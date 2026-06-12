Ce moment special a sărbătorit Dana Rogoz în familie: „Am plâns și eu, dar a plâns și Radu…”

Dana Rogoz a dezvăluit ce moment înduioșător a trăit împreună cu familia ei.

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  de  ELLE.ro
Dana Rogoz și familia
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Dana Rogoz le-a dezvăluit fanilor că în familia ei a avut loc un moment cu adevărat special, pe care l-a sărbătorit alături de soțul ei, Radu Dragomir, și cei doi copii pe care îi au împreună, Vlad și Lia.

Ce moment special a sărbătorit Dana Rogoz în familie

Dana Rogoz a povestit pe Instagram că fiica ei tocmai a încheiat o etapă importantă. Lia a avut recent serbarea de final de grădiniță, iar întreaga familie i-a fost alături în acel moment. Actrița a mărturisit că atât ea, cât și soțul ei, Radu Dragomir, au izbucnit în lacrimi din cauza emoțiilor. 

„Azi Lia a avut serbarea de final de grădiniță. A fost foarte emoționant. Am plâns și eu, dar a plâns și Radu! Căci se încheie o etapă. Și poate că la Vlad nu știam exact ce înseamnă asta, dar acum știu. Știu că este pe de-o parte un final, pe de altă parte un nou început. Dar mă uit la amândoi în primele imagini, apoi mă uit la ultima, și iar mă apucă plânsul! Normal că e și cu multă bucurie, dar și cu dorul acela care se instalează imediat după ce știi că ceva s-a încheiat. Noroc că Liuca e așa de senină și bucuroasă pentru tot ce trăiește! Te iubim, minune veselă!”

Dana Rogoz, despre viața de familie

Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, pe Vlad și pe Lia. Regizorul mai are un băiat, pe nume Barbu, dintr-o căsnicie anterioară.

Dana Rogoz a povestit în cadrul unui interviu despre felul în care reușesc ea și soțul ei, Radu Dragomir, să păstreze un echilibru între responsabilitățile profesionale și viața de familie. 

„Sunt aceleași prin care trec toți părinții. De multe ori, împărtășesc cu comunitatea mea și momentele mai dificile. Pe de altă parte, iubesc să fiu mama lor, așa că – deși e normal să existe și ele – nu înseamnă că momentele grele definesc viața noastră. Radu și cu mine ne sprijinim mult unul pe celălalt, el fiind un tată extrem de prezent. Și încercăm să luăm împreună cele mai bune decizii pentru ei. „Meseria' de părinte este cea mai grea, pentru că are cea mai importantă miză și vine cu cele mai mari responsabilități, dar este și cea mai frumoasă, înălțătoare trăire, cel mai frumos dar al vieții, care dă sensul și arată direcția mereu”, a spus Dana Rogoz pentru VIVA!

Dana Rogoz și soțul ei au o comunicare deschisă cu cei doi copii ai lor și le explică pe înțelesul lor cum anume se pot feri de anumite probleme pe care le pot întâmpina. 

„Noi vorbim foarte mult cu ei, discutăm despre tot ce îi interesează, încă de când erau foarte mici. Și încercăm în felul acesta să îi învățăm cum să reacționeze în anumite situații ori care sunt cele mai bune decizii de luat pentru ei în anumite momente. Știu că pot veni la noi pentru orice problemă și știu cui se pot adresa în lipsa noastră. Dar până acum nu a fost cazul de astfel de situații mai complicate. Altfel, mici dispute, mici probleme, mici obstacole pot apărea și din ele învață enorm. Nu intervenim să le rezolvam pentru ei, dacă nu ne cer ajutorul. Suntem aproape, suntem atenți, dar cred că e important și să îi lași pe ei să își gestioneze relațiile cu colegii sau cu prietenii.”

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Foto: Instagram

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