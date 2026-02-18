Cel mai bine plătite celebrități și sumele pe care filmele lor le-au strâns la box office

Cel mai bine plătiți actori din istoria box office-ului global au un lucru esențial în comun: longevitatea. Vedete precum Tom Cruise și Robert Downey Jr. s-au reinventat de-a lungul decadelor pentru a rămâne relevante, în timp ce actori ca Scarlett Johansson și Zoe Saldaña și-au construit cariere solide prin roluri constante în francize de succes. Fie că apar în filme cu supereroi, acțiune sau science-fiction, acești actori au descifrat formula care atrage publicul, iar încasările uriașe stau drept dovadă.

10. Chris Evans — 11.42 miliarde dolari

În rolul căpitanului America, Evans este asociat cu unele dintre cele mai profitabile filme din istorie, inclusiv Avengers: Endgame din 2019, care este al doilea cel mai mare succes de box office la nivel mondial, cu încasări de peste 2,7 miliarde de dolari.

De atunci, a apărut în alte succese comerciale precum Free Guy (doar un cameo scurt, dar tot contează) și Deadpool & Wolverine din 2024.

9. Dwayne ‘The Rock’ Johnson — 11.44 miliarde dolari

De când a făcut trecerea la Hollywood la începutul anilor 2000, după o carieră spectaculoasă în wrestling la WWE, Johnson și-a construit treptat succesul la box office. Însă vânzările de bilete au devenit la fel de impresionante ca bicepșii lui odată ce s-a alăturat francizei Fast and Furious în 2011, cu Fast Five.

Pe lângă faptul că a contribuit la succesul unor filme din seria Fast, precum Furious 7 (2015) și The Fate of the Furious (2017), fiecare cu încasări de peste 1 miliard de dolari la nivel global, el a avut și alte succese importante, cum ar fi francizele Moana și Jumanji.

8. Vin Diesel — 11.9 miliarde dolari

Fiind protagonistul tuturor celor 10 filme din franciza Fast, Vin Diesel este o parte esențială a celor peste 7 miliarde de dolari încasate de serie. De asemenea, Diesel a avut un mare succes și ca vocea lui Groot în franciza Guardians of the Galaxy.

7. Chris Hemsworth — 12.1 miliarde dolari

Fiind imaginea francizei Thor, Hemsworth a contribuit la încasări de aproape 3 miliarde de dolari la nivel mondial. Ca membru al francizei The Avengers, a făcut parte și din filmele care au generat aproape 8 miliarde de dolari. Cel mai recent, a jucat în succesul Furiosa: A Mad Max Saga.

6. Tom Cruise — 12.6 miliarde dolari

Tom Cruise, considerat unul dintre ultimele staruri reale de cinema, domină box office-ul de zeci de ani. Acum, la peste 60 de ani, continuă să aibă succes cu hituri majore precum Mission: Impossible – The Final Reckoning, care a încasat deja 500 de milioane de dolari la nivel mondial, contribuind la totalul de aproape 5 miliarde de dolari al francizei. De asemenea, se discută despre un al treilea film Top Gun, după succesul uriaș al Top Gun: Maverick din 2020, care a generat 1,4 miliarde de dolari.

5. Chris Pratt — 14.1 miliarde dolari

Cine s-ar fi gândit că glumețul din Parks and Recreation va deveni un asemenea magnet pentru box office? Interpretându-l pe Star-Lord în filmele Guardians of the Galaxy (și în alte producții Marvel), dând viață unui simpatic omuleț Lego în franciza The Lego Movie, fiind eroul din filmele Jurassic World și vocea lui Mario în The Super Mario Bros. Movie, munca asiduă a lui Chris Pratt a dat roade.

4. Zoe Saldaña — 14.2 miliarde dolari

Această recentă câștigătoare a unui premiu Oscar se află de ani buni pe un val de succes la box office. Interpretând-o pe Uhura în franciza Star Trek, pe Gamora în filmele Guardians of the Galaxy și pe Neytiri în epopeea Avatar, alegerile lui Zoe Saldaña în materie de roluri au fost impecabile.

3. Robert Downey Jr. — 14.3 miliarde dolari

Credeți sau nu, a existat o perioadă în care Hollywood-ul nu voia să aibă de-a face cu Robert Downey Jr. La începutul anilor 2000, anii de consum de droguri și problemele cu legea l-au ajuns din urmă. După ce a petrecut un an într-un centru de reabilitare la ordinul instanței, era falit și practic de neangajat. Apoi a primit oferta care avea să-i relanseze cariera: rolul principal în Iron Man (2008).

Așa a devenit Downey Jr. imaginea Universului Cinematic Marvel, care a generat până acum peste 31 de miliarde de dolari la nivel global. După ce și-a încheiat rolul de Iron Man cu Avengers: Endgame (2019), al doilea cel mai de succes film din toate timpurile, el revine în MCU în rolul negativ al Doctorului Doom, în viitorul film Avengers: Doomsday.

2. Samuel L. Jackson — 14.6 miliarde dolari

Dacă vreodată a existat un model de succes în industria cinematografică modernă, ar fi filmografia lui Sam Jackson.

De la Star Wars la MCU și până la hitul Pixar The Incredibles, actorul a fost o prezență constantă în filme de succes la box office de-a lungul decadelor — și să nu uităm toate rolurile memorabile pe care le-a jucat în filmele regizate de Spike Lee și Quentin Tarantino.

1. Scarlett Johansson — 14.8 miliarde dolari

Ca față a celui mai recent succes din franciza Jurassic Park, Jurassic World Rebirth, care a încasat peste 300 de milioane de dolari la nivel mondial în weekendul de 4 iulie, Johansson l-a depășit pe Jackson devenind cel mai de succes actor în box office din toate timpurile.

De când a apărut ca Natasha Romanoff/Black Widow în Iron Man 2 din 2010, Johansson și-a crescut considerabil performanțele la box office.

Pe lângă faptul că este o prezență constantă în MCU ca membră a The Avengers, ea a obținut și încasări mari jucând în filme precum The Jungle Book și Sing.

