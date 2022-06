George Burcea dezvăluie ce planuri de vară are cu fiicele sale, în timp ce Andreea Bălan este plecată în America Express: „Abia așteaptă”

George Burcea și Andreea Bălan au încheiat oficial divorțul tumultos, iar artista este plecată pentru următoarea perioadă în America Express. Astfel, actorul va petrece mai mult timp cu fiicele lor, Cara și Ella și a dezvăluit ce planuri au pentru această vară. Fostul partener al juratei de la „Te cunosc de undeva” își dorește să plece alături de fete și de iubita lui, Viviana Sposub.

Actorul și partenera sa au planuri mari pentru această vară și doresc să plece într-o vacanță de familie la bunica lui George, care nu a cunoscută încă pe Clara, fetița cea mică. Într-un interviu acordat pentru Fanatik, Burcea a precizat că bunica lui este nerăbdătoare să își vadă strănepoatele și ține constant legătura cu ea.

„Prima vacanță în care vom merge va fi la bunica, la străbunică, la Botoșani. Pentru că bunica mea are 85 de ani și a apucat să vadă o singură strănepoată, pe Ella. Vrea să o vadă și pe cea mică, pe Clara. I-am promis că o să mergem în vară să le vadă pe amândouă. Mereu când vorbesc cu ea îmi spune, așa cum sunt bunicile, străbunicile: ‘George, o singură dorință mai am: să-mi aduci strănepoatele și după aceea pot să mor’. Acum o să mergem în vizită și cu fetele. Abia așteaptă. Plânge mereu, săraca, la telefon. O sun pe video. Bunica, la 85 de ani, are telefon cu video. Ea răspunde și zice: ‘Da, mamaie, care sunteți acolo?’. Ea ne vede, ne raspunde pe video, dar tot ne întreabă care e acolo”, a declarat actorul, pentru Fanatik.ro.