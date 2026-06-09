Sophie Turner, declarații cu subînțeles despre Joe Jonas. Actrița vorbește despre manipulare și viața de părinte: „O cădere nervoasă”

Sophie Turner a făcut declarații care au atras imediat atenția fanilor, după ce a vorbit despre "manipulare" și despre nevoia de a-și proteja copilul în timpul filmărilor pentru un proiect recent.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Sophie Turner, declarații cu subînțeles despre Joe Jonas. Actrița vorbește despre manipulare și viața de părinte: "O cădere nervoasă"

Sophie Turner a dezvăluit că a avut o „cădere nervoasă” înainte să împlinească 30 de ani, reflectând la ceea ce a descris drept „haosul perioadei mele de 20 de ani” și sugerând, într-un nou interviu sincer, că s-a confruntat cu forme de manipulare în perioada conflictului privind custodia copiilor cu fostul soț, Joe Jonas.

Actrița, în vârstă de 30 de ani, și cântărețul, în vârstă de 36 de ani, s-au despărțit în 2023, după trei ani de căsnicie, iar divorțul lor a fost finalizat în 2024.

Cei doi au împreună două fiice, Willa, în vârstă de cinci ani, și Delphine, în vârstă de trei ani, și au trecut la un moment dat printr-o dispută privind custodia copiilor. În noul interviu, Sophie a vorbit despre anii tumultuoși ai tinereții sale și a mărturisit că era îngrijorată de apropierea aniversării de 30 de ani, pe care a sărbătorit-o în februarie.

Actrița a explicat și că unele dintre proiectele sale recente din film și televiziune au avut un efect „cathartic”, ajutând-o să proceseze perioadele dificile din viața sa, făcând o referire indirectă la conflictul privind custodia copiilor. Deși nu l-a menționat direct pe Joe Jonas, Sophie a declarat pentru The Telegraph:

„Am jucat într-un film numit Trust, despre o femeie care este nevoită să se ascundă pentru că este manipulată de bărbatul cu care are un copil și trebuie să își protejeze fiica. Personajul avea propriile traume și lucruri de procesat, iar pentru mine a fost, de asemenea, o oportunitate de a face asta.”

Vorbind despre perioada vârstei de 20 de ani, actrița a adăugat.

„Toate cele mai bune prietene ale mele au aceeași vârstă ca mine. Am fost împreună la școală și acum traversăm un an plin de aniversări de 30 de ani. Suntem pur și simplu fericite că am ieșit din haosul perioadei de 20 de ani. Fiecare dintre noi a avut câte o cădere nervoasă mică, dar acum ne simțim foarte bine. Eu eram mai mult decât pregătită să las în urmă acel deceniu din viața mea.”

Declarațiile sale vin la scurt timp după ce Joe Jonas a vorbit despre experiența de a fi „tată singur” și despre relația de co-parenting pe care o are cu Sophie Turner în creșterea celor două fiice. Artistul răspundea unei întrebări primite de la un ascultător în cadrul podcastului Hey Jonas, realizat împreună cu frații săi.

„Sunt un tată singur și împart responsabilitățile parentale cu mama copiilor mei”, a spus Joe.

„Cred că fetele mele mi-au oferit din nou un scop în viață. Sunt și mai recunoscător pentru timpul pe care îl petrec alături de ele. Mă motivează să muncesc și mai mult. Mi-au oferit cu adevărat un motiv să trăiesc. Cred că, în cele mai triste momente ale mele, îmi amintesc foarte repede că o îmbrățișare din partea lor poate rezolva toate problemele lumii, cel puțin în lumea mea. Și știu că nu sunt singurul care simte asta. Există mulți oameni aflați în situația mea, părinți singuri care trec prin astfel de experiențe, iar eu sunt recunoscător că am un co-părinte alături de care pot gestiona chiar și zilele dificile.”

Citește și:
Gabi Tamaș, primele declarații după ce a câștigat Survivor România 2026: „Dedic acest premiu celor care m-au criticat. Pentru voi este!' (VIDEO)

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Bianca Censori, apariție neobișnuită în noul videoclip al lui Kanye West. Cum s-a afișat soția artistului
People
Bianca Censori, apariție neobișnuită în noul videoclip al lui Kanye West. Cum s-a afișat soția artistului
Cătălin Măruță, despre revenirea în televiziune după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: "Văd că există interes și că oamenii cred în mine"
People
Cătălin Măruță, despre revenirea în televiziune după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: "Văd că există interes și că oamenii cred în mine"
Cabral Ibacka, declarație specială după anunțul divorțului de fosta lui soție, Andreea Ibacka: "Am zile în care mă simt puternic"
People
Cabral Ibacka, declarație specială după anunțul divorțului de fosta lui soție, Andreea Ibacka: "Am zile în care mă simt puternic"
Katy Perry și Justin Trudeau, debut oficial pe covorul roșu. Gesturile și ținutele lor au atras toate privirile
People
Katy Perry și Justin Trudeau, debut oficial pe covorul roșu. Gesturile și ținutele lor au atras toate privirile
Adela Popescu, o nouă colaborare cu PRO TV. În ce serial va apărea actrița după ce a terminat filmările pentru producția "Trafic"
People
Adela Popescu, o nouă colaborare cu PRO TV. În ce serial va apărea actrița după ce a terminat filmările pentru producția "Trafic"
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, gesturi romantice la cursa de Formula 1 de la Monaco. Declarația emoționantă a pilotului despre partenera lui
People
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, gesturi romantice la cursa de Formula 1 de la Monaco. Declarația emoționantă a pilotului despre partenera lui
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Publicitate
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, s-a mutat singură. Cum arată apartamentul în care locuiește
Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, s-a mutat singură. Cum arată apartamentul în care locuiește
Dennis Man și Alexandra Grigoriță au spus „DA” după 11 ani de relație. Imagini de la nunta spectaculoasă
Dennis Man și Alexandra Grigoriță au spus „DA” după 11 ani de relație. Imagini de la nunta spectaculoasă
Ce se ascundea pe fundul lacului Herăstrău. Obiectele gasite de Primărie, după ce a fost golit
Ce se ascundea pe fundul lacului Herăstrău. Obiectele gasite de Primărie, după ce a fost golit
Zoe Florescu Potolea, dublă clasare pe podium în competițiile de Formula 4. Românca are doar 17 ani
Zoe Florescu Potolea, dublă clasare pe podium în competițiile de Formula 4. Românca are doar 17 ani
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Cine este, de fapt, Diana Postică, soția lui Eugen Tomac. Ce s-a aflat acum despre partenera discretă a premierului desemnat. Detalii neștiute din viața lor privată ies la iveală
Cine este, de fapt, Diana Postică, soția lui Eugen Tomac. Ce s-a aflat acum despre partenera discretă a premierului desemnat. Detalii neștiute din viața lor privată ies la iveală
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Dezvăluirea făcută de Răzvan Simion și Daliana Răducan după doi ani de căsnicie: "Ne-am găsit unul pe celălalt"
Dezvăluirea făcută de Răzvan Simion și Daliana Răducan după doi ani de căsnicie: "Ne-am găsit unul pe celălalt"
People

Răzvan Simion și Daliana Răducan au sărbătorit doi ani de căsnicie.

+ Mai multe
Ariana Grande și Ethan Slater s-au despărțit după trei ani de relație. Ce au dezvăluit cei apropiați
Ariana Grande și Ethan Slater s-au despărțit după trei ani de relație. Ce au dezvăluit cei apropiați
People

Povestea de dragoste dintre Ariana Grande și Ethan Slater a ajuns la final.

+ Mai multe
Care este motivul pentru care Alexandra Stan nu poate să nască natural: "Eu am această afecțiune..."
Care este motivul pentru care Alexandra Stan nu poate să nască natural: "Eu am această afecțiune..."
People

Alexandra Stan a intrat în al treilea trimestru de sarcină și a dezvăluit motivul pentru care nu va putea să nască natural.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC