Cătălin Bordea dezvăluie cu ce probleme se confruntă de la o perioadă: „Nu pot”

Cătălin Bordea a vorbit deschis despre problema cu care se confruntă și despre motivul pentru care preferă să stea departe de ieșirile mondene. În declarații oferite recent, actorul a explicat cum îi influențează anxietatea socială viața de zi cu zi.

Cătălin Bordea, probleme cu anxietatea

Actorul a participat recent la un tip de eveniment la care apare foarte rar. Deși nu obișnuiește să frecventeze astfel de locuri, acesta a fost prezent pentru a-și respecta promisiunea făcută prietenei sale, Jo, care își lansa albumul în acea seară. Cu umorul caracteristic, Cătălin Bordea a mărturisit că promisiunea fusese făcută într-un moment mai puțin lucid.

„Foarte rar vin! Am apucat să îi promit Ioanei, weekendul trecut, eu nefiind într-o stare lucidă. Dar m-am ținut de cuvânt.”, a declarat recent Cătălin Bordea pentru Spynews.ro.

Comediantul a explicat că, în mod normal, evită complet astfel de evenimente din cauza anxietății sociale. În timpul săptămânii preferă să rămână acasă, să urmărească seriale și să scrie, iar ieșirile sunt legate în principal de spectacolele de stand-up din weekend.

„Eu nu ies niciodată în locuri de genul acesta. Am anxietate socială și nu pot, nu pot. Și, mai ales fiind marți, stau acasă, mă uit la seriale, scriu. Pe weekend, atunci când trebuie să fac stand-up, e altceva. Dar în rest, nu.”, a mai spus comediantul pentru sursa menționată anterior.

Olga Barcari, noi dezvăluiri despre relația amoroasă cu Cătălin Bordea

După despărțirea lui Cătălin Bordea de fosta lui soție, Livia, comendiantul a avut o relație cu Olga Barcari.

La începutul lui 2024, presa mondenă a dezvăluit că prezentatorul emisiunii The Ticket a avut o relație cu hairstylista Olga Barcari, concurentă la Asia Express 2025. Inițial, Cătălin Bordea a negat relația cu Olga, însă, ulterior, cei doi au recunoscut că între ei a existat mai mult decât o prietenie.

Mai mult decât atât, în timpul filmărilor la show-ul Asia Express, odată cu revenirea lui Cătălin Bordea și Nelu Cortea, s-a putut observa interacțiunea din cei doi, dar și numeroasele atacuri finuțe dintre ei.

Într-un interviu acordat recent, Olga Barcari a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Cătălin Bordea.

„Eu am vrut să fiu pansament (…) El nu a simțit o perioadă nimic și l-am înțeles atunci când am fost în această competiție și 3 săptămâni nu am simțit nimic, adică nimic. Eram goală pe dinăuntru, nu simțeam durere, nu simțeam nimic nici măcar față de Carmen. După aceea l-am înțeles când spunea ‘Eu nu simt nimic, sunt gol!. Oamenii normali, cu sufletul la locul lui, nu putem să-l înțelegem ‘Cum să nu simți? Chiar nu îți place, chiar nu vrei?. Atunci mi-am dat seama, da, există șanse ca omului să i se ducă sufletul pentru o perioadă și să fie gol pe dinăuntru. L-am înțeles, nu a fost momentul potrivit, dar poate e mai bine așa”, a mărturisit Olga Barcari în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Citește și:

Gina Pistol, despre prieteniile din showbiz-ul autohton. Cu cine se înțelege cel mai bine prezentatoarea: „Suntem ca și surorile'

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro