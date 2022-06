George Burcea, dezvăluiri despre relația cu Viviana Sposub: „Ca în orice cuplu, există discuții în contradictoriu”

Viviana Sposub și George Burcea formează de aproape doi ani un cuplu. S-au cunoscut în cadrul emisiunii „Ferma. Orășeni vs săteni” difuzată de PRO TV. Pe parcursul relației, cei doi au întâmpinat destule momente dificile și au fost implicați și în scadaluri publice cu fosta soție a actorului, Andreea Bălan, alături de care actorul are două fete.

George Burcea a vorbit într-un interviu acordat playtech.ro despre povestea de dragoste pe care o trăiește cu prezentatoarea Kanal D, despre momentele fericite și despre lucrurile care fac ca relația lor să fie una reușită.

„Cred că acesta este secretul unei relații, ca partenerii să se susțină, indiferent în ce branșă activează fiecare. Așa se întâmplă la noi de doi ani încoace. Când eu am avut proiect și ea a fost liberă, ea a venit cu mine, și invers. Ca și-n seara asta, eu am venit aici și am făcut poze. Când am avut eu filmare, ea a venit și mi-a făcut poze. Important e ca un cuplu să fie unit și să se susțină”, a declarat George Burcea.

„Ne sfătuim foarte mult profesional, vorbim ca niște babe scăpate de la pușcărie. Nu am avut în viața mea un astfel de partener, dacă ne lași să vorbim, vorbim 24 de ore din 24…”, a mai adăugat el pentru sursa citată.

În ceea ce privește o posibilă căsătorie cu Viviana Sposub, George Burcea nu exclude acest pas major, însă recunoaște că mai sunt unele probleme de rezolvat până la acel moment.

„Relația noastră e oficializată de când am ieșit din fermă. Pasul următor nu știm când îl vom face. Mai am mici chichițe de rezolvat din trecutul meu. Dar cel mai important e că noi ne iubim. Așa cum în fermă am luat lucrurile pas cu pas, după doi ani de relație, lucrurile se iau tot pas cu pas. Mai devreme sau mai târziu, vom face și acel mare pas”, a declarat actorul.

Ca în oricare altă relație, și între George Burcea și Viviana Sposub există momente mai tensionate, însă actorul a povestit cum reușesc să le depășească.

„Ca în orice cuplu, există discuții în contradictoriu. O dată cedez eu, o dată ea, sau de două ori eu, o dată ea. Am reușit să găsim calea de mijloc, încât să conștientizăm ce nu e bine. Mie îmi place ce se întâmplă în relația noastră. După o discuție aprinsă, nu lăsăm supărarea să se ducă la nesfârșit. Și acesta poate fi un secret al unei relații reușite. Ok, te cerți, pleci, iei o țigare, o cafea, apoi spui iartă-mă, n-am știu, etc. Cu cât sunt mai calde lucrurile, cel puțin în cazul nostru, cu atât se rezolvă mai repede. Dacă lași în tine, te macină”, a mai declarat el pentru sursa citată.

Foto: Arhiva ELLE

