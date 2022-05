Andreea Bălan, reclamată de George Burcea la Protecția Animalelor. Reacția artistei: „Aberant și irelevant”

George Burcea și-a reclamat fosta soție la Protecția Animalelor, acuzând-o că nu are grijă corespunzător de cățelul ei, Jack. Acuzațiile împotriva Andreei Bălan au apărut după ce s-au observat mai multe răni și plăgi deschise pe întregul corp al labradorului, patrupedul confruntându-se cu probleme de sănătate. Artista a reacționat în urma acuzațiilor fără precedent și le numește „aberante” și „irelevante'.

Actorul a explicat că fosta lui soție nu a dorit să îi ofere câinele în grijă, câine de care fiicele lor sunt foarte atașate. Burcea a spus că totul este o ambiție a Andreei și își pune întrebarea cum a ajuns Jack să aibă astfel de probleme. „Așa arată un câine de persoană publică!”, a spus, ironic, George Burcea, care a amenințat-o pe cântăreață că o va reclama la protecția animalelor.

Atenție, urmează imagini cu impact emoțional!

„Probabil unii dintre voi știu cã am avut un Labrador pe nume Jack. L-am cumpărat în 2015, pentru că stand la curte și fiind iubitor de animale, era momentul perfect pentru el. L-am îngrijit pânã în anul 2020, când m-am mutat. Deși stăteam într-un apartament cu 3 camere, iar cățelul avea 35 kg, am dorit în nenumărate rânduri să-l iau, dar nu mi s-a permis de către „proprietara și mama acesteia”. Până acum două luni am tot insistat să-l iau și am și vorbit cu 20 de persoane să-l țină la curte, tocmai pentru a avea mai mult spațiu. Un prieten bun a fost de acord, dar iarăși m-am lovit de refuz. Asta până într-o zi când i-am făcut o filmare și am transmis casei/stapanei că voi da acest filmuleț la protecția animalelor. Inițial a spus NU, dar după 3 săptămâni a cedat. Așa arată un labrador de persoană publică. Așa arăta un Labrador de 7 ani (e ziua lui pe 10.05), în momentul în care l-am luat de acasă.”, și-a început George Burcea mesajul.