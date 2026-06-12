Jennifer Lopez, mărturisiri picante despre actorii de care a fost atrasă: „Aș fi făcut sex cu oricare dintre ei”

Jennifer Lopez și-a surprins fanii cu o declarație sinceră despre câțiva dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood.

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  de  ELLE
Jennifer Lopez, mărturisiri picante despre actorii de care a fost atrasă: "Aș fi făcut sex cu oricare dintre ei"

Jennifer Lopez a vorbit deschis despre viața sa personală într-o apariție recentă în cadrul podcastului Films To Be Buried With, găzduit de Brett Goldstein, colegul său din filmul Office Romance. Artista a abordat subiecte diverse, de la filmele sale preferate și începuturile carierei, până la modul în care a gestionat celebritatea și momentele dificile din ultimii ani.

Unul dintre cele mai amuzante și comentate momente ale conversației a fost cel în care Jennifer Lopez a mărturisit că are o slăbiciune pentru filmul True Romance. Actrița a explicat că a fost întotdeauna atrasă de combinația dintre povestea de dragoste și atmosfera întunecată a peliculei și a lăudat prestațiile întregii distribuții.

„Există toate aceste personaje dubioase în film. Christian Slater, care lucrează într-un magazin de discuri și are halucinații cu Elvis, interpretat de Val Kilmer”, a spus Jennifer Lopez.

Artista a continuat cu laude la adresa Patriciei Arquette și a celorlalți actori din distribuție.

„Patricia Arquette nu putea fi mai bună în rolul unei prostituate cu inimă de aur, cea mai dulce. Și apoi îi ai pe Dennis Hopper și Christopher Walken într-una dintre cele mai grozave scene dintre doi actori din toate timpurile, apoi pe Brad Pitt în rolul unui consumator de droguri, pe James Gandolfini… și pe Gary Oldman…”.

Declarația care a atras cel mai mult atenția a venit imediat după.

„Aș fi făcut sex cu oricare dintre ei, ceea ce spune multe despre partea mea întunecată. Toți au fost al naibii de buni în acest film”.

Lopez a explicat că admirația ei era legată în primul rând de interpretările actorilor.

„Interpretările lor au fost de cel mai înalt nivel și atât de dinamice în aceste scene”.

Actrița a rememorat și confruntarea dintre personajele interpretate de Patricia Arquette și James Gandolfini, una dintre secvențele sale preferate din film.

„Patricia și James Gandolfini… felul în care el intră, se bat îngrozitor unul cu celălalt, Christian Slater vine și o salvează, iar ea rămâne cu acea expresie pe față pentru restul filmului, dar este în continuare atât de sexy”.

Jennifer Lopez a vorbit și despre perioada în care a devenit celebră după succesul filmului Selena, lansat în 1997. Vedeta a recunoscut că tranziția de la anonimat la faima internațională a fost, uneori, copleșitoare și chiar înfricoșătoare. Ea și-a amintit un moment de la începutul carierei, când un necunoscut i-a strigat numele în public, iar primul ei gând a fost că s-ar putea afla în pericol.

„Te rog, nu mă ataca”, îmi amintesc că m-am gândit”.

Ulterior, și-a dat seama că persoana respectivă era doar un admirator.

„A venit spre mine, iar eu eram foarte defensivă și furioasă… iar apoi mi-a spus: «Mi-a plăcut mult de tine în Selena» sau ceva de genul acesta. Și atunci mi-am spus: «Oh, Doamne!»”.

Jennifer Lopez a abordat și un subiect mult mai personal, divorțul de Ben Affleck, finalizat în 2024. Artista a descris acea perioadă ca pe una de reflecție și transformare și a dezvăluit că a găsit confort în timpul petrecut alături de familie.

Ea a povestit că, într-un moment în care nu se simțea bine, a urmărit împreună cu tatăl său filmul brazilian I’m Still Here, experiență care i-a reamintit că viața este într-o continuă schimbare și că inclusiv momentele dificile pot aduce, în timp, o mai bună înțelegere a propriei persoane.

Jennifer Lopez și Brett Goldstein, cel mai nou cuplu de la Hollywood?

Recent, în cadrul emisiunii Today Show, Jennifer Lopez a spus adevărul despre zvonurile legate de relația amoroasă cu Brett Goldstein.

„Știi ce spune toată lumea… că poate este adevărat, că poate chiar vă întâlniți și în viața reală?”, a întrebat-o prezentatoarea Savannah Guthrie.

Vizibil luată prin surprindere, Lopez a rămas câteva secunde fără cuvinte, apoi a răspuns:

„Nu există niciodată un moment în care să fiu văzută cu cineva sau să lucrez cu cineva fără ca oamenii să încerce să mă cupleze cu persoana respectivă”.

Goldstein a intervenit imediat, glumind:

„Cred că asta se întâmplă dacă stai lângă ea. De aceea am stat atât de aproape de ea tot timpul”.

Savannah Guthrie nu s-a lăsat însă convinsă și a răspuns:

„Bine, dar trebuie să spun, pentru că mă cunoști. Acesta nu a fost un răspuns”.

Jennifer Lopez a răspuns imediat: „Nu a fost un răspuns? Ba da, a fost un răspuns!”.

Artista a continuat explicând că astfel de speculații apar constant în jurul ei.

„Pentru că oamenii aceștia cu care mă cuplează… Cred că anul acesta am fost cu Kevin Costner. Am fost cu… au fost foarte multe persoane. Se întâmplă tot timpul. Asta nu înseamnă că este adevărat”.

Prezentatoarea a insistat pentru a treia oară: „Bine, deci nu aveți o relație în viața reală?”.

„Nu ne întâlnim”, a răspuns Lopez, iar Goldstein a completat scurt: „Corect”.

La rândul său, Brett Goldstein a vorbit despre relația foarte bună pe care a avut-o cu Lopez încă de la începutul colaborării.

„Când ne-am întâlnit prima dată pe Zoom, conexiunea s-a creat imediat”, a declarat actorul.

În Office Romance, Brett Goldstein și Jennifer Lopez interpretează doi perfecționiști dependenți de muncă, care încep o relație secretă la birou, poveste ce riscă să le afecteze atât viața personală, cât și cariera. După încheierea filmărilor au apărut însă speculații privind chimia dintre cei doi și în afara platourilor.

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