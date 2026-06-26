Geanina Ilieș, dezvăluiri despre relația cu fiul ei, Patrick: „E o chestie pe care eu o duc mai departe copilului”

Geanina Ilieș a vorbit deschis despre relația apropiată pe care o are cu fiul său, Patrick, și despre valorile pe care a încercat să i le transmită încă din copilărie.

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  de  ELLE.ro
1. Geanina Ilieș
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Geanina Ilieș continuă să impresioneze prin stilul său de viață echilibrat și prin forma fizică excelentă pe care o afișează la 41 de ani. Recent, prezentatoarea TV a vorbit despre preocuparea sa pentru sănătate, despre planurile pe care le are în perioada următoare și despre relația apropiată pe care o are cu fiul său, Patrick.

Geanina Ilieș, preocupată de sănătatea fizică și mentală

Vedeta a fost prezentă la un eveniment dedicat longevității și sănătății creierului, două subiecte care o preocupă de mai mult timp și despre care spune că vor avea o importanță tot mai mare în viitor.

„Evenimentul despre longevitate este de bun augur și, cel puțin, în perioada asta, dacă vorbim despre longevitate, dacă vorbim despre sănătatea creierului sunt niște subiecte la zi cu care trebuie să ne punem la punct pentru că, ce-i drept, ăsta este viitorul. Sunt foarte curioasă cu ce vine nou David Sinclair. I-am citit toate cărțile, am avut o perioadă de recuperare în pandemie. Mă pasionează partea asta. E o chestie pe care eu o duc mai departe copilului meu pentru că e important să mâncăm sănătos. Nu neapărat mult! Unii mai spun că există și o viață dincolo, viața veșnică. Având în vedere că nu fac nimic fără Dumnezeu și citesc Biblia și sunt conectată foarte mult pe partea asta spirituală, cred că există această viață veșnică și cred că e important să consumăm această viață pe pământ mai frumos, mai sănătos, să fim mai buni unii cu ceilați și să iubim, în general, ceea ce ne înconjoară”, a declarat Geanina Ilieș pentru Click.

Detalii despre fiul ei, Patrick

Prezentatoarea spune că încearcă să îi transmită aceste principii și fiului ei, Patrick, care se apropie de vârsta de 20 de ani și este student. Cei doi au o relație apropiată, construită pe comunicare și încredere, iar Geanina se declară mândră de tânărul care a devenit.

Vedeta mărturisește că unul dintre sfaturile pe care i le repetă cel mai des are legătură cu odihna, chiar dacă știe că nu este ușor pentru un tânăr aflat la această vârstă să îi urmeze recomandările.

„Un lucru pe care încă nu l-a învățat deocamdată este somnul, i-am spus să se odihnescă cât mai mult dar acum, în perioada asta a adolescenței e foarte greu să încerci să vorbești cu un copil și să-i spui cât de important este somnul. E pus pe distracție, încearcă să recupereze cu prietenii și orele alea nedormite în care nu s-au auzit la telefon. Acum e în vacanță, a venit acasă de la facultate și mă bucur și eu de el atât cât pot pentru că de cele mai multe ori stă cu colegii dar, ca mamă, îl iubesc și mi-e dor de el tot timpul. E un copil extraordinar, pe care l-am crescut cu foarte multă comunicare și l-am lăsat să se joace foarte mult, să aibă o copilărie sănătoasă. Are deja 20 de ani. Mama m-a ajutat cu creșterea lui! Cred că a luat de la mine foarte multă empatie și asta îmi place foarte mult pentru că îi place foarte mult să comunice cu oamenii și i-am și spus că respectul este foarte important”, a mai povestit vedeta.

Geanina Ilieș, primele declarații despre plecarea de la Antena Stars

Într-o postare făcută pe Instagram, Geanina Ilieș a vorbit despre plecarea ei de la Antena Stars. Prezentatoarea TV a pus punct colaborării cu postul de televiziune după doi ani. În mesajul ei, ea menționează că prin acest pas nu renunță la cariera ei de jurnalistă, ceea ce ar putea însemna că am putea să o vedem într-o nou proiect de televiziune. Pentru moment, nu a oferit detalii suplimentare referitoare la viitoarele ei proiecte profesionale.

„Dragii mei,

Așa cum mă știți, aleg să fiu sinceră mereu cu voi. Așa că, aveți dreptul să aflați de la mine prima dată: drumul meu la Antena Stars se încheie aici. Și înainte de orice speculație, să știți că inima și sufletul meu iubesc în continuare acest produs: Știrile Antena Stars. Este locul în care am fost primită cu brațele deschise, este locul în care am întâlnit oameni frumoși și profesioniști. Este locul care va fi mereu un reper în viața mea. Totuși, mereu trebuie să ne dorim să devenim varianta noastră cea mai bună, să creștem, să facem proiecte din ce în ce mai mari. Așa că, azi, spun ‘La revedere’ publicului Antena Stars, dar nu și carierei de jurnalist. Vă mulțumesc pentru toate orele în care mi-ați fost alături și vă promit că ne revedem curând!
A voastră, Geanina!”, se arată în mesajul transmis de către Geanina Ilieș pe Instagram.

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Foto: Instagram

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