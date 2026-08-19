Nu înțelegi de ce pe partenerul tău îl deranjează că ești dezordonată? Elemente de luat in seamă

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Poate că pentru tine o haină lăsată pe scaun, vasele care rămân câteva ore în chiuvetă sau lucrurile împrăștiate prin casă nu reprezintă o problemă reală. Le strâng mai târziu poate fi un mod perfect firesc de a funcționa. Pentru partenerul tău, însă, aceeași situație poate însemna stres, haos, nerespectarea unor limite, inclusiv a lui ca persoană. Și, da, de multe ori, conflictul nu este cu adevărat despre șosetele lăsate lângă canapea.

Ce e ordinea pentru fiecare

Există un standard universal pentru ceea ce înseamnă suficient de ordonat? Unele persoane se simt confortabil într-un spațiu în care lucrurile sunt mai puțin organizate, în timp ce altele au nevoie ca fiecare obiect să fie la locul lui. Pentru partenerul tău, ordinea este asociată cu liniștea, controlul sau sentimentul de siguranță? Pentru tine dezordinea înseamnă relaxare, libertate? Mai mult, aveți praguri diferite de toleranță la dezordine.

Mesajele din fundal

Când partenerul îți atrage atenția în mod repetat că trebuie să strângi după tine, nu vorbește exclusiv despre ordine. El poate transmite că responsabilitățile casei nu sunt împărțite echitabil, că nevoile sale nu sunt luate în serios. Află ce îl deranjează concret, nu doar să concluzionezi că este prea pretențios, că îi trebuia o carieră în armată. Poate fi deranjat că nu ai pus o cană în mașina de spălat vase, poate considera că în general face curățenie după tine și nu își mai dorește asta.

Atenție la minimizare

Dacă tu nu ești deranjată de dezordine, asta nu înseamnă că disconfortul lui este lipsit de importanță. Într-o relație nu trebuie să simți aceeași emoție ca partenerul pentru a ține cont de ea. Cum e perspectiva următoare? Eu pot trăi foarte bine cu lucrurile împrăștiate, dar înțeleg că pentru tine este stresant. Validarea nu înseamnă că trebuie să fii de acord cu standardul celuilalt, ci că îi recunoști experiența.

Standarde (ne)realiste

Te simți permanent criticată, verificată sau insuficientă? Poate că problema depășește dezordinea și discutăm despre exigențe care trebuie abordate cu calm. E important să stabiliți împreună un standard realist pentru amândoi, adică ce trebuie făcut zilnic, ce poate aștepta, cine se ocupă de anumite sarcini și care sunt lucrurile asupra cărora fiecare poate fi mai flexibil.

Diferențe de responsabilitate?

Ceea ce pare o discuție despre cât de dezordonată ești tu, poate implica împărțirea inegală a sarcinilor domestice. Dacă unul gătește, spală, face cumpărături, face curățenie și organizează lucrurile, iar celălalt afirmă că nu-l deranjează dezordinea, e de înțeles ca primul să simtă frustrare. Nu mai este suficient să spui că ai un prag diferit de toleranță. Trebuie să te uiți și la contribuția ta efectivă.

Diferență de priorități?

Poate că tu preferi să termini un proiect, să ieși cu prietenii sau să te odihnești și să lași curățenia pentru mai târziu. Pentru partenerul tău, curățenia poate fi prioritară tocmai pentru că nu se poate relaxa într-un spațiu dezordonat. Niciuna dintre priorități nu este neapărat greșită, iar aici intervine negocierea despre cum armonizați diferențele. Ce anume te deranjează? Cât de des? Ce ai avea nevoie să fac eu? Ce mi se pare mie rezonabil? Ce putem împărți diferit?

Foto: PR

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