Sophie Turner, declarații cu subînțeles despre Joe Jonas. Actrița vorbește despre manipulare și viața de părinte: „O cădere nervoasă”

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Sophie Turner a dezvăluit că a avut o „cădere nervoasă” înainte să împlinească 30 de ani, reflectând la ceea ce a descris drept „haosul perioadei mele de 20 de ani” și sugerând, într-un nou interviu sincer, că s-a confruntat cu forme de manipulare în perioada conflictului privind custodia copiilor cu fostul soț, Joe Jonas.

Actrița, în vârstă de 30 de ani, și cântărețul, în vârstă de 36 de ani, s-au despărțit în 2023, după trei ani de căsnicie, iar divorțul lor a fost finalizat în 2024.

Cei doi au împreună două fiice, Willa, în vârstă de cinci ani, și Delphine, în vârstă de trei ani, și au trecut la un moment dat printr-o dispută privind custodia copiilor. În noul interviu, Sophie a vorbit despre anii tumultuoși ai tinereții sale și a mărturisit că era îngrijorată de apropierea aniversării de 30 de ani, pe care a sărbătorit-o în februarie.

Actrița a explicat și că unele dintre proiectele sale recente din film și televiziune au avut un efect „cathartic”, ajutând-o să proceseze perioadele dificile din viața sa, făcând o referire indirectă la conflictul privind custodia copiilor. Deși nu l-a menționat direct pe Joe Jonas, Sophie a declarat pentru The Telegraph:

„Am jucat într-un film numit Trust, despre o femeie care este nevoită să se ascundă pentru că este manipulată de bărbatul cu care are un copil și trebuie să își protejeze fiica. Personajul avea propriile traume și lucruri de procesat, iar pentru mine a fost, de asemenea, o oportunitate de a face asta.”

Vorbind despre perioada vârstei de 20 de ani, actrița a adăugat.

„Toate cele mai bune prietene ale mele au aceeași vârstă ca mine. Am fost împreună la școală și acum traversăm un an plin de aniversări de 30 de ani. Suntem pur și simplu fericite că am ieșit din haosul perioadei de 20 de ani. Fiecare dintre noi a avut câte o cădere nervoasă mică, dar acum ne simțim foarte bine. Eu eram mai mult decât pregătită să las în urmă acel deceniu din viața mea.”

Declarațiile sale vin la scurt timp după ce Joe Jonas a vorbit despre experiența de a fi „tată singur” și despre relația de co-parenting pe care o are cu Sophie Turner în creșterea celor două fiice. Artistul răspundea unei întrebări primite de la un ascultător în cadrul podcastului Hey Jonas, realizat împreună cu frații săi.

„Sunt un tată singur și împart responsabilitățile parentale cu mama copiilor mei”, a spus Joe. „Cred că fetele mele mi-au oferit din nou un scop în viață. Sunt și mai recunoscător pentru timpul pe care îl petrec alături de ele. Mă motivează să muncesc și mai mult. Mi-au oferit cu adevărat un motiv să trăiesc. Cred că, în cele mai triste momente ale mele, îmi amintesc foarte repede că o îmbrățișare din partea lor poate rezolva toate problemele lumii, cel puțin în lumea mea. Și știu că nu sunt singurul care simte asta. Există mulți oameni aflați în situația mea, părinți singuri care trec prin astfel de experiențe, iar eu sunt recunoscător că am un co-părinte alături de care pot gestiona chiar și zilele dificile.”

foto: Arhiva ELLE

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