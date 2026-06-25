Zodiile și singurătatea: 5 semne zodiacale care se bucură de propria companie după o despărțire

Pentru următoarele semne zodiacale, singurătatea de după o despărțire le aduce lecții prețioase de învățat.

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  de  ELLE.ro
Zodiile și singurătatea: 5 semne zodiacale care se bucură de propria companie după o despărțire

După ce trec printr-o despărțire, următoarele zodii își recapătă puterea și speranța din perioada de singurătate, în care au timp să își vindece rănile și să se conecteze cu sine. 

1. Berbec

Pentru nativii Berbec, singurătatea după o despărțire are un rol esențial în construcția unei versiuni mult mai autentice a lor. Ei nu fug deloc de propria lor companie după ce se despart, ci îmbrățișează acest parcurs al procesării propriei suferințe. Își acordă un timp în care se redescoperă și conștientizează care sunt tiparele relaționale pe care nu mai vor să le tolereze de la persoana de lângă ei.

2. Pești

Peștii se raportează la o despărțire ca la o șansă extraordinară de a reveni la ei înșiși. Chiar dacă nu le-a fost ușor să ia decizia de a se separa, își dau seama că a fost alegerea corectă pentru fericirea lor. O lungă perioadă vor sta singuri, tocmai pentru a nu grăbi procesul de vindecare. Se reîntorc la pasiuni pe care le-au dat complet uitării odată cu relația și își pun ordine în emoții și gânduri.

3. Săgetător

Săgetătorii își propun ca după fiecare despărțire să fie singuri o perioadă. Prin felul acesta, se reobișnuiesc cu propria companie și realizează că fericirea lor nu depinde de nimeni altcineva, ci doar de ei înșiși. Nu privesc singurătatea ca pe o etapă neplăcută, ci ca pe un pas necesar care îi ajută să se întoarcă la sine.

4. Capricorn

Din punct de vedere emoțional, nativii Capricorn gestionează chiar foarte bine o despărțire. Își analizează cu atenție propriile greșeli și au grijă să nu le repete într-o viitoare relație. După separare, vor prefera ca o perioadă să se izoleze de cercul lor social și să se orienteze către procesarea acestei schimbări din viața lor. Se îndreaptă către activități creative care să le stimuleze imaginația și să le încarce sufletul cu bucurie.

5. Vărsător

Nativii Vărsător privesc o despărțire ca pe un act de eliberare. Ei simt că încheierea acelei relații le va aduce un viitor promițător și că o pot lua de la capăt alături de o persoană care să îi iubească așa cum își doresc. Chiar dacă momentul separării declanșează în ei un amalgam de emoții diverse, învață să le accepte așa cum sunt și să le proceseze în ritmul lor. După ce se despart, nici nu intenționează să se implice într-o nouă relație, ci se concentrează pe vindecarea lor interioară.

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Foto: PR

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