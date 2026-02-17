Ana Bodea, mesaj public emoționant pentru partenerul ei, Valentin Butnaru. Ce imagine specială a dezvăluit: „Acasă e mereu acolo unde ești tu”

Prezentatorul Observatorului de la Antena 1 a împlinit vârsta de 41 de ani pe 16 februarie.

Ana Bodea și Valentin Butnaru formează un cuplu de trei ani și sunt colegi în același trust de televiziune. El este prezentatorul știrilor Observator, iar ea a jucat rolul principal în serialul „Lia – Soția soțului meu.” Pe lângă relația lor amoroasă, cei doi formează o echipă pe cinste și în plan profesional, concentrându-și atenția pe afacerea lor, și anume o școală de balet și de televiziune.

Ana Bodea, mesaj public emoționant pentru partenerul ei

Valentin Butnaru și-a sărbătorit ziua de naștere, iar partenera lui de cuplu nu a lăsat să treacă aniversarea acestuia fără să îi transmită public un mesaj emoționant, plin de iubire. Prezentatorul Observatorului de la Antena 1 a împlinit vârsta de 41 de ani pe 16 februarie.

„Una dintre pozele mele preferate cu noi.
Nu doar pentru apusul perfect, ci pentru liniștea pe care o simt de fiecare dată când sunt lângă tine (mă rog… oricine trăiește cu un Vărsător cred că m-ar contrazice aici).
Pentru că orice moment devine mai frumos în doi, orice amintire devine mai prețioasă când o trăim împreună, iar zilele obișnuite se transformă în ceva special doar prin simplul fapt că exiști în ele.
Și cred că ăsta e cel mai frumos lucru: că, indiferent unde suntem, acasă e mereu acolo unde ești tu.
Poate de asta e, de fapt, poza mea preferată cu noi — pentru că nu e despre apus, ci despre cum arată lumea când o privesc împreună cu tine.
Să nu uiți niciodată cât de mult însemni și ce suflet bun, curat, perfect ai.
La mulți ani!”, a scris Ana Bodea pe internet.

Ana Bodea și Valentin Butnaru, declarații rare despre povestea lor de dragoste

Ana Bodea și Valentin Butnaru au surprins cu declarațiile făcute recent într-un interviu. Actrița și prezentatorul de la Antena au vorbit deschis despre dinamica din relația lor de cuplu și despre cum amândoi se susțin reciproc și își dau sfaturi când au nevoie. 

„Să zic adevărul? Mă ajută de fiecare dată sfaturile lui, înțeleg ce zice, încerc să fac ce zice, dar mie mi se pare că atunci când vine vorba de actorie e mult de căutat în interior și, uneori, poate să fie un proces destul de frustrant, să recunoaștem”, a declarat Ana Bodea pentru spynews.ro.

„Noi râdem foarte mult acasă, asta lumea nu cred că știe. Eu par sobru, dar nu”, a adăugat Valentin Butnaru.

Ana Bodea și Valentin Butnaru, despre diferența de vârstă dintre ei

Ana Bodea și partenerul ei de viață, Valentin Butnaru, au vorbit cu sinceritate și despre cum se raportează la diferența de vârstă de 15 ani dintre ei. 

„E foarte ciudat de explicat. Mulți consideră că diferența de vârstă ar fi așa, o condiție… Ideea e că sunt mult mai imatur decât crede lumea. Ea e persoana matură din relație și ne completăm mult mai bine decât am fi crezut vreodată. Dansăm în fiecare dimineață, avem un limbaj propriu”, a spus Valentin Butnaru.

Ana Bodea a completat cu faptul că nu se preocupă de acest aspect.

„E ceva ce vine natural. Nu ne gândim la asta neapărat, pur și simplu vine natural.”

Foto: Instagram

