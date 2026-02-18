Apollo111 Cinema deschide porțile pentru programul Salon des Refusés  

Programul Salon des Refusés, dedicat filmelor valoroase rămase în afara circuitului tradițional de distribuție, își găsește o nouă casă la Apollo111 Cinema, unde va continua, în același format curatorial, să aducă în fața cinefililor din București titluri esențiale ale cinemaului de autor contemporan. Primul eveniment va avea loc duminică, 1 martie și va aduce pe ecran filmul I Was at Home, But… (r. Angela Schanelec, Germania, 2019), distins cu Ursul de Argint pentru regie la Berlinala 2019. Biletele sunt disponibile pe apollo111.ro.

Lansat în 2024, Salon des Refusés a fost conceput ca o platformă de recuperare și recontextualizare a acelor filme care, deși selecționate și premiate în marile festivaluri internaționale, nu au beneficiat de distribuție locală pe ecranele de cinema. Conceptul programului rămâne neschimbat: proiecții lunare la Apollo111, însoțite de introduceri critice și contextualizări curatoriale, menite să deschidă dialogul dintre film și public. Salon des Refusés este curatoriat de Flavia Dima și Andrei Tănăsescu, selecționeri și critici de film, și Oana Furdea (Asociația Urbandada).

Noua etapă a programului debutează duminică, 1 martie, de la ora 20:00, cu filmul I Was at Home, But… (r. Angela Schanelec, Germania, 2019), distins cu Ursul de Argint pentru regie la Berlinala 2019. Considerat de critica internațională „o operă complexă, provocatoare, dar strălucită” (Neil Young, The Hollywood Reporter), filmul urmărește povestea lui Astrid, o mamă care încearcă să-și regăsească echilibrul după moartea soțului, în timp ce fiul ei adolescent revine acasă după o dispariție misterioasă de o săptămână. În stilul eliptic și riguros al Angelei Schanelec, narațiunea devine un studiu profund despre doliu, alienare și fragilitatea legăturilor umane. Proiecția va fi precedată de o introducere critică ce va contextualiza atât filmul, cât și direcția curatorială a programului.

Apollo111 Cinema este cel mai nou cinematograf deschis în București, lângă Parcul Cișmigiu, în Palatul Universul. Cu un program săptămânal joi – duminică, Apollo111 Cinema aduce pe ecran filme în premieră, documentare, retrospective sau filme pentru întreaga familie. Mai multe detalii despre programul Apollo111 și Salon des Refusés vor fi comunicate pe apollo111.ro

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro