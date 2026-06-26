Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 29 iunie – 5 iulie 2026

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Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 29 iunie – 5 iulie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 29 iunie – 5 iulie 2026

Ajungi să fii mult mai sigură de ceea ce îți dorești și acesta este și motivul pentru care devii atât de reticentă la tot ceea ce îți spun cei din jur. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 29 iunie – 5 iulie 2026

Te consumi psihic pentru o serie de lucruri care nu te vizează direct, dar care totuși își lasă amprenta asupra confortului tău emoțional. Ești o fire mult prea sensibilă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 29 iunie – 5 iulie 2026

Intrigile fac parte din tabloul acestei săptămâni atunci când vine vorba de activitatea de la birou. Nu vrei să mai dai curs conflictelor între tine și coordonator. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 29 iunie – 5 iulie 2026

Procesul de tranziție în care te afli în această perioadă îți oferă oportunitatea de a te maturiza. Jupiter este destul de energic, astfel încât tot ceea ce vei trăi te va ajuta să descoperi lucruri noi despre tine ca persoană și ca femeie. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 29 iunie – 5 iulie 2026

„Fugi” mereu doar după lucruri autentice și nu alegi să faci niciun compromis în acest sens. Relațiile importante pentru tine se definesc prin încredere și dăruire necondiționate. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 29 iunie – 5 iulie 2026

Pe parcursul acestei săptămâni este important să acorzi mai multă atenție stării tale de sănătate. Niciun exces nu te va ajuta să obții ceea ce îți dorești. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 29 iunie – 5 iulie 2026

Fiecare „revoluție astrală” purtată de Uranus îți va crea disconfort în plan emoțional. Atunci când îngrijorarea cu privire la anumite aspecte ale vieții personale ia amploare, pierzi controlul și asupra acțiunilor. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 29 iunie – 5 iulie 2026

Nu accepți niciodată să te situezi pe locul secund, iar acest lucru face din tine o persoană sigură pe propriile acțiuni. În nicio situație în care te vei afla, nu te vei lăsa distrasă de imaginea de ansamblu. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 29 iunie – 5 iulie 2026

Simți nevoia de „a umple” orice moment al zilei cu activități. Nu îți lași niciun răgaz deoarece îți este teamă de astfel de timpi morți care îți pot induce stări de melancolie, regrete. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 29 iunie – 5 iulie 2026

Energia lui Saturn pare că va aduce destul de multă dezorganizare în viața ta, situație cu care nu ești obișnuită. Ai nevoie de noi repere emoționale pentru a te redresa. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 29 iunie – 5 iulie 2026

Rutina zilnică te plictisește peste măsură și ai nevoie să faci lucruri care să îți mențină motivația între anumite limite. Modul în care te percep cei din jur este strict problema lor. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 29 iunie – 5 iulie 2026

Deoarece dedicarea ta este reală și constantă, progresele pe care le faci în plan profesional sunt cât se poate de palpabile. Ești tot mai sigură pe ceea ce reprezinți ca femeie. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

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