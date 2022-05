Viviana Sposub, dezvăluiri despre relația cu George Burcea: „Nu se întâmplă între noi să fie probleme”

Viviana Sposub și George Burcea formează un cuplu de un an și jumătate. Pe parcursul relației, cei doi au întâmpinat destule momente dificile și au fost implicați și în scadaluri publice cu fosta soție a actorului, Andreea Bălan, alături de care actorul are două fete.

Viviana Sposub a vorbit despre relația cu George Burcea în cadrul emisiunii online „Duet cu Alexandra”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive. Prezentatoarea a mărturisit că ea și partenerul ei se potrivesc în mai multe aspecte, ceea ce ar fi și secretul relației lor solide.

Prezentatoarea TV recunoaște că relația cu actorul a fost, dar este și în continuare una tumultoasă. Viviana Sposub a dezvăluit și care e motivul pentru care uneori mai apar și mici conflicte între ei.

Pe lângă faptul că formează un cuplu, Viviana Sposub și George Burcea se sprijină și în ceea ce privește viața profesională și fiecare are câte un cuvânt de spus când vine vorba de proiectele și ofertele pe care le primesc.

„Mie îmi place să zic că e managerul meu, dar lui nu îi place. Noi ne susținem din iubire. De câte ori are el o filmare, eu merg cu el. De câte ori are el de negociat un contract, mă duc eu și vorbesc pentru el, pentru că am mai mult curaj decât pentru mine și când e invers, facem la fel. E o susținere necondiționată și dacă am cataloga-o cumva, el e managerul meu sau eu sunt managera a lui, parcă s-ar pierde din farmec. Suntem parteneri efectiv, tot ce facem facem împreună, inclusiv pe plan profesional”, a adăugat Viviana Sposub în emisiunea „Duet cu Alexandra.”