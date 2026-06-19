Noi detalii despre starea de sănătate a Christinei Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă. Ce a dezvăluit unul dintre prietenii apropiați: „A fost foarte greu pentru ea”

David Faustino a făcut declarații rare despre Christina Applegate, la câteva luni după recenta spitalizare a actriței.

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  de  ELLE
Noi detalii despre starea de sănătate a Christinei Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă. Ce a dezvăluit unul dintre prietenii apropiați: "A fost foarte greu pentru ea"

Christina Applegate continuă să se confrunte cu provocările aduse de scleroza multiplă, însă, potrivit celor apropiați, actrița și-a păstrat spiritul și simțul umorului care au consacrat-o. Într-un interviu acordat publicației Us Weekly, David Faustino, colegul său din serialul Married… With Children, a vorbit despre modul în care vedeta trece prin această perioadă dificilă.

Faustino, care l-a interpretat pe Bud Bundy, fratele personajului Kelly Bundy, interpretat de Applegate, a descris diagnosticul primit de actriță în 2021 drept „o lovitură reală”.

„A fost foarte greu pentru ea, dar își păstrează simțul umorului”, a declarat actorul pentru Us Weekly.

Potrivit acestuia, Christina Applegate, în vârstă de 54 de ani, nu și-a pierdut umorul sec și sarcasmul care au caracterizat-o încă de la începutul carierei sale.

„A avut un simț al umorului sec și sarcastic încă din momentul în care am cunoscut-o”, a spus David Faustino, în vârstă de 52 de ani, adăugând că, în ciuda problemelor de sănătate și a recentei sale spitalizări, „nimic nu s-a schimbat”.

„Trece prin toate acestea cu ajutorul umorului, iar acesta este modul ei de a merge mai departe”, a explicat el.

Faustino a mai dezvăluit că a rămas aproape de colega sa încă din momentul în care aceasta și-a anunțat diagnosticul de scleroză multiplă, în iunie 2021.

„Mă duc des să o vizitez. Ne trimitem multe mesaje și verific mereu cum se simte”, a spus el. „Vorbim și tot felul de prostii amuzante. Asta e tot ce pot face, nu? Să îi ofer dragostea mea. Avem și conversații profunde când ne întâlnim. Dar păstrăm și râsul prezent”.

Christina Applegate și David Faustino au jucat împreună timp de zece ani în serialul Married… With Children, difuzat de Fox între 1987 și 1997. Din distribuție au mai făcut parte Ed O’Neill și Katey Sagal, în rolurile lui Al și Peggy Bundy.

Detalii despre starea de sănătate a actriței

În luna aprilie, Christina Applegate a oferit primele declarații după ce a fost internată în spital pe fondul luptei cu scleroza multiplă.

„Vă mulțumesc pentru valul de dragoste și urările de bine. Problemele de sănătate sunt o constantă pentru mine, dar sunt o tipă puternică și devin tot mai puternică și mai bine în fiecare zi. Îmi iau un moment pentru a mă concentra pe sănătatea mea, dar voi reveni în curând cu mai multe de spus”, a precizat ea.

Fosta actriță din Married… With Children a dezvăluit, într-un interviu pentru People publicat în februarie, că este imobilizată la pat din cauza durerilor persistente provocate de boală. Cu toate acestea, încearcă în continuare să o ducă pe fiica ei, Sadie, la școală și la diverse activități, chiar dacă acest lucru este foarte dificil.

„Vreau să o duc; este lucrul meu preferat de făcut. Este singurul moment pe care îl avem doar pentru noi două”, a spus actrița. „Îmi spun: «Du-o în siguranță acolo și întoarce-te acasă ca să te poți băga din nou în pat». Și asta fac”.

Autoarea volumului You With the Sad Eyes are o fiică de 15 ani împreună cu soțul său, Martyn LeNoble. Christina Applegate a anunțat în august 2021 că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, o boală care provoacă slăbiciune musculară, amorțeală, dificultăți de mers și probleme de vedere.

Anul trecut, actrița a vorbit și despre impactul bolii asupra fiicei sale, mărturisind că aceasta a fost profund afectată.

„O văd cum se uită la mine când sunt în pat și nu mă pot mișca prea bine sau când vreau să merg să-i spun noapte bună în camera ei, dar nu reușesc să ajung pe hol pentru că, în ziua aceea, picioarele nu mă ascultă”, a spus ea în podcastul său. „În acest moment abia pot ajunge până la baie, este groaznic, dar asta e realitatea”.

Actrița din Bad Moms a explicat că situația este pentru Sadie ca și cum „și-ar fi pierdut mama pe care o avea”, descriindu-și versiunea din trecut drept „sănătoasă, alergătoare, pasionată de antrenamente pe Peloton și dansatoare”.

Cu toate acestea, adolescenta îi este un sprijin constant. Applegate a spus că fiica ei o ajută atunci când iese în public și o sprijină inclusiv atunci când folosește bastonul pentru a se deplasa.

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Foto: Arhiva ELLE

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