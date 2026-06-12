Kim Kardashian, ironizată de un pilot de Formula 1 după un moment viral de la Monaco

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Kimi Antonelli, câștigătorul Grand Prix-ului de la Monaco, a făcut haz de o situație care a devenit virală după cursă și a ironizat-o pe Kim Kardashian într-un videoclip publicat pe Instagram.

Videoclipul vine după ce Kim Kardashian, prezentă la Grand Prix-ul de la Monaco pentru a-l susține pe partenerul ei, Lewis Hamilton, a fost surprinsă într-un moment devenit rapid viral pe rețelele sociale.

În imaginile distribuite online, vedeta este văzută trecând prin zona podiumului și luând prosopul alb pregătit pentru câștigătorul cursei, care îi era destinat lui Kimi Antonelli. Ulterior, Kim și-a coborât ochelarii de soare și s-a șters de șampanie cu prosopul respectiv. Tradiția după fiecare podium al unui Grand Prix este ca cei trei câștigători să se stropească cu șampanie. Cum Kim Kardashian se afla în mulțime, a fost astfel „victimă”.

„Mă întrebam dacă mi-ai văzut prosopul?”, spune Antonelli în clipul postat miercuri. Camera se mută apoi către coechipierul său, George Russell, care este întrebat: „George, ai văzut prosopul lui Kimi?” „Nu”, răspunde Russell.

În ultima parte a videoclipului, Antonelli, în vârstă de 19 ani, apare spălându-se pe mâini și întreabă din nou: „Hei, ai văzut prosopul meu?”

Internauții au apreciat imediat momentul și au umplut secțiunea de comentarii cu reacții amuzate.

„Dați o mărire de salariu persoanei care se ocupă de social media”, a scris un utilizator. „Keeping up with Kimi?”, a glumit un altul, făcând referire la celebrul reality show al familiei Kardashian. „Towelgate”, a comentat o a treia persoană. „O adevărată capodoperă”, a adăugat un alt fan.

Lewis Hamilton, gesturi tandre

Partenerul ei, Lewis Hamilton, în vârstă de 41 de ani, a încheiat cursa pe locul al doilea. În timp ce se afla pe podium, pilotul britanic i-a trimis un sărut vedetei de reality show, care îl filma de la baza podiumului cu telefonul mobil.

Vedeta a fost prezentă pe tot parcursul weekendului pentru a-l susține pe Hamilton, iar camerele de filmat au surprins mai multe gesturi care au alimentat și mai mult interesul publicului pentru relația lor. De la momentul emoționant de pe podium până la apariția de la petrecerea exclusivistă organizată după cursă, Kim și Lewis au fost printre cele mai urmărite personaje de la Monaco.

După încheierea festivităților de pe podium, Lewis Hamilton a coborât în zona rezervată invitaților și apropiaților echipei Ferrari. Potrivit imaginilor publicate de presa internațională și distribuite masiv pe rețelele sociale, pilotul a mers direct către Kim Kardashian. Cei doi s-au îmbrățișat, iar Hamilton a fost surprins oferindu-i un sărut pe obraz, într-un gest care a stârnit numeroase reacții din partea fanilor.

La scurt timp după cursă, Lewis Hamilton a făcut și câteva declarații rare despre relația sa cu Kim Kardashian și despre prezența acesteia la Monaco. Pilotul Ferrari a mărturisit că a fost important pentru el să o aibă alături în acest weekend și a subliniat cât de mult apreciază sprijinul pe care îl primește din partea vedetei americane.

„Este minunat că a venit în acest weekend și că mă susține. Este extraordinar să ai oameni buni în jurul tău și oameni care te susțin. Ea face asta pentru mine în fiecare zi”, a declarat Hamilton după cursă.

Foto: Arhiva ELLE

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