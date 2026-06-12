Adelina și Cristi Chivu, imagini spectaculoase din Mykonos. Cum au petrecut în locații de lux

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După o perioadă solicitantă în fotbalul italian, Cristi Chivu a pus pauză responsabilităților profesionale și a ales să se bucure de câteva zile de vacanță într-una dintre cele mai populare destinații ale verii. Antrenorul român se află în Mykonos alături de soția sa, Adelina Chivu, dar și de prieteni apropiați.

Cristi și Adelina Chivu au petrecut în Mykonos

Recent, Cristi și Adelina Chivu au fost în centrul atenției și la nunta designerului Andra Olaru cu Alexandru Nanu, unde au avut rolul de nași. Evenimentul a avut o tematică all white, iar apariția lor elegantă a fost remarcată de invitați și de urmăritorii din mediul online.

foto: Francesca Angrisano

Acum, cei doi au schimbat atmosfera festivă a nunții cu peisajele spectaculoase ale insulei grecești Mykonos. După un sezon intens petrecut pe banca tehnică a lui Inter Milano, fostul internațional român profită de timpul liber pentru a se relaxa departe de presiunea competițiilor. În vacanța din Grecia, Cristi și Adelina sunt însoțiți de Cristi Vâlcan, fratele lui Radu Vâlcan, și de soția acestuia, Iza. Imaginile publicate pe rețelele sociale îi surprind pe cei patru petrecând împreună într-o locație exclusivistă de pe insulă, cunoscută pentru atmosfera vibrantă și petrecerile care atrag turiști din întreaga lume.

Grupul a ales să se bucure de o seară relaxată, cu muzică, preparate locale și priveliști spectaculoase. Pentru ieșire, Adelina Chivu a mizat pe o apariție elegantă în negru, în timp ce Iza a atras atenția într-o rochie argintie, strălucitoare, perfectă pentru decorul sofisticat al insulei.

Vacanța vine într-un moment important pentru Cristi Chivu, după luni intense în care și-a concentrat energia asupra carierei de antrenor.

Performanțele obținute de Cristi Chivu pe banca tehnică a lui Inter Milano nu au trecut neobservate. După un sezon de excepție, încheiat cu două trofee importante, oficialii clubului italian sunt pregătiți să îi ofere antrenorului român o nouă înțelegere și o majorare semnificativă a salariului.

Ce sumă va câștiga Cristi Chivu

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană și preluate de Libertatea, conducerea nerazzurrilor dorește să îi prelungească angajamentul până în vara anului 2028. Noul acord ar include și o opțiune pentru încă un sezon, până în 2029.

Contractul ar veni la pachet cu o recompensă financiară consistentă. Sursele citate susțin că tehnicianul ar urma să primească aproximativ 4 milioane de euro brut pe an, sumă care include și bonusurile de performanță. Venitul său anual net s-ar ridica la circa 3,2 milioane de euro.

Comparativ cu actuala înțelegere, este vorba despre o creștere importantă. În prezent, Chivu este remunerat cu aproximativ 2,5 milioane de euro pe sezon, conform contractului semnat în vara anului 2025 și valabil până în 2027. Deși discuțiile dintre cele două părți par să fie aproape finalizate, semnarea noului acord nu se va produce imediat. După lunile intense petrecute între Parma și Inter, antrenorul a decis să își dedice timpul familiei înainte de a reveni la activitatea profesională.

„Ai mei merită o lună din timpul meu. În ultimul an și trei luni am fost ca într-o centrifugă între Parma și Inter, fără să am timp să fiu alături de familia mea, așa că ei sunt prioritatea în această vară. Voi fi nevoit să mă opresc din muncă, după ce am consumat atâta energie pentru a ne atinge obiectivele. Voi încerca, dacă este posibil, să nu fiu constant la telefon”, a declarat Cristi Chivu, citat de Libertatea.

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Foto: Arhiva ELLE

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