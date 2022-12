Diferențe între bărbații extrovertiți și cei introvertiți atunci când au o relație de cuplu

Există destule diferențe între bărbații pe care la prima vedere i-ai considera asemănători, cu atât mai mult când vorbim despre trăsături de personalitate total opuse. Cu cine te-ai simți mai confortabil? Cu un extrovertit sau un introvertit? Cine consideri că e material de relație și un bărbat de cursă lungă? Care sunt nevoile tale emoționale și în relație cu cine ar fi mai degrabă satisfăcute?

Socializarea

În mod evident un extrovertit va fi sufletul petrecerii, va comunica cu toată lumea, sub nicio formă nu va dori să stea în casă. La polul opus, introvertitului îi place mai mult confortul propriului cămin, iar adunările extinse îl golesc de energie. Cu el de cele mai multe ori va trebui să funcționezi ca zonă tampon în interacțiunea cu alți oameni, prezentându-l, creând contexte și căutând subiecte care să îl facă să se deschidă, să vorbească. Dacă un extrovertit e posibil să îți stârnească des gelozia prin exuberanța și lejeritatea sa, un introvertit nu va lua toate femeile la dans și nu va căuta să le distreze spunând glume.

Comunicarea

De extrovertit uneori nu mai ai loc. Vorbește el și pentru tine, nu lasă pauze, și pare să fie capabil să discute despre orice. Introvertitul nu duce o comunicare de lungă durată, căci obosește și el oricum comunică foarte punctual, concret. Avantajul e că acesta e mult mai înclinat spre a asculta.

Predictibilitatea

Extrovertitul iubește spontaneitatea, adoră suprizele și nu îl deranjează foarte tare schimbările de planuri. Un introvertit preferă o structură mai clară și viața sa pare organizată la linie ceea ce duce uneori la o supraaglomerare deloc străină nici extrovertitului. Căci el vrea să le facă pe toate, să ajungă în toate locurile, să nu piardă nimic.

Relaxarea

Un introvertit se încarcă în solitudine, fără ca asta să excludă totuși activitățile plăcute în cuplu. Doar că nu e atât de dinamic și îi place destul de mult singurătatea. Extrovertitul poate fi obositor chiar și când țintește relaxarea prin multitudinea activităților pe care le dorește a fi bifate, mai ales dacă are în minte o relaxare activă și nu lectura la umbră, pe un șezlong.

Prieteniile…

… pe care le are un introvertit sunt mai degrabă puține, dar de calitate și de lungă durată. Un extrovertit are un cerc social extins, fără ca asta să excludă profunzimea emoțională cu anumite persoane. El are cunoștințe, amici, prieteni buni, e carismatic, se împrietenește ușor și sunt situații când te poți trezi că alege compania acestora în detrimentul cuplului, mai ales că are de întreținut un grup destul de mare. Ambele tipologii pot fi foarte muncitoare, serioase și de succes, cu mențiunea că extrovertitul este mult mai adaptabil.

Transparența

Cu extrovertitul lucrurile sunt destul de clare, căci nu îi scoți cuvintele cu cleștele, de multe ori primești informațiile fără să le ceri. Introvertitul e ceva mai rezervat, dar nu fuge de discuțiile dificile sau sensibile. La primul grăiesc destul de mult și comportamentele, ceva mai rezervate la al doilea.

