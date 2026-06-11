Selena Gomez și Benny Blanco, mai îndrăgostiți ca niciodată. Fotografia intimă publicată de artistă

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Selena Gomez și Benny Blanco continuă să își arate afecțiunea și în mediul online. Artista a publicat pe Instagram o serie de fotografii alături de soțul său, iar una dintre imagini i-a surprins într-un moment extrem de intim.

În fotografia care a atras imediat atenția fanilor, cei doi par să se afle la un restaurant, iar Benny Blanco o sărută pe Selena Gomez pe piept. Cântăreața a însoțit caruselul de imagini cu un mesaj dedicat partenerului său.

„Distanța înseamnă atât de puțin atunci când cineva înseamnă atât de mult… @itsbennyblanco, mi-e dor de tine, iubire”, a scris aceasta.

Foto: Instagram

Postarea vine în contextul în care Selena Gomez filmează la Londra noul sezon al serialului „Only Murders in the Building”, astfel că mesajul pare să facă referire la perioada în care cei doi sunt nevoiți să trăiască o relație la distanță.

Pe lângă fotografia care a stârnit numeroase reacții, artista a inclus și imagini mai relaxate cu ei petrecând timp împreună acasă, în vacanță sau îmbrățișați pe canapea.

Vedeta a publicat și o fotografie cu una dintre mărturiile de la nunta lor. Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit în luna septembrie a anului trecut, în prezența mai multor celebrități.

Caruselul s-a incheiat cu o fotografie de arhivă cu Blanco în copilărie, costumat în cowboy. Producătorul muzical a reacționat imediat în secțiunea de comentarii.

„Stați puțin, am nevoie din nou de acel costum de cowboy”, a glumit acesta.

Selena Gomez și Benny Blanco formează un cuplu din 2023 și nu s-au ferit niciodată să împărtășească momente personale cu admiratorii lor. În luna martie, artista și-a surprins fanii după ce i-a sărutat picioarele murdare lui Blanco în timpul unei apariții în podcastul acestuia.

Cu toate acestea, producătorul muzical a mărturisit luna trecută că există un subiect despre care preferă să nu vorbească public: viața sa intimă alături de Selena Gomez.

„Nu am voie să vorbesc despre asta în public”, le-a spus el colegilor săi de podcast. În acel moment, unul dintre prezentatori l-a întrebat în glumă dacă artista l-a pus să semneze un acord de confidențialitate.

„Nu. Pur și simplu sunt un gentleman”, a răspuns Benny Blanco. „Este doar felul meu de a fi. Sunt un gentleman. Așa că nu știu… stați liniștiți”.

Selena Gomez, dezvăluiri oneste despre tulburarea bipolară cu care se confruntă

Selena Gomez a dezvăluit încă din 2020 faptul că a fost diagnosticată cu tulburare bipolară, o afecțiune psihică cronică caracterizată prin schimbări bruște și uneori extreme de dispoziție, cunoscute drept episoade de manie sau hipomanie, atunci când persoana dă dovadă de energie, optimism exagerat, vorbire și gândire extrem de rapide, dar și comportamente riscante, alternate cu episoade depresive, caracterizate de tristețe, lipsă de speranță și energie, dificultăți de concentrare și, uneori, gânduri legate de sinucidere.

Gomez a mărturisit, într-un live pe Instagram alături de Miley Cyrus, că diagnosticul a fost o mare ușurare pentru ea, deoarece a înțeles în sfârșit cauza multora dintre stările cu care se confrunta. De atunci, artista a militat constant pentru ca oamenii să își ia în serios problemele de sănătate mintală, inclusiv prin cofondarea publicației Wondermind.

În urmă cu câteva luni, într-un episod al podcastului Friends Keep Secrets, într-o discuție cu soțul său, Benny Blanco, Selena Gomez a povestit cum gestionează episoadele maniacale cauzate de tulburarea bipolară cu care a fost diagnosticată.

„Știam că ceva nu e în regulă, dar cred că am fost diagnosticată greșit. Cred că oamenii presupuneau, și am încercat multipli terapeuți”, a mărturisit Gomez, după ce Benny Blanco a întrebat-o dacă a știut că suferă de tulburare bipolară înainte de a fi diagnosticată.

Aceasta a povestit inclusiv că a fost important să vorbească cu mai mulți specialiști, insistând că este esențial să nu renunți să cauți ajutor atunci când simți că ceva nu funcționează.

„Sunt atât de recunoscătoare că am fost în patru rânduri în facilități de tratament și totul m-a ajutat să înțeleg mai bine”.

Benny Blanco a dezvăluit și că artista traversează deseori episoade maniacale fără să le identifice neapărat ca fiind astfel.

„Va începe să își dea seama că are un episod de-abia după ce acesta se încheie și, uneori, nici măcar nu își amintește că l-a avut (…) e un lucru extrem de delicat, pentru că se presupune că, tehnic, nu poți să vorbești cu persoana care traversează acea stare despre asta când este cufundată în acel episod”.

Cu timpul, însă, se pare că Selena Gomez a ajuns să recunoască mai ușor momentele în care experimentează episoade maniacale. Chiar ea a declarat în cadrul respectivului podcast:

„Sunt foarte mândră să spun că am momente de manie. Nu îmi e rușine deloc, pentru că pot să îmi dau seama de ele un pic mai repede. (…) E de mare ajutor să ai un partener care înțelege și care este pregătit să se confrunte cu ce trăiești”.

Gomez, care a fost diagnosticată și cu lupus în urmă cu mai bine de un deceniu și a suferit consecințe severe ale acestei boli autoimune, având la un moment dat nevoie inclusiv de un transplant de rinichi, a vorbit întotdeauna deschis despre problemele sale, fie că a fost vorba despre sănătate, fie despre viața personală și relații, așa cum s-a întâmplat în cazul relației sale intens mediatizate cu muzicianul Justin Bieber, pe vremea când cei doi erau adolescenți.

Foto: Arhiva ELLE

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