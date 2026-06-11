Kaley Cuoco este însărcinată pentru a doua oară! Actrița și logodnicul ei, Tom Pelphrey, așteaptă încă o fetiță

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Familia lui Kaley Cuoco se mărește. Actrița cunoscută din serialele The Flight Attendant și The Big Bang Theory este însărcinată și așteaptă al doilea copil alături de logodnicul său, actorul Tom Pelphrey.

Cei doi au anunțat vestea printr-o postare publicată pe Instagram, unde au distribuit mai multe fotografii de familie. În prima imagine, Kaley și Tom apar alături de fiica lor, Matilda, în vârstă de 3 ani, în fața unui tort decorat cu bombonele colorate și inscripționat cu mesajul „It’s a…”. O felie lipsă din tort dezvăluia însă surpriza: interiorul era roz, semn că familia va întâmpina încă o fetiță. Actrița a inclus în postare și câteva selfie-uri în care își arată burtica de gravidă, dar și imagini surprinse pe parcursul sarcinii.

„Ne completăm mica familie, ce vis devenit realitate!”, a scris Kaley Cuoco în descrierea fotografiilor. „Această a doua călătorie a fost puțin mai complicată din multe puncte de vedere, dar suntem atât de recunoscători pentru acest moment!”

Vedeta a adăugat și un mesaj amuzant despre viitorul rol al fiicei sale: „Sora mai mică este pe drum!!! @tommypelphrey va rămâne tată de fete pe viață. Și da, în ultima fotografie, prințesa noastră delicată ne arată degetul mijlociu!”

În septembrie 2024, Kaley Cuoco declara într-un interviu pentru People că ea și Tom Pelphrey nu se grăbesc să ajungă în fața altarului și că luau în calcul posibilitatea de a avea încă un copil înainte de nuntă. Întrebată dacă vreunul dintre câinii familiei va avea un rol special la ceremonie, actrița a răspuns râzând că nici măcar nu au început pregătirile.

„Nu am început încă să planificăm nimic. Poate că va veni întâi încă un copil. Vom face lucrurile într-o ordine complet neobișnuită. Acesta este planul nostru”, spunea ea atunci.

La acea vreme, Kaley Cuoco povestea că fiica lor, Matilda, îi ocupă aproape tot timpul. Despre micuță, vedeta spunea că este plină de energie, adoră să petreacă timp afară și are o fascinație pentru avioane, elicoptere și camioane-monstru.

Kaley Cuoco și Tom Pelphrey s-au logodit în august 2024. Actrița a făcut anunțul printr-o fotografie publicată pe Instagram Stories, în care își etala inelul de logodnă. Povestea lor de dragoste a început în 2022. Cei doi și-au confirmat relația în luna mai a acelui an, după ce au fost prezentați de managerul lor comun, Andrea Pett-Joseph, care era convinsă că se potrivesc perfect.

Ulterior, Kaley Cuoco a povestit pentru USA Today că întâlnirea de la premiera serialului Ozark a fost momentul în care a simțit că și-a întâlnit sufletul pereche.

„I-am auzit vocea și m-am întors. A fost ca și cum viața mea se terminase sau abia începea. A fost dragoste la prima vedere”, își amintea actrița. „Ne-am conectat instantaneu. Simt că l-am cunoscut toată viața, deși nu eram pregătită pentru el.”

La acel moment, vedeta mărturisea că amândoi sunt pregătiți să construiască un viitor împreună, iar acum familia lor urmează să se mărească odată cu venirea pe lume a celei de-a doua fiice.

Foto: Profimedia

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