pe un spațiu de regenerare spirituală și de clarificare a priorităților personale.

„M-au schimbat fundamental pentru că întotdeauna am căutat această supapă, această ieșire, și pentru mine India este un tărâm, este o dimensiune, o altă dimensiune. Când ajung acolo, este ca și cum ajung într-o altă lume, într-un alt spațiu, nu e Pământ, nu e Terra, este ceva între Pământ și Univers, e o altă planetă, dacă pot să spun așa. Și obiceiurile, misticismul, spiritualitatea care mustește în fiecare colțișor din acea planetă, India, mă repun pe picioare, mă fac să devin un om mai bun, mai integru, mai aware, să fac doar lucruri care contează și nu să-mi pierd timpul, pentru că mi-am dat seama cât de mult timp pierdem făcând lucruri inutile.”, a spus vedeta pentru Viva!

Artista, despre relația apropiată cu Iulia Vântur și Salman Khan

Artista a rememorat și întâlnirea recentă cu Iulia Vântur și Salman Khan, evocând atmosfera caldă din casa lor și relația armonioasă pe care o au.

„Nu este prima oară când ne întâlnim și de fiecare dată parcă suntem și mai aproape, suntem și mai lipsiți de formalisme pentru că atât Iulia, cât și Salman fac un cuplu extraordinar și de câte ori mă duc la ei acasă sau la fermă, unde am fost acum, îmi dau seama ce relație extraordinară există între ei și ce om extraordinar e, un bărbat care știe cum să iubească, cum să aprecieze femeia din viața lui. Cred că e o lecție pentru foarte mulți bărbați. Și admir foarte tare acest gen de bărbați galanți care fac totul pentru jumătatea lor. Și, ți-am zis, ne simțim ca în sânul lui Adam pentru că, practic, Salman și Iulia ne fac toate poftele. Ne răsfață, ne plimbă… Este ceva incredibil. Deci n-am cuvinte să descriu.”

Loredana Groza și fiica sa, Elena Boncea, au avut ocazia să se întâlnească în India cu Salman Khan și Iulia Vântur. Artista a trăit momente deosebite alături de cei doi și s-a bucurat din plin de această experiență. Imaginile surprinse în timpul întâlnirii au fost publicate pe rețelele de socializare, unde fanii au putut vedea bucuria și emoția vedetei.

Citește și:
Ce trebuie să știi despre familia Peltz, miliardarii a căror fiică este soția lui Brooklyn Beckham

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 158.7 RON Cumpără acum

Recomandari
Soția lui Richard Gere, Alejandra, a dezvăluit o imagine rară cu cei trei copii ai săi
People
Soția lui Richard Gere, Alejandra, a dezvăluit o imagine rară cu cei trei copii ai săi
Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, implicați împreună într-un proiect. Despre ce este vorba și la ce să se aștepte publicul
People
Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, implicați împreună într-un proiect. Despre ce este vorba și la ce să se aștepte publicul
Bianca Censori, citată ca martor în procesul legat de vila controversată a lui Kanye West din Malibu
People
Bianca Censori, citată ca martor în procesul legat de vila controversată a lui Kanye West din Malibu
Cătălina Grama și Paul Ipate nu își mai doresc încă un copil. De ce au luat această decizie: "Au crescut destul de mult amândoi, ar fi..."
People
Cătălina Grama și Paul Ipate nu își mai doresc încă un copil. De ce au luat această decizie: "Au crescut destul de mult amândoi, ar fi..."
Apple Martin, fiica lui Gwyneth Paltrow și a lui Chris Martin, răspunde zvonurilor conform cărora ar fi fost exmatriculată pentru bullying
People
Apple Martin, fiica lui Gwyneth Paltrow și a lui Chris Martin, răspunde zvonurilor conform cărora ar fi fost exmatriculată pentru bullying
Oana Moșneagu i-a pregătit o surpriză soțului ei, Vlad Gherman, de ziua lui de naștere. Actorul a împlinit 33 de ani
People
Oana Moșneagu i-a pregătit o surpriză soțului ei, Vlad Gherman, de ziua lui de naștere. Actorul a împlinit 33 de ani
Libertatea
Ce au făcut Gabriela Cristea și Tavi Clonda după ce au ratat vacanța la Roma. „Am făcut doi pași în spate, pentru că este 7000 de euro”
Ce au făcut Gabriela Cristea și Tavi Clonda după ce au ratat vacanța la Roma. „Am făcut doi pași în spate, pentru că este 7000 de euro”
Cătălin Măruță a semnat un nou contract: „Povestea continuă”
Cătălin Măruță a semnat un nou contract: „Povestea continuă”
Imagine rară cu fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry. Cum arată Lilibet la 4 ani
Imagine rară cu fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry. Cum arată Lilibet la 4 ani
Doina Teodoru, primele declarații despre despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Ce așteptări are de la viitorul iubit: „Un bărbat stabil emoțional și psihic”
Doina Teodoru, primele declarații despre despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Ce așteptări are de la viitorul iubit: „Un bărbat stabil emoțional și psihic”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Cum arată Carmen Grebenisan în lenjerie intimă la 4 luni după ce a devenit mamă. Adevărul despre corpul ei după ce a născut
Cum arată Carmen Grebenisan în lenjerie intimă la 4 luni după ce a devenit mamă. Adevărul despre corpul ei după ce a născut
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza cu ea nud a stârnit controverse 
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza cu ea nud a stârnit controverse 
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! Îmbrăcat sport, cu o geacă groasă, albă, gluga trasă pe cap și ochelari de soare, și-a făcut apariția relaxat pe pârtie, la 58 de ani, și s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Spune drept, îți dai seama cine e în poze? FOTO
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! Îmbrăcat sport, cu o geacă groasă, albă, gluga trasă pe cap și ochelari de soare, și-a făcut apariția relaxat pe pârtie, la 58 de ani, și s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Spune drept, îți dai seama cine e în poze? FOTO
catine.ro
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor. Ce arată astrele pentru fiecare nativ
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor. Ce arată astrele pentru fiecare nativ
Horoscopul zilei de 18 februarie 2026. Capricornii știu ce vor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 februarie 2026. Capricornii știu ce vor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci sardine în mod regulat
Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci sardine în mod regulat
Turmeric Latte sau Matcha. Care oferă beneficii antiinflamatoare și energie
Turmeric Latte sau Matcha. Care oferă beneficii antiinflamatoare și energie
Mai multe din people
Prințesa Charlene de Monaco și fiica sa, Gabriella, apariție elegantă în paltoane asortate la Jocurile Olimpice de la Milano
Prințesa Charlene de Monaco și fiica sa, Gabriella, apariție elegantă în paltoane asortate la Jocurile Olimpice de la Milano
People

Prințesa Charlene de Monaco și fiica ei au atras atenția prin ținutele lor la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano.

+ Mai multe
Alexia Eram, imagini din escapada romantică alături de iubitul ei. Cei doi s-au fotografiat în ipostaze tandre în Paris
Alexia Eram, imagini din escapada romantică alături de iubitul ei. Cei doi s-au fotografiat în ipostaze tandre în Paris
People

Alexia Eram și iubitul ei s-au fotografiat în ipostaze romantice în Paris.

+ Mai multe
Rihanna, accident vestimentar la prezentarea de modă a lui A$AP Rocky. Ce s-a întâmplat cu ținuta ei
Rihanna, accident vestimentar la prezentarea de modă a lui A$AP Rocky. Ce s-a întâmplat cu ținuta ei
People

Rihanna a suferit un accident vestimentar la prezentarea de modă a lui A$AP Rocky.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC