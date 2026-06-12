De ce Raluca Bădulescu nu invită oameni la ea acasă. Vedeta a dezvăluit adevăratul motiv

Raluca Bădulescu a recunoscut că nu obișnuiește să cheme oameni la ea acasă și a dezvăluit motivul.

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  de  ELLE.ro
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Raluca Bădulescu a făcut recent o dezvăluire surprinzătoare. Vedeta a recunoscut că nu obișnuiește să invită oameni acasă la ea. Iată care este motivul. 

De ce Raluca Bădulescu nu invită oameni la ea acasă

Invitată recent într-un podcast, Raluca Bădulescu a fost mai sinceră ca niciodată și a dezvăluit un detaliu mai puțin știut despre ea. Și anume că nu are obiceiul de a invita oameni acasă la ea. Fosta concurentă de la Asia Express a recunoscut care este motivul. 

„Eu nu prea invit pe nimeni la mine acasă, pentru că mi-e rușine. Din hol sunt cutii din care nu am scos hainele care au venit prin curier. Dar sunt ale mele, asta e important. Sunt cutii cu cutiuțe, geamantane, nu am unde să le pun, nu mai am loc. Și am și garaj, și am mai pus și acolo. Și sunt și lucruri pe care le am din perioada când eram grasă”, a spus Raluca Bădulescu podcast-ul Vineri cu Veranda.”

Cum răspunde Raluca Bădulescu celor care o critică

Raluca Bădulescu este una dintre cele mai îndrăgite prezențe mondene din România. Publicul o apreciază pentru sinceritatea de care dă dovadă, pentru opiniile pe care și le exprimă într-un mod direct, dar și pentru personalitatea efervescentă. Fosta jurată a emisiunii „Bravo, ai stil!” impresionează cu ținutele ei excentrice, care de mai multe ori nu au fost ocolite și de discuții aprinse în rândul fanilor.

Raluca Bădulescu nu s-a lăsat niciodată afectată de părerile negative sau criticile primite pentru felul în care se îmbracă, iar uneori le-a răspuns, susținând că niciodată nu a vrut să pară un personaj în ținutele pe care le propune și că se regăsește în stilul ei.

„Dacă cineva sare calul cu un comentariu urât, îl ascund. Mi-au zis mulți că ba m-am dezgropat, ba că am ieșit alaltăieri din coșciug. Dacă ești prea slab, nu e bine; dacă ești prea gras, iar nu e bine, oricum ai da-o, tot nu e bine. Dacă este un comentariu cât de cât pertinent și poți să-i răspunzi elegant, atunci să vezi cum se schimbă atitudinea celui care îți comentează”, a declarat ea pentru Spynews.ro.

Vedeta a mărturisit că a observat că dacă răspunde politicos mesajelor critice pe care le primește, persoanele care le-au transmis încetează cu jignirile.

„Hate-ul a existat dintotdeauna, dar acum, odată cu apariția rețelelor de socializare, este normal ca oricine are un calculator să scrie ceva. Pe mine nu mă deranjează, hate-ul și iubire „provin' din viață. Nu poate să te iubească toată lumea, nu poate să te placă toată lumea. Sunt oameni care te detestă, oameni care te plac, trebuie să le luăm pe toate ca atare și să trăim cu ele. Sinceră să fiu, cine nu mă place, să nu mă urmărească. Cine mă place, vă iubesc! Niciodată nu le dau block, nu le răspund la comentarii: foarte mulți vor doar să se bage în seamă și să le răspunzi. Am observat că, dacă le răspunzi frumos și civilizat, se potolesc”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Arhiva ELLE

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