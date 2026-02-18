Francisca, dezvăluiri noi despre nașterea înainte de termen: „Mă pregătisem psihic”

Francisca a dezvăluit detalii despre nașterea copilului înainte de termen.

1. Francisca, despre naștere
Francisca și Tj Miles traversează una dintre cele mai puternice etape ale vieții lor: au devenit părinții unei fetițe în urmă cu câteva zile, iar de atunci totul se învârte în jurul ei. Deși nașterea era estimată pentru luna martie, micuța a venit pe lume mai devreme, pe 10 februarie, transformând Ziua Îndrăgostiților într-un moment cu adevărat special pentru cuplu.

Francisca, noi detalii despre naștere

Pentru Francisca, momentul nașterii a fost încărcat de emoții, nu tocmai dintre cele liniștitoare. Au apărut unele complicații, însă, în final, lucrurile s-au rezolvat favorabil.

„Am ajuns cu membranele fisurate în săptămâna 36 și nu mă așteptam să nasc. Eu nu am perceput durerea, contacții în luna noua e normal să fie. Am simțit că trebuie să merg la camera de gardă să văd dacă e totul în regulă și mi s-a spus că nu mă lasă să plec. Dădeam un test slab pozitiv, mi s-a zis să rămân sub supraveghere. A doua zi credeam că mă externează, dar am născut. Nu s-a întâmplat foarte devreme, dar a fost mai devreme cu o săptămână și ceva, două. Eu mă pregătisem psihic pentru finalul lumii februarie, chiar început de martie. Inițial mi se spusese că o să nasc în martie, dar la ultima morfologie mi-a spus medicul că nu mă prinde luna martie. Și uite că abia ce am intrat în februarie și am născut. S-a schimbat și zodia, e vărsătoare și ar fi trebuit să fie pești. Bine, într-un fel asta chiar n-a mai contat. Eu îmi făceam grijă că pierdeam lichid și când ți se rup membranele și copilul având cordonul ombilical de două ori în jurul gâtului, era destul de periculos. Nu puteai să amâni, e bine că am născut atunci. Eu cred că aș fi plâns la fel și dacă aș fi născut în săptămâna 41. Sunt emoții, sunt hormoni, sunt tot felul de stări prin care treci la naștere”, a povestit ea pentru Cancan.

Numele ales și planurile de viitor

Fetița a primit numele Clara Lia, o alegere pe care părinții au ținut-o secret până la naștere. Nu din superstiție, ci din dorința de a vedea dacă i se potrivește.

„Am numit-o Clara Lia, eu o strig Clara, dar mi-a plăcut foarte mult combinația Clara-Lia. Noi ne-am decis demult asupra acestui nume, dar nu l-am dezvăluit pentru că am vrut să-l văd cum arată copilul și dacă îi se potrivește. Am vrut să văd cum e vibe-ul când o să nasc și mi s-a părut numele perfect pentru ea. E un nume puternic, e un nume care sună bine în orice limbă. Tatăl are rezidență și cetățenie canadiană, deci nimic în viața asta nu e de exclus, sună bine Clara-Lia Iodaș. Dacă tatăl e rezident în Canada, el nici acum nu are buletin românesc, el e rezident în Canada, deci ne gândim că s-ar putea să aibă și rezidență canadiană micuța în viitor”, a declarat artista.

În această perioadă, părinții au decis să limiteze vizitele pentru a o proteja pe micuță, făcând o excepție doar pentru membrii apropiați ai familiei.

„Bunicii au fost primii care au văzut-o pe fetiță din familie. Evităm vizitele în perioada asta că e sezon de gripă. E normal să vrem să o protejăm, dar bineînțeles că bunicii au venit și au văzut-o. Și părinții lui TJ și ai mei, inclusiv fratele meu. Părinții lui locuiesc în România dinainte să revină el aici definitiv”, a explicat ea.

Detalii despre botez

Următorul moment important pentru familie va fi botezul, programat pentru luna septembrie. Ceremonia religioasă va avea un caracter intim, însă ulterior va fi organizată o petrecere amplă, care va marca atât nunta, cât și botezul.

„Evenimentul va fi în toamnă, în luna septembrie vom face botezul. Noi nunta am făcut-o foarte restrâns, am vrut să ne cununăm religios, să fim ok, copilul să vină într-o familie. Și botezul, probabil, că la fel îl vom face, cu câțiva oameniapropiați, dar petrecerea va fi în toamnă. Și pentru nuntă,și pentru botez vom face o petrecere. Noi nu am uitat pe nimeni,vom face o petrecere mare în care să ne bucărăm cu toții de toate evenimentele, de Clara, de nunta noastră. Nu va fi cu mii de invitați,dar va fi o petrecere pentru toți oamenii dragi și apropiaținouă, poate câteva sute. Botezul va fi ceva mai restrâns pentru familia noastră, dar nu am pus încă la punct detaliile. Vreau să mă bucur de slujbă, de eveniment, la fel cum m-am bucurat de cununia religioasă. Noi nu facem nunți, botezuri pentru bani, ca să ne bucurăm de moment”, a spus Francisca.

Într-o serie de Instastories, Francisca a făcut mai multe confesiuni despre nașterea fiicei sale, Clara Lia. Cu puțin timp înainte de a deveni mamă, artista a aflat că fiica are cordonul ombilical de două ori în jurul gâtului. Cântăreața a fost cuprinsă de emoții și de temeri, care au dispărut în clipa în care a auzit pentru prima dată glasul fiicei sale.

„9 februarie, sala nr. 9. Cordonul ombilical de două ori frumos în jurul gâtului ei. Eu confuză. Emoționată. Speriată. Și cu gândul acela care nu m-a mai părăsit: Doamne, cum suntem noi oamenii, ne facem planuri, iar cineva acolo sus zâmbește. Și apoi… i-am auzit plânsul, imediat după ce a ieșit. În momentul acela, timpul s-a oprit. Acolo a început și s-a terminat lumea. Acolo s-a adunat toată iubirea de pe pământ. Mulțumesc, Doamne! Mulțumesc, tati… pentru mâna strânsă, pentru lacrimile noastre. Suntem părinți. Suntem binecuvântați. Mami, tati & Clara Lia”, a povestit Francisca pe Instagram. 

Foto: Instagram

