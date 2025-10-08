Elena Hagi, apariție elegantă după botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a ales o rochie Bottega Veneta

Elena Hagi a uimit prin apariție ei elegantă, la scurt timp după botezul fiului ei și al lui Ianis Hagi.

Elena Hagi
Elena Hagi a atras toate privirile la prima ei apariție publică după ce a devenit mamă. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu stilul său elegant, alegând piese de lux și accesorii rafinate.

Elena Hagi, apariție elegantă după botez

La 26 de ani, Elena trăiește momente fericite alături de familia sa: este căsătorită cu Ianis Hagi, fiul legendarului Gheorghe Hagi, și împreună au un băiețel, Giorgios, venit pe lume în august. După botezul fiului lor, Elena a marcat prima apariție singură postnatală, marcată de eleganță și stil.

Pe Instagram, Elena a împărtășit mai multe imagini în care apare într-o ținută complet neagră, care combină simplitatea cu luxul. Rochia mulată, cu accente aurii, semnată Bottega Veneta, are un preț de 2.900 de euro, iar pantofii Jeanne slingback pumps de la Saint Laurent costă 1.300 de euro. Geanta neagră Bottega Veneta pe care a purtat-o este evaluată la 3.000 de euro.

Machiajul său, realizat profesional, îi evidențiază trăsăturile, iar buclele lejere îi completează look-ul sofisticat. Bijuteriile prețioase, alese cu grijă, adaugă un plus de rafinament și eleganță întregii apariții.

Elena și Ianis Hagi trăiesc una dintre cele mai frumoase etape din viața lor. Fotbalistul și partenera lui de viață au devenit în urmă cu o lună părinții unui băiețel și sunt în culmea fericirii. Cei doi formează un cuplu unit și echilibrat, reușind să mențină relația puternică în ciuda programului încărcat al fotbalistului, care este adesea plecat din țară.

Ianis și Elena Hagi și-au botezat băiețelul și au dezvăluit pe conturile lor de socializare câteva imagini emoționante de la eveniment.

Elena și Ianis Hagi și-au creștinat băiețelul și au decis să țină secret totul, motiv pentru care fotografiile de la eveniment i-au surprins pe fanii celor doi.

Odată cu imaginile speciale, cei doi au decis să împărtășească și numele pe care l-au ales pentru băiețelul lor – Giorgios Hagi.

Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei

Elena Hagi a impresionat prin eleganță la botezul fiului ei, alegând o rochie chic, ce i-a pus în valoare silueta.

Rochia aleasă de Elena Hagi pentru botez este o creație a brand-ului Rodarte și, potrivit descrierii de pe site-ul brand-ului, este realizată din mătase 100%, iar cele două funde decorative de la nivelul umerilor sunt din catifea.

Rochia are și un preț pe măsură, așa că nu este de mirare că Elena Hagi a optat pentru aceasta dorind să impresioneze. Mai exact, rochia costă pe site-ul oficial al brand-ului 13.279 lei.

Elena și Ianis Hagi formează un cuplu discret

Ianis Hagi și Elena Tănase sunt rezervați când vine vorba de aparițiile lor. Fiul celebrului fotbalist Gheorghe Hagi a anunțat în vara anului 2023 că s-a logodit cu partenera lui, Elena Tănase. Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru romantic, mai exact la Paris. Fotbalistul și partenera lui s-au căsătorit civil în 2023, în prima zi de Crăciun. Pe data de 25 decembrie, peste 400 de invitați au participat la o festivitate organizată la un restaurant din București, pentru a sărbători dragostea celor doi.

Cum s-a schimbat viața fiicei lui CRBL de când s-a mutat la Chișinău alături de mama ei. Dezvăluirea făcută de fosta soție a artistului: „Sunt niște plusuri…'

Foto: Instagram

Obiceiul "dezgustător" al Selenei Gomez din ziua nunții sale. Cum a încercat să îl ascundă
Obiceiul "dezgustător" al Selenei Gomez din ziua nunții sale. Cum a încercat să îl ascundă
People

Selena Gomez a încercat să își ascundă obiceiul pe care unii internauți îl consideră dezgustător.

Radu Vâlcan, declarație superbă pentru soția lui, Adela Popescu, de ziua ei de naștere: "Îți doresc să mă iubești..."
Radu Vâlcan, declarație superbă pentru soția lui, Adela Popescu, de ziua ei de naștere: "Îți doresc să mă iubești..."
People

Radu Vâlcan i-a transmis un mesaj special soției sale, Adela Popescu, cu ocazia zilei ei de naștere.

Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: "Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește..."
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: "Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește..."
People

Într-un interviu acordat recent, Nadia Comăneci a mărturisit că fiul ei s-a mutat de acasă.

