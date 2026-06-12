Îți este foarte teamă să intri într-o relație? Scuze pe care le folosești și cum te afectează emoțional

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Uneori frica de a începe o relație se manifestă prin explicații aparent logice care te țin la distanță de orice posibilă apropiere. Deși aceste scuze îți oferă pe moment siguranță, pe termen lung îți pot alimenta singurătatea, anxietatea și neîncrederea în propria persoană. Nu lipsa timpului, a ocaziilor sau a persoanelor potrivite reprezintă adevărata problemă, ci teama ta de respingere, de abandon, vulnerabilitatea cu care nu te simți confortabil sau teama că pierzi controlul. Dar această strategie care te protejează de dezamăgire, un beneficiu care o menține, te împiedică să trăiești iubirea. Și a recunoaște asta nu înseamnă că te arunci nepregătită într-o relație, ci că e important să înțelegi mai clar ce anume te ține pe loc și dacă protecția pe care ți-o oferă evitarea merită costul emoțional pe care îl plătești pe termen lung.

Nu vrei să alegi din nou…

… persoana nepotrivită. Sau ești destul de convinsă că asta se va întâmpla dacă te expui și devii activă în dating. Dar una este să fii precaută, atentă la anumite detalii, una să ghicești viitorul pe baza unor experiențe trecute din care este evident că ai preluat anumite lecții semnificative. Nu îți dai ție, cea de acum, șansa să procedezi diferit.

Intenționezi întâi să îți rezolvi toate problemele

Indiferent de ce natură sunt ele, fie că este vorba despre schimbarea locului de muncă, a casei în care locuiești, tipare comportamentale pe care le-ai identificat și vrei să le schimbi printr-un proces terapeutic riguros. Sigur, dezvoltarea personală este valoroasă, dar nu trebuie să devină o condiție obligatorie pentru iubire. Relațiile sănătoase nu sunt rezervate oamenilor perfecți, ci celor care sunt dispuși să se cunoască și să construiască împreună. În plus, cum să dezvolți noi abilități relaționale dacă tu nu intri într-o relație sau măcar nu ieși la întâlniri? Insiști că nu ai timp deoarece cariera, proiectele personale, familia sau prietenii ocupă tot spațiul disponibil? Dacă observi că nu găsești niciodată timp pentru a cunoaște pe cineva, este posibil ca adevărata problemă să fie de fapt teama de implicare emoțională.

E mult mai bine singură

Asta ca un scut imbatabil împotriva suferinței care a apărut după experiențe relaționale dificile, respingeri încă de la început sau despărțiri dureroase după ani împreună. Deși te protejează de riscul unei noi suferințe, te privează și de oportunitatea unei conexiuni sănătoase. Așa rămâi în izolare și îți cultivi dificultatea de a avea încredere în oameni în general, hipervigilența.

Nu mai există persoane ok

Ca și cum stocul de la magazinul de parteneri de calitate s-a terminat și nu va fi reactualizat niciodată. Oare folosești perfecționismul ca mecanism de protecție? Ai standarde imposibil de atins și găsești defecte fiecărei persoane după foarte puțin timp petrecut împreună? Această contabilizare a minusurilor unui om ai început să o faci și cu apropiații tăi și cumva să iei distanță emoțională și de ei? Critica devine astfel instrumentul de evitare și un pas către însingurare.

Foto: PR

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