Andreea Marin, declarații rare despre boala cu care s-a confruntat: „Milioane de femei suferă în tăcere”

Andreea Marin a făcut confesiuni rare despre o boală cu care s-a confruntat în tăcere. Vedeta a făcut aceste declarații pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la acest diagnostic, care este adesea ignorat și care afectează milioane de femei. 

Andreea Marin, declarații rare despre boala cu care s-a confruntat

Andreea Marin a făcut mărturisiri sincere despre endometrioză, o boală cronică care afectează una din zece femei la nivel mondial. Endometrioza apare în momentul în care țesut similar mucoasei uterine se dezvoltă în afara uterului, precum la nivelul ovarelor, trompelor uterine, pe peretele abdominal intern, vezica urinară sau intestin. Uneori poate ajunge până la plămani, măduva spinării și la creier. Această afecțiune poate duce și la infertilitate. Declarațiile Andreei Marin au venit după ce a citit „Femei care suferă prea mult”, prima carte românească care tratează subiectul endometriozei, pornind de la experiența reală a autoarei, jurnalista și creatoarea de conținut Cristiana Todiresei, cu această boală. 

„Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Nu știu de ce. Am considerat subiectul poate prea intim. Greșit. Milioane de femei suferă în tăcere și nu știu de ce. Diagnosticul nu e ușor de dibuit. La mine a fost o întâmplare să aflu, la un control medical de rutină, nelegat de această boală. Endometriozei i se mai spune „invizibilă” pentru că ea crește în corpul femeii ca o pânză de păianjen, se întinde în timp fără ca gazda să știe.

Pentru că @zenobisme s-a pus pe treabă, scriind cu curaj despre experiența sa, iar @editura.hyperliteratura a transformat scriitura în carte, acum mult mai multe femei vor afla. Mult mai multe mame le vor putea vorbi fetelor lor despre această posibilitate, confundată adesea cu „normalitatea”. E „normal” să te doară. E „normal” să duci suferința pe picioare. E „normal” să zâmbești și să te prefaci că ți-e bine. Dr. Paul I. Stanciu, care explică boala în acest volum pe înțelesul tuturor, știe că nu e așa. Știe că se poate să trăiești altfel, cu zâmbet autentic, pentru că te îngrijești.”

Cum se simte în prezent Andreea Marin

Andreea Marin și-a continuat mesajul spunând că în ziua de astăzi starea ei de sănătate este una bună. A diagnosticat la timp endometrioza și a primit tratamentul potrivit. Andreea Marin le încurajează pe femei să fie atente la semnalele transmite de corpurile lor și să se îndrepte spre ajutor de specializare atunci când simt că ceva nu este în regulă cu ele. 

„Eu sunt astăzi bine, datorită unui medic atent am aflat și am acționat. Știați că există în România și un institut dedicat endometriozei, în 7 orașe mari ale țării? Dar, mai cu seamă, știați cât de important e să vă verificați la timp sănătatea? Să vă ascultați corpul și vocea interioară? Să nu amânați? Știați că inacțiunea în acest sens vă poate afecta serios calitatea vieții, relațiile, intimitatea? Și că a cunoaște, la timp, înseamnă șansa la sănătate, fericire și putere de a clădi frumos în viața voastră? Încercați. Puteti începe cu această carte.”

