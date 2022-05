Andreea Bălan, dezvăluiri despre divorțul de George Burcea și custodia copiilor: „Mulți nu au înțeles despre ce e vorba”

Andreea Bălan și George Burcea au încheiat recent procesul de divorț , iar cei doi comunică acum doar în interesul fiicelor lor. Artista a cerut custodia exclusivă, fiind acuzată de mulți că vrea să îl decadă din drepturi pe tatăl fetelor. Vedeta a explicat ce înseamnă acest lucru și motivul pentru care a luat decizia.

După ce povestea de dragoste dintre cei doi s-a încheiat, între Andreea Bălan și George Burcea s-a dus o luptă drastică în instanță. Ambii și-au adus acuze grave, iar vedeta a cerut custodia exclusivă a copiilor. Deși a fost criticată și acuzată că vrea să îi înterzică fostului soț să își vadă copiii, Andreea a explicat că nu a urmărit niciodată acest lucru. Ba mai mult, programul vizitelor a rămas neschimbat.

Andreea Bălan a declarat că nu vede divorțul ca pe un eșec, iar motivul pentru care a cerut custodia exclusivă a celor două fetițe este ca să poată lua singură deciziile ce țin de școala fetelor, vacanțe și spitalizare.

„Programul de vizită a fost mereu la discreţia tatălui şi, indiferent de custodie, exclusivă sau comună, tatăl are aceleaşi drepturi – două weekenduri pe lună plus vacanţele. Când am cerut custodie exclusivă, mulţi nu au înţeles despre ce este vorba şi au crezut că îl decad din drepturi. Nici pe departe! Diferenţa între custodia exclusivă şi cea comună este doar la dreptul de decizie în ceea ce priveşte școala, spitalele şi vacanţele.„, a spus Andreea Bălan.