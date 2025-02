Scarlett Johansson, revoltată de imaginile false cu ea, realizate cu AI, în contextul comentariilor antisemite ale lui Kanye West

Scarlett Johansson a reacționat vehement împotriva utilizării inteligenței artificiale într-un videoclip fals în care apare criticându-l pe Kanye West pentru opiniile sale antisemite exprimate public.

Un videoclip generat de AI a fost realizat, prezentând versiuni digitale ale unor celebrități evreiești de renume, condamnând acțiunile șocante ale rapperului.

Hollywood-ul l-a respins pe Kanye, acum în vârstă de 47 de ani, după ce acesta a lansat o serie de tirade antisemite și a început să vândă tricouri cu simbolul svasticii într-o cascadorie controversată. Rapperul a stârnit indignare în ultimele zile după ce a folosit site-ul Yeezy pentru a comercializa un tricou alb de 20 de dolari cu o svastică și a lansat un discurs antisemit pe platforma X.

După trei zile de postări rasiste, sexiste și homofobe, mai multe vedete de la Hollywood, inclusiv Isla Fisher și David Schwimmer, s-au distanțat de el.

Deși Scarlett a declarat că susține mesajul împotriva discursului instigator la ură, ea nu aprobă utilizarea imaginii sale în videoclip fără consimțământ. Într-un comunicat oficial, actrița a condamnat abuzul de inteligență artificială, indiferent de mesajul pe care îl transmite și a cerut guvernului SUA să impună restricții stricte asupra acestei tehnologii.

Comunicatul se încheie astfel: „Îndemn guvernul SUA să facă din reglementarea utilizării AI o prioritate absolută; este o problemă bipartizană care afectează în mod semnificativ viitorul apropiat al umanității.”

Între timp, site-ul Yeezy.com a dispărut de pe internet după ce platforma Shopify a considerat că a încălcat termenii săi de utilizare.

Videoclipul generat de AI prezintă un tricou alb cu un simbol hamsa – o amuletă în formă de mână, simbolizând protecția și unitatea, frecvent utilizată în Africa de Nord și Orientul Mijlociu – cu degetul mijlociu ridicat și Steaua lui David, imprimat deasupra cuvântului „Kanye”, ca o ironie directă la adresa designului ofensator al rapperului.

Versiunile AI ale lui Scarlett Johansson, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Sacha Baron Cohen, Jack Black și Jake Gyllenhaal apar purtând acest tricou în videoclip. Clipul se încheie cu un Adam Sandler fals, care arată degetul mijlociu către cameră, zâmbește și spune: „Ajunge! Alăturați-vă luptei împotriva antisemitismului.”

