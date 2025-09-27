Comportamente nesănătoase în cuplu atunci când ai o imensă frică de abandon

Când apare teama de abandon, maniera în care te comporți cu partenerul de cuplu poate fi un imens sabotor.

Comportamente nesănătoase în cuplu atunci când ai o imensă frică de abandon

Cum ajungi să ai o rană de instabilitate și abandon? Poate că părinții erau împreună, dar unul dintre ei a fost absent emoțional datorită unei boli sau dependențe precum consumul de alcool. Poate că au existat multiple împăcări și despărțiri între părinții tăi, încât și ție îți era greu să realizezi în ce etapă se mai află familia voastră.

V-ați mutat des sau ai fost crescută o parte de copilărie de bunici și cealaltă parte de părinți. Ai tăi au divorțat. În timp s-a pierdut legătura cu unul dintre părinți. Iar dacă în copilărie se conturează teama puternică să nu îți pierzi părinții, să nu te abandoneze, această teamă se transferă la maturitate pe partenerul de cuplu. Și o dată cu ea vin și mecanisme nesănătoase de a-i face față.

Îl provoci pe partener…

… în diverse moduri pe care nu le-ai pune în act conștient. Practic îl testezi dacă el chiar te iubește și nu te va abandona niciodată. Dar o faci în maniere de-a dreptul disfuncționale, prin care îți faci rău și ție la nivel personal, și relației. Începi să iei în greutate, mănânci haotic și prost, ceea ce îți pune în pericol sănătatea și nu îți mai place ce vezi în oglindă. Oare partenerul te acceptă și te iubește și așa, cu 20 de kilograme în plus? A zis că nu te va părăsi niciodată. Oare nici dacă flirtezi în fața lui sau îl înșeli cu cel mai bun prieten? Sunt modalități prin care în final provoci scenariul abandonului, îl verifici și îl faci să se materializeze.

Te ascunzi după abandon

Știi deja că ai această rană sau capcană a abandonului, istoricul personal și relațional te încadrează acolo. Iar tocmai abandonul devine o scuză folosită extrem de frecvent și care te aștepți să funcționeze de fiecare dată. Când nu funcționează devii foarte furioasă, îi blamezi pe cei din jur. Te comporți fără filtru, fără să îți pese dacă rănești, fără să îți pese ce simte sau ce are nevoie celălalt, care e opinia lui, ce alegeri ar face. Iar după acest comportament egoist sau lipsit de empatie, ai așteptarea ca acest cuvânt magic (abandon) să calmeze spiritele, să fii înțeleasă și să se treacă peste orice faci.

Gelozie și control

Când te temi că partenerul te părăsește, te înșeală, ce faci ca să previi acest scenariu? Construiești mental multiple alte scenarii ca să fii pregătită pentru ce este cel mai rău. Gelozia te cotropește ori de câte ori e un personaj feminin în viața sau în jurul lui. O colegă de birou, o colaboratoare, o fostă colegă de facultate sau liceu devine sursa nopților nedormite și personajul urât cu patimă.

Pentru a te asigura că nu calcă strâmb, aplici o formă de control aproape militarizată. Cu un partener mai submisiv devii și mai dominatoare, îți cere voie și pentru cele mai mici sau firești lucruri, iar puterea aceasta te încântă și te securizează în mod artificial. Dacă ai un partener care poartă el pantalonii pot începe luptele pentru putere cu diverse conflicte foarte puternice, ori să apelezi la modalități mai… mieroase de manipulare.

Sunteți părinți? Probleme de cuplu reflectate de modul în care vă creșteți și educați copiii

Foto: PR

