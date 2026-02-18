Cătălin Bordea dezvăluie cu ce probleme se confruntă de la o perioadă: „Nu pot”

Cătălin Bordea a dezvăluit cu ce probleme se confruntă.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Cătălin Bordea dezvăluie cu ce probleme se confruntă de la o perioadă: "Nu pot"

Cătălin Bordea a vorbit deschis despre problema cu care se confruntă și despre motivul pentru care preferă să stea departe de ieșirile mondene. În declarații oferite recent, actorul a explicat cum îi influențează anxietatea socială viața de zi cu zi.

Cătălin Bordea, probleme cu anxietatea

Actorul a participat recent la un tip de eveniment la care apare foarte rar. Deși nu obișnuiește să frecventeze astfel de locuri, acesta a fost prezent pentru a-și respecta promisiunea făcută prietenei sale, Jo, care își lansa albumul în acea seară. Cu umorul caracteristic, Cătălin Bordea a mărturisit că promisiunea fusese făcută într-un moment mai puțin lucid.

„Foarte rar vin! Am apucat să îi promit Ioanei, weekendul trecut, eu nefiind într-o stare lucidă. Dar m-am ținut de cuvânt.”, a declarat recent Cătălin Bordea pentru Spynews.ro.

Comediantul a explicat că, în mod normal, evită complet astfel de evenimente din cauza anxietății sociale. În timpul săptămânii preferă să rămână acasă, să urmărească seriale și să scrie, iar ieșirile sunt legate în principal de spectacolele de stand-up din weekend.

„Eu nu ies niciodată în locuri de genul acesta. Am anxietate socială și nu pot, nu pot. Și, mai ales fiind marți, stau acasă, mă uit la seriale, scriu. Pe weekend, atunci când trebuie să fac stand-up, e altceva. Dar în rest, nu.”, a mai spus comediantul pentru sursa menționată anterior.

Olga Barcari, noi dezvăluiri despre relația amoroasă cu Cătălin Bordea

După despărțirea lui Cătălin Bordea de fosta lui soție, Livia, comendiantul a avut o relație cu Olga Barcari.

La începutul lui 2024, presa mondenă a dezvăluit că prezentatorul emisiunii The Ticket a avut o relație cu hairstylista Olga Barcari, concurentă la Asia Express 2025. Inițial, Cătălin Bordea a negat relația cu Olga, însă, ulterior, cei doi au recunoscut că între ei a existat mai mult decât o prietenie.

Mai mult decât atât, în timpul filmărilor la show-ul Asia Express, odată cu revenirea lui Cătălin Bordea și Nelu Cortea, s-a putut observa interacțiunea din cei doi, dar și numeroasele atacuri finuțe dintre ei.

Într-un interviu acordat recent, Olga Barcari a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Cătălin Bordea.

„Eu am vrut să fiu pansament (…) El nu a simțit o perioadă nimic și l-am înțeles atunci când am fost în această competiție și 3 săptămâni nu am simțit nimic, adică nimic. Eram goală pe dinăuntru, nu simțeam durere, nu simțeam nimic nici măcar față de Carmen. După aceea l-am înțeles când spunea ‘Eu nu simt nimic, sunt gol!. Oamenii normali, cu sufletul la locul lui, nu putem să-l înțelegem ‘Cum să nu simți? Chiar nu îți place, chiar nu vrei?. Atunci mi-am dat seama, da, există șanse ca omului să i se ducă sufletul pentru o perioadă și să fie gol pe dinăuntru. L-am înțeles, nu a fost momentul potrivit, dar poate e mai bine așa”, a mărturisit Olga Barcari în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Citește și:
Gina Pistol, despre prieteniile din showbiz-ul autohton. Cu cine se înțelege cel mai bine prezentatoarea: „Suntem ca și surorile'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Noi detalii despre viața sentimentală a lui Nicole Kidman, după zvonurile privind o nouă relație
People
Noi detalii despre viața sentimentală a lui Nicole Kidman, după zvonurile privind o nouă relație
Adelina Pestrițu a refuzat transportul școlar pentru fiica ei, Zenaida. Care este motivul: "Eu sau Virgil o însoțim"
People
Adelina Pestrițu a refuzat transportul școlar pentru fiica ei, Zenaida. Care este motivul: "Eu sau Virgil o însoțim"
Francisca, dezvăluiri noi despre nașterea înainte de termen: "Mă pregătisem psihic"
People
Francisca, dezvăluiri noi despre nașterea înainte de termen: "Mă pregătisem psihic"
Cum își petrece Laura Cosoi timpul de când este însărcinată. Actrița va deveni mamă pentru a cincea oară: "Planuri..."
People
Cum își petrece Laura Cosoi timpul de când este însărcinată. Actrița va deveni mamă pentru a cincea oară: "Planuri..."
Emily Burghelea, confesiuni despre provocările din viața ei de când este mamă a trei copii: "Avem o regulă pe care ne-am promis să o respectăm mereu"
People
Emily Burghelea, confesiuni despre provocările din viața ei de când este mamă a trei copii: "Avem o regulă pe care ne-am promis să o respectăm mereu"
Shia LaBeouf și soția sa, Mia Goth, s-ar fi despărțit în secret în urmă cu aproape un an, după o relație tumultoasă
People
Shia LaBeouf și soția sa, Mia Goth, s-ar fi despărțit în secret în urmă cu aproape un an, după o relație tumultoasă
Libertatea
Babasha a fost eliminat de la Desafio: Aventura. Câți bani a primit de la PRO TV pentru 7 săptămâni în concurs
Babasha a fost eliminat de la Desafio: Aventura. Câți bani a primit de la PRO TV pentru 7 săptămâni în concurs
Cum a slăbit Gabriela Firea 25 de kilograme în 3 luni. Are aceeași greutate ca-n liceu: „Prietenele mă întreabă dacă nu mor de foame”
Cum a slăbit Gabriela Firea 25 de kilograme în 3 luni. Are aceeași greutate ca-n liceu: „Prietenele mă întreabă dacă nu mor de foame”
Reacția Larisei Uță după eliminarea de la „Survivor România” 2026. Ce spune despre accidentarea lui Călin Donca. „Am strigat să cheme doctorul”
Reacția Larisei Uță după eliminarea de la „Survivor România” 2026. Ce spune despre accidentarea lui Călin Donca. „Am strigat să cheme doctorul”
Maria Constantin, declarații neașteptate despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, cel care le-a fost soț. „Mă zbăteam de ceasul morții”
Maria Constantin, declarații neașteptate despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, cel care le-a fost soț. „Mă zbăteam de ceasul morții”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza cu ea nud a stârnit controverse 
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza cu ea nud a stârnit controverse 
Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au căsătorit de Ziua Îndrăgostiților. Imagini de la nuntă. Ce rochie a îmbrăcat prezentatoarea TV
Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au căsătorit de Ziua Îndrăgostiților. Imagini de la nuntă. Ce rochie a îmbrăcat prezentatoarea TV
Reacția unor medici români din Franța și Germania, atunci când au aflat că Bolojan vrea să oblige rezidenții să lucreze în țară
Reacția unor medici români din Franța și Germania, atunci când au aflat că Bolojan vrea să oblige rezidenții să lucreze în țară
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Imaginile momentului. Marius Calotă, surprins alături de o cunoscută femeie de afaceri din România, la 2 luni de la decesul Rodicăi Stănoiu. Ea are în jur de 60 de ani, el are 33
Imaginile momentului. Marius Calotă, surprins alături de o cunoscută femeie de afaceri din România, la 2 luni de la decesul Rodicăi Stănoiu. Ea are în jur de 60 de ani, el are 33
catine.ro
6 zodii chinezești atrag norocul financiar pe 19 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
6 zodii chinezești atrag norocul financiar pe 19 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 19 februarie 2026. Taurii sunt influențați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 februarie 2026. Taurii sunt influențați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce se întâmplă în corpul tău dacă consumi pudră proteică în fiecare zi
Ce se întâmplă în corpul tău dacă consumi pudră proteică în fiecare zi
Pudra de curmale. De ce să o incluzi în dietă și care sunt beneficiile sale
Pudra de curmale. De ce să o incluzi în dietă și care sunt beneficiile sale
Mai multe din people
Andreea Bănică a refuzat postul de prezentatoare a emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV. Ce a nemulțumit-o: "De câteva ori mi-au făcut oferta, dar..."
Andreea Bănică a refuzat postul de prezentatoare a emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV. Ce a nemulțumit-o: "De câteva ori mi-au făcut oferta, dar..."
People

Andreea Bănică a povestit într-un interviu acordat recent că i s-a propus să preia postul de prezentatoare a emisiunii Vorbește Lumea.

+ Mai multe
Paris Hilton și Carter Reum și-au reînnoit jurămintele de nuntă după 5 ani de căsătorie
Paris Hilton și Carter Reum și-au reînnoit jurămintele de nuntă după 5 ani de căsătorie
People

Paris Hilton și Carter Reum și-au reînoit jurămintele în cadrul unei ceremonii emoționante.

+ Mai multe
Andreea Marin, declarații rare despre boala cu care s-a confruntat: "Milioane de femei suferă în tăcere"
Andreea Marin, declarații rare despre boala cu care s-a confruntat: "Milioane de femei suferă în tăcere"
People

Andreea Marin a vorbit despre diagnosticul primit de la medici.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC