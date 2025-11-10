Francisca și TJ Miles s-au căsătorit religios. Cei doi se pregătesc să devină părinți: „Am simțit că e timpul”

Francisca Dulceanu și TJ Miles, pe numele său real Miles Jordache, s-au căsătorit religios. În luna octombrie, artista și fostul concurent de la Survivor au avut cununia civilă. Cei doi se pregătesc să devină părinți pentru prima dată.

Francisca și TJ Miles s-au căsătorit religios

Pe Instagram, Francisca și TJ Miles și-au anunțat fanii că căsătorit religios. Cei doi au împărtășit mai multe imagini de la ceremonie, care a fost una discretă. Cu ocazia asta, au dezvăluit că nașii lor sunt sportivul Cătălin Moroșanu și soția lui, Georgiana. Pentru ceremonia religioasă, Francisca a ales o rochie albă, lungă, cu mâneci impresionante cu flori albe, iar TJ Miles a optat pentru un look all black.

„Un DA în fața lui Dumnezeu, înainte ca miracolul nostru să vină pe lume

Ne-am dorit ca acest moment să fie simplu, sincer și plin de sens. După ce ne-am unit sufletele și în fața legii, am simțit că e timpul să o facem și în fața lui Dumnezeu, pentru noi, pentru iubirea noastră și pentru sufletul care urmează să vină pe lume. Mulțumim din suflet nașilor noștri @catalin_morosanu_official și @iamgeorgianamorosan pentru că ne sunteți alături și pentru toată dragostea voastră! De acum suntem o familie!

This is the first day of the rest of our lives!

P.S. Aceasta nu este nunta! Petrecerea cea mare va avea loc anul viitor, atunci când vom sărbători cum se cuvine alături de toți prietenii și oamenii dragi nouă.

Până atunci, am ales ca acest pas să fie doar despre noi și câțiva apropiați, discret, din inimă și pentru suflete.”

Francisca și TJ Miles s-au căsătorit civil în octombrie

Francisca Dulceanu și TJ Miles au dezvăluit în luna octombrie că s-au căsătorit civil. Cei doi au decis să facă pasul acesta înainte de nașterea primului lor copil.

„Ne-am căsătorit! Am făcut starea civilă, adică ne-am căsătorit oficial cu acte. Nu vă panicați! Urmează să facem și nuntă și botez, dar aveți răbdare! De acum încolo noi suntem domnul și doamna Jordache!”, a scris TJ Miles pe Instagram.

În cadrul unui interviu, Francisca a vorbit cu emoție despre momentul în care s-a căsătorit civil cu partenerul ei, TJ Miles.

„Exact cam cum am scris la story. Acolo a fost doar cununia civilă. Următoarele evenimente vor urma… Va avea loc la un moment dat și cununia religioasă. Probabil tot intim. Nunta mare va fi mai târziu, când o vom organiza. Luăm în calcul și varianta de a face nunta împreună cu botezul dar deocamdată nu ne-am făcut niciun plan în acest sens. Nu e că am semnat acum și cu asta rămânem. Am vrut să ne cununăm civil înainte ca bebelușul să vină pe lume. Am considerat că e mai drăguț și mai bine așa. Joia trecută a avut loc evenimentul!”, a spus Francisca pentru Click!

Francisca și TJ Miles vor deveni părinți

În luna septembrie, Francisca și TJ Miles au luat prin surprindere pe toată lumea cu anunțul că vor deveni părinți pentru prima dată. Artista a împărtășit atunci pe rețelele sociale primele imagini în care se vede clar burtica sa de gravidă.

„Cea mai frumoasă aventură abia începe… vom fi părinți!”, a transmis Francisca.

Foto: Instagram

