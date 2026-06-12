Andreea Marin, mândră de fiica ei, Violeta, și noua reușită profesională a tinerei. Ce a dezvăluit vedeta: „Nimic nu poate să mă bucure mai mult”

Andreea Marin a vorbit despre planurile profesionale pe care fiica ei le are pentru această vară.

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  de  Andreea Ilie
Andreea Marin și Violeta Bănică
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Andreea Marin este foarte mândră de fiica ei, Violeta, care a ales să își continue studiile în Statele Unite ale Americii. Tânăra a fost admisă College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell, acolo unde va studia Dreptul. 

Andreea Marin, despre noua reușită profesională a fiicei sale

Andreea Marin s-a împăcat cu greu cu ideea că va fi departe de fiica ei. Însă, vedeta știe că Violeta a luat alegerea corectă pentru dezvoltarea ei și că în America va avea parte de o mulțime de oportunități profesionale, dar și de un sistem de învățământ adaptat nevoilor educaționale actuale.

La 18 ani, Violeta studiază la o universitate de prestigiu din Statele Unite și se remarcă prin ambiție și maturitate, lucruri care, spune Andreea Marin, nu sunt întâmplătoare. Vedeta este o mamă împlinită și nu ezită să recunoască în diverse interviuri faptul că educația a jucat un rol fundamental în parcursul fiicei sale.

Violeta a revenit în țară, fiind acum în vacanță, însă nu va petrece aici foarte mult timp deoarece va pleca la Parlamentul European, unde a obținut un stagiu de lucru pentru această perioadă.

„Va pleca în curând, din păcate, peste câteva zile, la Parlamentul European, unde a câștigat un stagiu de lucru pentru această vacanță. Mă bucur. Va învăța foarte multe lucruri la Bruxelles și o voi vizita acolo. Apoi mai avem un timp împreună, înainte de a merge la din nou la facultate în America”, a povestit Andreea Marin pentru VIVA!.

Andreea Marin se declară mândră de alegerile fiicei sale și o încurajează constant să își urmeze visele profesionale.

„E o alegere bună. Eu o încurajez în acest sens. Își dorește să aibă această independență, să creeze prin propria muncă și asta și face. Mă bucură enorm. Altfel spus, nimic nu poate să mă bucure mai mult”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Andreea Marin, despre educația Violetei

Pentru Andreea Marin, disciplina nu a însemnat rigiditate, ci un set de reguli și valori menite să o protejeze pe Violeta și să o ajute să înțeleagă diferența dintre dorințe de moment și alegeri bune pe termen lung. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-a aplicat constant a fost curajul de a spune „nu” atunci când a simțit că o decizie nu era în beneficiul fiicei ei.

Vedeta a explicat că nu a vrut să fie doar o mamă care impune reguli, ci și un om care dialoghează, argumentează și oferă sprijin emoțional. De fiecare dată, a încercat să-i explice Violetei motivele din spatele refuzurilor, pentru ca adolescenta să învețe să gândească singură și să-și asume alegerile.

„Iubirea e necondiționată, dar asta nu înseamnă că îți voi spune Da la orice. Te iubesc, dar uneori îți voi spune ‘Nu’. Când o să îți spun ‘Nu, ai încredere că nu îți spun’, nu doar ca să mă împotrivesc ție, ai încredere că mama știe mai mult decât știi tu. Și dacă știe mai mult, întreab-o: ‘Mamă, de ce spui nu?’ Dacă tu ai încredere că mama are o motivație puternică și că ea îți vrea binele mereu, atunci nu te vei mai necăji că ți se spune Nu. Ci doar te vei întreba: ‘Oare de ce spune nu?'”, a povestit Andreea Marin în podcastul „Celebru și Părinte”.

Această abordare pare să fi dat roade. Violeta vorbește cu recunoștință despre felul în care a fost crescută și despre sprijinul constant primit atât din partea mamei, cât și a tatălui ei, Ștefan Bănică.

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Foto: Arhiva ELLE

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