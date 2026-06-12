Sorin Bontea, dezvăluiri despre viața de familie și noul sezon MasterChef. Cine gătește cel mai des acasă: „Ce înseamnă mâncare gătită vine de la…”

Filmările pentru noul sezon MasterChef sunt în plină desfășurare, iar Sorin Bontea a oferit câteva detalii atât despre competiția din culise, cât și despre viața sa de familie.

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  de  ELLE.ro
Sorin Bontea
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Noul sezon MasterChef se află deja în producție, iar echipa formată din Gina Pistol, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu s-a reunit pentru o nouă serie de confruntări culinare care urmează să ajungă pe micile ecrane în această toamnă.

Un nou sezon MasterChef este pe cale să apară

Deși între cei trei chefi există o relație apropiată în afara platoului, Sorin Bontea spune că lucrurile se schimbă radical atunci când începe competiția. Bucătăria rămâne locul în care prietenia este pusă temporar pe pauză, iar fiecare luptă pentru propria echipă.

„Asta ne caracterizează. Cât suntem noi de prieteni în afara show-ului și stăm și povestim și ne ajutăm unul pe altul, când intrăm în bucătărie să gătim nu prea ne mai cunoștem. E fiecare pentru el, fiecare pentru echipa lui! Pentru că asta am făcut noi de când ne știm: a existat mereu rivalitatea asta în bucătărie”, a afirmat Sorin Bontea pentru Libertatea.

Chef-ul a vorbit și despre una dintre pasiunile sale mai puțin cunoscute: mersul la piață. Deși este unul dintre cei mai apreciați bucătari din România, preferă în continuare produsele cumpărate direct din piețele tradiționale și spune că nu ratează ocazia să oprească atunci când descoperă una în drumurile sale.

„Eu mă duc la Piața Miniș, că e aproape de mine. Dar pot să merg la orice piață, nu contează. Dacă sunt plecat la drum, mă opresc dacă văd piețe pe margine. Lumea când mă vede zice: ‘O, chef’! Bine, la Piața Miniș acolo mă știe toată lumea, că merg de ani de zile, nu e nimic nou. Că eu am stat mereu lângă Piața Miniș”, a spus Sorin Bontea.

Cine gătește mai des în familia lui

Dacă în fața camerelor este recunoscut pentru preparatele sale și pentru experiența acumulată în gastronomie, acasă lucrurile stau puțin diferit. Bucătarul recunoaște că soția sa este cea care a avut rolul principal în alimentația copiilor, mai ales în perioadele în care el era plecat frecvent din cauza proiectelor profesionale. Astfel, gusturile cu care au crescut cei doi copii ai săi, Miruna și Iulian, sunt strâns legate de mâncarea pregătită de mama lor, nu de preparatele celebrului chef.

„Să știi că, uite, copiii mei au crescut cu mâncarea soției, nu cu mâncarea făcută de mine. Ea gătea acasă, pentru că eu am fost plecat. Și, dacă am avut perioade foarte lungi de timp în care eu am fost plecat, copiii au crescut cu mâncarea făcută de soția mea și cumva ei sunt obișnuiți cu gustul ei. Ce înseamnă mâncare gătită vine de la soția mea. Dacă vor paste, dacă vor să mai fac nu știu ce nebuneală sau așa… le fac eu! Dar mâncarea gătită… Iar noi mâncăm mâncare gătită acasă, să știi! Ne place mâncarea gătită. Fiica mea ne dă telefon: ‘Fă-mi supă, fă-mi ciorbă, fă-mi alea, fă-mi alea’…”, a povestit Sorin Bontea.

Într-un interviu acordat recent, Sorin Bontea a fost întrebat care este secretul relației de lungă durată cu soția lui.

„Nu e chiar atât de complicat. Nu pare complicat pentru mine. Cred că înțelegerea. Suntem de atâta timp împreună, ne cunoaștem. Îți dai seama când celălalt e supărat, când are o zi proastă, îl înțelegi. Și așa mai departe. Cred că ăsta este secretul. Și să mai povestești despre ce se întâmplă așa. Să găsești întotdeauna subiect de discuție, să ai ce să vorbești”, a povestit Sorin Bontea pentru Unica.ro.

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Foto: PR, Instagram

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